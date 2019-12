1.

ויאיר היה נותן בהם סימנים:

רינה מצליח: רינה מסריח

גיא פלג: דמבו, רכלנית

דנה ויס: יאכנע (במקור – אהוד יערי)

ברק רביד: מובראק רביד

ביקום של יאיר נתניהו כל אחד מגיע עם כינוי מעליב. מה שמדהים פה זה הילדותיות, ה-אין יור פייס וקקה בידיך, גידופי כיתה ב' הכי שכונה שיש שמוכרחים להודות - הם דו כיווניים. כי אם יאיר חוטף "ילד קקות" ו"ילד זין" ו"ג'ופרי", רינה מצליח יכולה לחטוף "רינה מסריח" וגיא פלג "דמבו". שני הצדדים מתפלשים בבוץ הזה. ואם גם התקשורת שאמורה להיות מעונבת או מכובדת או אחראית יותר לא טורחת לרסן, אז שיאכלו קצת מובארק רביד, מי ישמע. עכשיו תמשיכו.

*גיף מייקל ג'קסון אוכל פופקורן*

2.

תמונת חנוכה משפחתית יחד עם הכלבה קאיה ז"ל, ומיד אחרי כמה ריטווטים, יאיר נזכר להבהיר:

כדי שחלילה עוקביו וחבריו לא יחשבו שמדובר בכלבה חדשה שכרגע מתמודדת עם התקפי הזעם של שרה בנוגע להנשרה בסלון ו/או פיחלוץ מוצלח במיוחד של משהו שבסוף יהפוך לפיאה של רוני מאנה ו/או קאיה המקורית, שנקברה בבית קברות לחיות ששוכן מעל כפר פלסטיני קדום ומכושף וחזרה לחיים... אבל קצת אחרת.

עוד תהיות שעולות מהתמונה: האם הסופגניות מונחות ישירות על השולחן או שזו צלחת שקופה ממש? מי נתן לק בציפוי השוקולד? ומה פשר התמונה שמונחת על השולחן בגבה אל המצלמה? מי מצולם בה? האם זאת התמונה מ"התמונה במסגור"?

3.

יאיר משווה את קשת 12 לאל ג'זירה

ואז, כעבור כמה ריטווטי "די לצביעות", מתנצל בפני אל ג'זירה על ההשוואה

די יאיר, לכולנו חורה הדאחקות שפיטה הבלתי נגמרות ב"הכוכב הבא" אבל אין צורך להרחיק לכת.

4.

יאיר ממליץ על הסדרה "רומא"

מי עוד חושב שזאת הסדרה הכי טובה אי פעם?

Who else think it’s the best tv show ever? pic.twitter.com/naD5Wwzf78