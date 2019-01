פוליטיקה היא ממש לא עסק לעדיני הנפש, לא בעולם ובטוח שלא בישראל. במדינה שנמצאת תמידית על סיפה של מלחמה ואזרחיה מכורים לטלנובלות טורקיות, הסיפורים הכי מופרעים מגיעים דווקא ממהדורת החדשות. ובכל זאת, כל מה שאנחנו רואים במהדורת החדשות מתגמד אל מול הנוכחות של הפוליטיקאים שלנו ברשתות החברתיות (במיוחד בטוויטר), המקום בו הם מרשים לעצמם להתנהג בחופשיות יתרה (זה בסדר, אין צורך) ונחשפים לא פעם במערומיהם. הרשימה הבאה מוקדשת לפוליטיקאים ולפוליטיקאיות שגורמים לנו לתחושת קרינג' קשה בזמן השיטוט ברשת.

אבי גבאי

על יושב ראש מפלגת העבודה עוברת תקופה לא קלה בכלל: הוא אחרי פרידה (שהוא יזם) מציפי לבני, הסקרים מלמדים על כך שהמנדטים מסרבים להתרומם וגם מבית יש לנו מתנגדים חריפים כמו איתן כבל ש"פשוט שונא את הבן אדם". במפתיע, מעקב אחרי חשבון הטוויטר של גבאי מראה ניסיון עיקש לשדר עסקים כרגיל. כן, גם שלכולם ברור שמדובר בסיטואציות מבוימות ברכבת. כן, גם כשעטיפת הספר שלו ("הכל אפשרי") הופכת למם. מכירים את האמרה Fake It Till You Make It? עבור גבאי מדובר בדרך חיים, וזה לא תמיד נעים לצפייה.

אנחנו מתחייבים לשינוי בשבילם. בשביל הילדים שלנו. בשביל דור העתיד. pic.twitter.com/3k2e6Sz9LS — Avi Gabbay אבי גבאי (@GabbayAvi) 10 בינואר 2019

ענת ברקו

ענת ברקו, דוקטור לקרימינולוגיה עם התמחות בחקר הטרור, נכנסה לרשימה בסערה עם הסרטון "ד"ר ענת ברקו נעלמה! בסוף תגלו לאן". בעוד שמבחינה אקדמית מדובר באחת הנשים הכי מעוטרות בכנסת, לברקו יש עוד דרך ארוכה לפני שתהפוך לד"ר בעולם התקשורת. אחר מספר התבטאויות משעשעות ("אני לא מוכנה שידרכו עלי, גם אם אני דוקטור חננה"), היא מוכיחה שראתה יותר מדי פרקים של "הומלנד" עם הסרטון אותו העלתה השבוע לרשתות החברתיות. הסרטון, בו היא נחטפת על ידי טרוריסט פלסטיני שחוקר אותה על החוקים הסופר-ימניים שחוקקה, בנוי רובו מאקסטרים קלוז אפ על פניה (עד לרמת הכתרים) וכולל סצנה קשה במיוחד של משיכה בצמה המפורסמת שלה. אזהרת ספוילר: בסוף מתברר כי החוטף של ברקו הוא בעצםבן זוגה, המזרחן ד"ר ראובן ברקו, שרק רצה לבחון אותה. מהמקרים בהם המציאות באופן מובהק עולה על כל דמיון ל"50 גוונים של אפור".

זה מה שקורה כשבתי צליל משתעשעת על חשבוני. זר לכבוד יום הולדתי... חשבתי שכבר לא בפז״מ, אבל תמיד כיף לקבל פרחים. pic.twitter.com/idI7hgIwKt — Dr. Anat Berko | ד''ר ענת ברקו (@drAnatBerko) 14 בינואר 2019

אורן חזן

מישהו זוכר איך נראו החיים שלנו לפני שאורן חזן נבחר לכנסת? כנראה שהרבה יותר משעממים. חבר הכנסת מהליכוד הצליח תוך כנסת אחת להעליב נכים (קרא לח"כ אילן גלאון "חצי בן אדם"), לריב עם לוסי אהריש ("צחי מתאסלמלוי") ולכפות סלפי על דונלד טראמפ. אבל המקום בו חזן מרגיש הכי בנוח הוא דווקא ברשתות החברתיות. עכשיו, כשהפריימריז בליכוד מתחממים הוא מפגיז בשורה של ציוצים שמוכיחים שוב שאמנם כבוד אנושי בסיסי קצת חסר לו - אבל הוא די חזק בטרנדים. הציוץ הבא בו ומשפחתו מוצגים כחלק ממשפחת משחקי הכס מדבר בשם עצמו: "בן לממלכת הליכוד, מגרש השמאלנים, מנתץ המחבלים, מגן החיילים, הראשון לסלפי ואדון האמת בפרצוף". אגב, עכשיו כש"משחקי הכס" מסתיימת אנחנו מחכים לראות באיזו סדרה הוא יבחר בפריימריז הבאים (או שהוא לא יתמודד בהם. זה גם ממש בסדר).

