בצל המחאות - השינוי בתפקיד של שירה האס: אחרי ציפייה ארוכה, היום (שישי) התפרסם טריילר ראשון לסרט "קפטן אמריקה: עולם חדש מופלא" של מארוול, ובו גם מככבת הישראלית שירה האס. דמותה של האס גם מופיעה בטריילר, אך אם עד כה היה ידוע כי היא תגלם גיבורת על ישראלית בשם סברה, כעת עולה מהתיאור של מארוול שמלווה את הטריילר החדש - כי נעשה שינוי בדמות, וישראליותה מוטלת בספק.

דמותה של גיבורת העל הישראלית סברה הופיעה לראשונה בקומיקס של מארוול בשנת 1980. היא האלטר אגו של רות בת-שרף, ישראלית שכוחותיה המוטנטיים התגלו לראשונה כאשר הייתה ילדה, ובעקבות זאת היא והוריה נחקרו על ידי גופי ביון בישראל אשר למדו את טיבה ויכולותיה. מאז היא התחנכה ואומנה בתוכנית מיוחדת על מנת להפוך לסוכנת מטעם המוסד.

הליהוק של האס לדמותה של סברה לפני כשנתיים לווה מההתחלה במחאות ואיומים מצד מעריצי מארוול אנטי-ישראלים, מה שרק גבר מפרוץ המלחמה. לפני כמה חודשים ההפקה יצאה לצילומי השלמה עבור הסרט, ופעילים אנטי-ישראלים רבים דרשו "לנצל את ההזדמנות" ולחתוך החוצה את הדמות. ב-mako פורסם כי למרות הלחץ להסרת הישראלית, תפקידה של האס בסרט דווקא הורחב והתווספו לה קטעים נוספים בסרט. תגובות ליוו גם את יציאת הטריילר היום, כשגולש אחד כתב: "לא נשב בשקט. לא רק שחיילת צה"ל לשעבר עדיין בסרט, היא גם מופיעה פעמיים בטריילר". גולשת אחרת כתבה: "שירה האס היא עדיין נאצית. צה"ל הוא עדיין ארגון טרור".

מהודעת מארוול שיצאה יחד עם הטריילר ניכר כי ענקית הקומיקס כן מושפעת מהקולות נגד האס והדמות הישראלית. "לצוות מצטרפת שירה האס, כרות בת שרף. רות, אלמנה שחורה לשעבר, היא כעת פקידה בכירה בממשל האמריקאי ובעלת אמונו של הנשיא רוס", נכתב. כלומר, במארוול כעת נמנעים במפורש מאזכור השם "סברה", כמו גם מכל אזכור של היותה של הדמות ישראלית וסוכנת מוסד.

we will NOT be seated! not only is former idf member shira haas still in this movie she’s featured TWICE in the trailer. https://t.co/OAQJlkJge9 pic.twitter.com/tO947v0peW — ً (@americanreqiuem) July 12, 2024

השינוי הנוכחי שמסתמן בדמותה של האס תואם גם את ההצהרות מצד מארוול בנושא, לאחר ההודעה על הליהוק בזמנו. "הדמויות והסיפורים שלנו הם בהשראת הקומיקס, אך הם תמיד מקבלים עיצוב מחדש עבור המסך והקהל של היום, ויוצרי הסרט נוקטים בגישה חדשה עם הדמות סברה שהוצגה לראשונה בקומיקס לפני למעלה מ-40 שנה", נמסר אז ממארוול בנושא למגזין וריאטי.

Shira Haas is still A NAZI. the IDF is a terrorist organization, one she was a part of. Absolutely not. https://t.co/Nk6AfweJaO — (Selfie Addict) Kate - LIBERATE PALESTINE (@laPazdeKate) July 12, 2024

בשיחה עם mako בחודש שעבר, בפרמיירת הסדרה בכיכובה "טיפול לילי", אמרה האס על הסרט: "אני יכולה להגיד שבדיוק סיימנו השלמות, שהסרט יוצא בפברואר, שהדמות מאוד מגניבה ושהתסריט מאוד מגניב וזה כיף. האמת היא שאני לא ראיתי כלום, אני בעצמי סקרנית. אני לא יכולה להגיד כלום, אבל הסרט ייצא בפברואר ואני בעצמי מצפה לראות את זה והכי מצפה שפה בארץ, הבית שלי, יראו גם. זה תפקיד משני אז בואו רגע נרגע, אבל זו זכות גדולה מאוד בהחלט".