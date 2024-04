ישראל עדיין לא התייחסה באופן רשמי לתקיפה הלילה שיוחסה לה בבסיס חיל האוויר באספהאן שבאיראן, אבל איתמר בן גביר עלה לכותרות ברחבי העולם, אחרי שלעג לה כשצייץ הבוקר (שישי): "דרדל'ה!". הציוץ של השר לביטחון לאומי תורגם על ידי כלי תקשורת בעולם, ביניהם גם "הדיילי ביסט" האמריקאי. "איתמר בן גביר, חבר הקבינט הביטחוני בממשלת נתניהו ותומך בעמדות קיצוניות בנושא העימות של ישראל נגד איראן, פרסם בחשבון ה-x שלו ציוץ קצר ואירוני", נכתב ב"לה פריזיאן" הצרפתי. "מדובר בשם תואר מעברית מדוברת שניתן לפירוש כ'אפסי' או 'עלוב'", נכתב.

דרדלה בעיתונות האיטלקית

באתר העיתון המוביל באיטליה, "קוריירה דלה סרה" תרגמו את ציוץ השר למילה "חלש", וכתבו: "כך הגדיר השר לביטחון לאומי ומנהיג הימין הקיצוני את תקיפת ישראל באיראן ב-X". גם האתר של רשת "אל-ערביה" מאיחוד האמירויות התייחס לדברים וציין כי השר "ספג ביקורת קשה על פגיעה באסטרטגיה של ישראל נגד איראן, לאחר שהציע כי ישראל עומדת מאחורי הדי הפיצוצים שהרעידו את איראן בשישי".

דרדל׳ה! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 19, 2024

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה את הציוץ של בן גביר, כשצייץ מוקדם יותר: "מעולם לא עשה שר בקבינט הביטחוני נזק כל כך כבד לביטחון המדינה, לתדמיתה ולמעמדה הבינלאומי. בציוץ בלתי נסלח של מילה אחת, הצליח בן גביר להגחיך ולבייש את ישראל מטהראן ועד וושינגטון".

במקביל, גם הטלוויזיה הממלכתית באיראן לעגה למתקפת התגמול הישראלית לכאורה. "הייתי מציעה לצופים שלנו, אם הם רוצים לצחוק כמו שצריך, שיתעדכנו בדיווחים ברשתות החברתיות של אזרחים שנמצאים שם, שלמעשה צוחקים על כל המהומה שעשתה התקשורת הישראלית על תקיפה אפשרית", אמרה גיסו מישה אחמדי, המגישה בערוץ Press TV, שנמצא תחת שליטה ממשלתית הדוקה, שדיווחה כי יורטו מספר מל"טים וכי ולא נגרם נזק.

מעולם לא עשה שר בקבינט הבטחוני נזק כל כך כבד לבטחון המדינה, לתדמיתה ולמעמדה הבינלאומי. בציוץ בלתי נסלח של מילה אחת הצליח בן גביר להגחיך ולבייש את ישראל מטהראן ועד וושינגטון. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 19, 2024

בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) של הערוץ, פורסם גם תיעוד ממעגל תנועה באספהאן, לצדו נכתב: "העיר רגועה ושלווה. הסרטון מציג אווירה שלווה בעיר אספהאן שבאיראן, כאשר התושבים מתנהלים בשגרה הרגילה שלהם, למרות הפיצוצים האחרונים שנשמעו ליד העיר". זאת, בעוד כלי תקשורת אחרים במדינה, כולל אירנ"א (סוכנות הידיעות של הרפובליקה האיסלאמית), דיווחו על פיצוצים באזור.

שעות לאחר התקיפה שיוחסה לישראל, בכיר באיראן ציין בפני "רויטרס" כי "אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי התקיפה, והוסיף כי מערכות הגנה אווירית הופעלו במחוז וכי אין תוכנית תגמול מיידית נגד ישראל. גורמים בישראל הבהירו כי "האירוע הסתיים ויש ניסיון לסיים את ההסלמה". ובזמן שבישראל עדיין מקפידים שלא להגיב רשמית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר רמז לאחריות ישראלית כשצייץ הבוקר "דרדל'ה", ציוץ שזכה להתייחסויות מכלי תקשורת שונים ברחבי העולם, שתרגמו את דבריו באשר לתקיפה המיוחסת לישראל, תוך שהוא ממעיט בעוצמתה. בנוסף, חברת הכנסת טלי גוטליב צייצה: "בוקר שבו הראש מורם בגאווה".

The city is calm and peaceful.



The video shows a tranquil atmosphere in the Iranian city of Isfahan, with residents going about their usual routines, despite the recent explosions heard near the city. pic.twitter.com/IczPiTCPno — Press TV (@PressTV) April 19, 2024

על רקע הדיווחים על התקיפות הישראליות לכאורה שתפסו כותרות בעולם, ולצד התגובה המזלזלת, כתבת הערוץ הפרו-איראני גם הודתה בשידור כי איראן נמצאת בכוננות גבוהה וכי יירטה שורת מל"טים שהתקרבו למרחב האווירי האיראני, אך טענה שזה היקף האיום והוסיפה כי "הכל נורמלי לחלוטין. אנשים נהנים מסוף השבוע".