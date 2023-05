גל גדות חוזרת ל"מהיר ועצבני": אל-mako נודע שהשחקנית הישראלית שהפכה לכוכבת בסדרת הסרטים הפופולרית חוזרת לסדרת הסרטים שאיתה פרצה לתודעה. גדות מופיעה בחלקו האחרון של "מהיר ועצבני 10" במה שעשוי להיות הפתח לחזרה שלה גם לסרטים הבאים.

הדיווחים על כך שגדות תחזור לפרנצ'ייז האהוב החלו כבר ב-2020 כשבלוג הקולנוע We Got This Covered דיווח שאולפני יוניברסל היו בקשר עם גדות במטרה להחזיר אותה לסרט העשירי בסדרה. בדצמבר, אחרי שדווח שככל הנראה סיימה את דרכה כוונדר וומן, התחזקו השמועות על הופעתה בסרט - וכעת הן מתבררות כנכונות.

גדות גילמה את ג'יזל ישר, שהפכה לאחת הדמויות האהובות בסדרת הסרטים. בסרט השישי בסדרה נפלה ג'יזל ממטוס כשהצילה דמות אחרת, האן, במה שנראה כמו מותה - אך גופתה מעולם לא נראתה על המסך לאחר שנפלה.

גדות היא לא הדמות היחידה שחוזרת ל"מהיר ועצבני". גם דווין "דה רוק" ג'ונסון, שעזב את הפרנצ'ייז אחרי הסרט השמיני בעקבות עימות מתוקשר עם וין דיזל, חוזר ב"מהיר ועצבני 10". השחקן, שגילם בחלק מהסרטים את לוק הובס, מופיע בסצנה שאחרי הקרדיטים בסרט החדש וצפוי לקבל תפקיד משמעותי יותר בסרט הבא.