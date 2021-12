האם כריכת ספרו החדש של עיתונאי "וואלה" ברק רביד מועתקת מאיור זוכה פרסים של המאייר הקובני-אמריקאי אדל רודריגז? הלילה, לאחר שרביד צייץ באנגלית על ספרו ופרסם את הכריכה, ענה לו בטוויטר רודריגז, עם תמונה של שער מפורסם שאייר למגזין "טיים", וכתב: "שלום ברק רביד, הציור שעל כריכת הספר שלך נגנבה ישירות מהשער הזה שיצרתי עבור מגזין TIME בינואר 2018. האיור הזה מוגן בזכויות יוצרים".

Hi @BarakRavid Your cover artwork was stolen directly from this cover art that created for TIME magazine in January 2018. It is copyrighted material. pic.twitter.com/lcGbgCNfRB — Edel Rodriguez (@edelstudio) December 8, 2021

ספרו של רביד יצא בהוצאת "ידיעות ספרים". האיורים של רודריגז למגזין TIME ולמגזין הגרמני דר שפיגל בשנות כהונתו של דונלד טראמפ מזוהים לחלוטין עם רודריגז, שהפך בעקבותיהם לאחד האמנים הפוליטיים המוכרים ביותר בעולם. על כריכת הספר של רביד, "השלום של טראמפ: הסכמי אברהם והמהפך במזרח התיכון", ניתן לראות כי פניו של טראמפ והחלק התחתון של גופו זהים כמעט לאיור המקורי. החלק העליון נראה כמו פרשנות כלשהי לשיער העולה באש באיור של רודריגז, כשהפעם השיער מרכיב את מפת המזרח התיכון.

ב"ידיעות ספרים" טרם הגיבו לטענות.