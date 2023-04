"פגיעה בזכרם של קורבנות אושוויץ": WWE, ארגון ההיאבקות הגדול בעולם, השתמש בתמונה ממחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ בקליפ לקידום אחד הקרבות של הארגון. התמונה מהמחנה, בו נרצחו יותר ממיליון ומאה אלף יהודים, הופיעה בקליפ ששודר ב"רסלמניה" - האירוע הגדול ביותר של הארגון בו צופים מדי שנה מיליוני צופים ברחבי העולם.

התמונה שודרה בקליפ לקידום הקרב בין ריי מיסטריו לדומיניק מיסטריו. על פי התסריט, דומיניק נעצר ונכנס לכלא. בסרטון אומר המתאבק: "אתה חושב שזה משחק בשבילי? הייתי בכלא, ושרדתי", כשברקע נראות תמונות גנריות של בתי כלא – וגם התמונה המדוברת מאושוויץ.

באתר הזיכרון אושוויץ תקפו את ה-WWE על השימוש בתמונה וצייצו: "קשה לקרוא לעובדה שה-WWE השתמשו בתמונה מאושוויץ 'טעות עריכה'. שימוש באתר שהפך לסמל של טרגדיה אנושית עצומה הוא חסר בושה, פגיעה בזכרם של כל קורבנות אושוויץ".

The fact that Auschwitz image was used to promote a WWE match is hard to call "an editing mistake". Exploiting the site that became a symbol of enormous human tragedy is shameless and insults the memory of all victims of Auschwitz.https://t.co/b4bbYgWPwj https://t.co/Xud4rbhEUS pic.twitter.com/tuJrzmK6mQ — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 5, 2023

גולשים בטוויטר לא נשארו אדישים לשימוש בתמונה ממחנה השמדה. "החברה הזו היא בדיחה, לא מבין איך אפשר לתמוך בהם", צייץ גולש אחד ואחר התבדח: "לא היה לי 'ה-WWE משתמשים בתמונה של אושוויץ בטעות' בבינגו השנה".

Wow This Company Is A Joke How Can Anyone Support Them Is Beyond Me#WWE Apologizes For Using Auschwitz Footage In #WrestleMania39 Promo Package



“We Had No Knowledge Of What Was Depicted," A #WWE Spokesperson Said In The Statement Released To Media. "As Soon As We Learned, It pic.twitter.com/MGQMwdEunX — My Wrestling videos And pics (@MarksWrestling1) April 7, 2023

i most certainly didn’t have “wwe accidentally showing auschwitz b-roll stock footage thinking it was a random prison” on my bingo card this year — ًconner (@godownaslovers) April 1, 2023

ב-WWE התנצלו על השימוש בתמונה, החליפו אותה בתמונה גנרית של גדר תיל בכל השידורים החוזרים ובשירותי הסטרימינג. "לא ידענו שזה מה שזה. ברגע שהבנו, התמונה הוסרה מיידית", אמרו דוברי הארגון.