בן לממלכת הליכוד, מגרש השמאלנים, מנתץ המחבלים, מגן החיילים, הראשון לסלפי ואדון האמת בפרצוף.



עוד 17 ימים זה קורה - תחזיקו חזק. pic.twitter.com/MoudUhJE8P — אורן חזן (@oren_haz) 19 בינואר 2019

לא מבין בזה הרבה אבל נראה לי שקיפלתי אותם עם פול-האוס...



אדיוס אמיגוס pic.twitter.com/sc6sYzcce8 — אורן חזן (@oren_haz) 16 בינואר 2019

גילה גמליאל

השרה לשוויון חברתי נחשבת לאחת הפרלמנטריות היותר קוליות במשכן. בכל זאת, היא לא גבר לבן בן מאה. היא מקפידה לפקוד את אולפני הטלוויזיה ולמעשה, נדיר לשמוע ממנה שהיא "לא מעוניינת להתראיין". גם בטוויטר היא מקפידה להגיב במגוון נושאים - רובם על הקשת שבין פרגונים לראש הממשלה לפרגונים למשפחתו של ראש הממשלה - אך מספקת גם פרשנות אישית משלה על ענייני היום, עוקצת את היריב בני גנץ ומתארחת אצל הדופלגנגר שלה, שדרן הרדיו אליקו. שווה לעקוב.

כבר שבוע אני סובלת. הבוקר קיבלתי את תוצאות בדיקת האלרגיה. עכשיו אני מבינה מה עושה לי כל כך רע. pic.twitter.com/BL0VBdsjAv — גילה גמליאל (@GilaGamliel) 27 בדצמבר 2018

כיפפ להתארח אצל אליקו המלך! pic.twitter.com/dE2CJl3Wwu — גילה גמליאל (@GilaGamliel) 25 בדצמבר 2018

מירי רגב

שרת התרבות והספורט היא אושיית רשת פעילה במיוחד. כשהיא לא מתווכחת עם יוצרי תרבות, מתארחת בלאומיאדה או בוחרת שמלות עוצרות נשימה לאירועים ממלכתיים, היא מקפידה להוביל את השיח ברשתות החברתיות. בימים אלה, למשל, היא מגישה תכנית רדיו אינטרנטית בשם "מירי רגב LIVE בדרכים" בה היא מארחת זמרים, מדברת עם אמא שלה על ארוחת שישי ובעיקר מעודדת את חברי מרכז הליכוד להצביע לה. שלא תטעו, רגב יודעת בדיוק מה אנשי התקשורת חושבים עליה ועל פועלה, מה שרק מדרבן אותה להקצין עמדות או סתם לעקוץ את השחקן יובל סמו, שמחקה אותה בתכנית "ארץ נהדרת". כפיים ל#תוכן.

גלעד ארדן

רבים רואים בשר לביטחון פנים ארדן כאחד מיורשיו האפשריים של בנימין נתניהו, ואפשר להבין למה: הוא כריזמטי, עובר מסך ומדבר בדיקציה מאוד-מאוד מוקפדת. מה שכן, למרות שהוא פעל להעברת חוק אי ההפללה ואנחנו מפרגנים, מדובר כנראה באיש הסחי ביותר בכנסת ישראל. ארדן יצא לאחרונה בקמפיין שכולו פירגון לחבריו ברשימת הליכוד - מירי רגב? תותחית; יולי אדלשטיין? פטיש. אפילו על הנמסיס, אורן חזן, הוא לא מוכן לומר משהו רע. וכמובן, הוא סובל ממאפיין הסחיות החמור ביותר - מתן רפרנסים מתוך "איך פגשתי את אמא".

יולי, יום הולדת 70 שמח! לא לך... לכנסת.

אבל למה לטרחן כשאפשר לפרגן? יולי הפטיש!@YuliEdelstein pic.twitter.com/1zISmA9dz4 — גלעד ארדן (@giladerdan1) 21 בינואר 2019

שרן השכל

חברת הכנסת שרן השכל, או בשמה המלא: שרן מרים השכל הרפז, היא הצעירה המגניבה של רשימת הליכוד לכנסת. שזה, אם לצטט את המחזמר Heathers, כמו להיות הננס הכי גבוה. בגיל 34, היא מכורה למשחק הרשת פורטנייט, לתגובות באמצעות גיפים (מי לא?) ולעבודת פוטושופ שמציגה אותה כ"לוחמת" חסרת הפחד של תנועת הליכוד. אנחנו לא בטוחים שהשכל עונה על ההגדרה "מביכה" אבל היא לא מגניבה בשום צורה למרות המאמץ הניכר, מה שמקנה לה באופן אוטומטי מקום ברשימה.