חמישה ימים חלפו מאז התקרית החריגה והטרגית על סט הצילומים של הסרט "Rust". בתעשיית הקולנוע עדיין מתקשים לעכל את מותה של הצלמת הלינה האצ'ינס בת ה-42, שנורתה בשישי האחרון על ידי השחקן אלק בולדווין, על ידי אקדח שנאמר לו שבטוח לשימוש על הסט.

בעוד חקירת האירוע נמשכת, על פי הדיווחים מעבר לים, השחקן בן ה-63, לוקח כעת זמן לעצמו ומקפיא את השתתפותו בפרויקטים עליהם עבד בתקופה האחרונה. על פי המגזין People, מקורב לבולדווין אמר: "ככה הוא מתמודד עם זמנים קשים. כשמשהו רע קורה הוא מסתיר את עצמו מעיניי הציבור. כולם יודעים שזו הייתה תאונה, אבל הוא הרוס לגמרי".

על פי פרטים חדשים על התקרית שמתפרסמים בלוס אנג'לס טיימס, בולדווין התאמן בהוצאת האקדח מהנרתיק שלו וכיוון לעבר המצלמה במהלך חזרה. הבמאי ג'ואל סוזה, שנפגע גם הוא בתקרית, סיפר בהצהרתו לחוקרים: "זה היה נשמע כמו צליפת שוט ואז קול ענק".



בעקבות התקרית הטרגית, נשמעים בארצות הברית קולות מודאגים בנוגע לפרוטוקולים ולכללי הזהירות עם נשק באתרי צילום, במיוחד בכאלה שנחשבים "דלי תקציב". אתמול דווח באתר TMZ, כי מקור לא ידוע המקורב להפקה, סיפר שהאקדח שבו ירה השחקן, היה בשימוש זמן קצר קודם לכן באימונים מחוץ לסט, עם אש חיה.

Hollywood: It’s time to create "Halyna's Law", which will ban the use of real firearms on film production sets and create a safe working environment for everyone involved. - Sign the Petition! https://t.co/HH4J6EfJHG via @Change