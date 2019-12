בננה מודבקת לקיר נמכרה ב-120 אלף דולר

בגלריית האמנות "בזל" במיאמי יכולים להיות מאוד מרוצים מעצמם, אחרי שעבודת האמנות "הקומיקאי" של מאוריציו קטלן נמכרה בסכום משוגע של 120 אלף דולר לשני קונים, והפכה להיות אחת מעבודות האמנות הכי מדוברות של השנה. בנוסף, דיווחה הגלריה כי היחידה השלישית של העבודה תימכר ב-150 אלף דולר. קטלן הוא אמן איטלקי האחראי בין היתר גם ל"אמריקה" - אסלה מוזהבת העשויה מזהב 18 קראט. למרבה הצער, כס המלכות שיעשע חובבי אמנות מכל רחבי העולם ומוערך בשווי של 6 מיליון דולר, נגנב בקיץ האחרון נגנבה מארמון בלנהיים שבאנגליה, שם היה מוצב. "בין אם היא מודבקת לקיר בגלריה או מוצגת על השער של הניו יורק פוסט, העבודה הזאת מכריחה אותנו לשאול כמה באמת שווים החומרים איתם אנחנו עובדים", הסביר האמן, "המחזה עצמו הוא חלק חשוב בעבודה בדיוק כמו הבננה עצמה". חלק מהמבקרים טענו שהעבודה הזו היא דוגמה מצוינת לחוסר השוויון בעושר שקיים בתוך עולם האמנות עצמו, ואחרים בחרו שלא לנתח יותר מדי את העבודה ופשוט להנות מהבננה. View this post on Instagram A post shared by Sarah Cascone (@sarahecascone) on Dec 4, 2019 at 3:45pm PST קטלן סיפר שבתחילה חשב לעצב פסל דמוי בננה, ובכל פעם שטייל בעולם היה נוהג לתלות בחדר המלון בננה כדי לקבל השראה. במהלך השנים הוא יצר מספר בננות - הראשונה הייתה משרף עצים, השנייה הייתה עשויה מנחושת, וכך המשיך לבחון את העבודה, עד שלבסוף החליט שבננה רגילה תהיה הבחירה הטובה ביותר. אבל מה יקרה לבננה היקרה אחרי שהיא תרקיב ותסריח? האמן לא מסר הוראות מיוחדות בנושא, והגלריה הודיעה לקונים הנרגשים שהם יכולים להחליף את הבננה כמה שבא להם. תודה באמת. {title}





