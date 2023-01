הקאמבק של גלובוס הזהב. לאחר שבשנה שעברה לא שודר באף גוף תקשורת, בשל טענות לשחיתות ולאי גיוון אתני, הלילה התקיים ושודר אחד הטקסים הנוצצים של עולם הקולנוע והטלוויזיה. את הטקס (ששודר בשידור חי ב-yes) הנחה ג'רוד קרמייקל, שבנאום הפתיחה טען בהומור שקיבל את עבודת ההנחיה בעיקר בגלל שהוא שחור ועקץ באהבה את תא הכתבים הזרים ("אני לא קורא להם ארגון גזעני, אבל לא היה להם חבר שחור אחד עד שג'ורג' פלויד מת"). ראוי לציין שהתקיים ריענון שורות אחרי שהתגלה כמה לבן תא העיתונאים הזרים, ומאז התווספו לגוף מצביעים רבים מרחבי העולם (שישה מהם ישראלים).

אחד הזוכים הבולטים בטקס היה סטיבן ספילברג. שכתב את פרס הבימוי על עבודתו ב"הפייבלמנים" – שגם זכה בפרס לסרט הדרמה הטוב ביותר. "סיפרתי את הסיפור הזה לאורך הקריירה שלי", אמר ספילברג במעמד הזכייה. "ואף אחד לא יגיד לנו מי אנחנו עד שנספר את הסיפור שלנו בעצמנו". בנוסף, הודה הבמאי לשחקן גבריאל לבל, שגילם את בן דמותו בנעוריו, ועשה זאת יותר טוב ממנו.

אחד הזוכים הגדולים של הערב היה הסרט "רוחות אינישרין", שקוטלג על ידי גלובוס הזהב כסרט קומדיה (למרות שזו לא הגדרה מדויקת במיוחד) וזכה בפרס סרט הקומדיה או הסרט המוזיקלי הטוב ביותר, וכן בפרסים לתסריט הטוב ביותר (מרטין מקדונה) ולשחקן הטוב ביותר בקומדיה (קולין פארל). עם שלוש זכיות, הוא למעשה הסרט המעוטר של הערב, ואחד המובילים במרוץ לאוסקר.

פרס השחקנית הטובה ביותר בסרט קומדיה או סרט מוזיקלי הלך למישל יאו על תפקידה ב"הכל בכל מקום בבת אחת", שהפנימה את גודל השעה והבהירה שזהו הישג שהגיעה אליו אחרי קריירה בת 40 שנה. השחקנית המלזית סיפרה על הרגע בו הגיעה להוליווד וגילתה לראשונה שהיא למעשה מיעוט. יאו הבהירה שלשחקנית אסייתית בהוליוודית יש מעט הזדמנויות לזרוח בתעשייה, במיוחד אחרי גיל 60. זה היה נאום מפואר בו לא היססה להשתיק את התזמורת שניסתה לדחוק אותה מהבמה כשהוא התארך. "שקט בבקשה", אמרה השחקנית שהתפרסמה בזכות סרטי אומנויות הלחימה שלה לפסנתרנית שהחלה לנגן על רקע הנאום שלה, "אני יכולה בקלות להרביץ לך".

זכתה על תפקידה ב"הכל בכל מקום בבת אחת". מישל יאו | צילום: getty images

השחקן אוסטין באטלר קטף את פרס השחקן הטוב ביותר בדרמה על תפקידו כאלביס פרסלי ב"אלביס". באטלר הודה לליסה מארי פרסלי, בתו ואלמנתו של מלך הרוקנרול שלנעליו נכנס. באטלר זכה בפרס על חשבון השחקן המתקמבק ברנדן פרייזר, שהיה מועמד על תפקידו בסרט "הלווייתן" ונחשב לאחד המובילים לזכייה. לפני כשנה, פרייזר סיפר על התקיפה המינית שעבר מידיו של נשיא תא הכתבים הזרים בהוליווד, ומאז לא הוזמן לטקס. השנה הבהיר שלא יבוא, למרות מועמדותו.

בנוסף לפרייזר, היו עוד ארבע היעדרויות בולטות מהטקס מצד ארבעה כוכבי-על שדווקא זכו בפרס: זנדאיה, שזכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה על תפקידה האיקוני בסדרת התיכון "אופוריה" (המבוססת על הדרמה הישראלית באותו השם) בפעם הראשונה בקריירה שלה; קייט בלאנשט, שזכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסרט דרמה על תפקידה בסרט; אמנדה סייפריד, שזכתה על תפקידה בסדרה "עלייתה ונפילתה של אליזבת' הולמס" וקווין קוסטנר, שזכה על תפקידו הראשי בסדרה "ילוסטון".

בתחילת הערב, קרמייקל הציג את השחקנית ג'ניפר קולידג' לפני שעלתה לבמה כדי להגיש את אחד הפרסים והתנצל בשם הקהילה הגאה על מה שההומואים ניסו לעשות לה בסוף העונה השנייה של "הלוטוס הלבן". מאוחר יותר בטקס, היא בעצמה זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר על תפקידה האייקוני כטניה. קולידג' הודתה למפיקים וליוצרים שליהקו אותה גם בשנים שלא הייתה אחת השחקניות האהובות בהוליווד, ביניהם ריאן מרפי. כשהודתה ליוצר "הלוטוס הלבן" מייק ווייט, אמרה קולידג' שהוא גורם לאנשים לרצות לחיות ליותר זמן – ושהיא עצמה לא תמיד רצתה בכך. "אני פאקינג אוהבת אותך! אוי, שיט, אני מצטערת", אמרה, כשנזכרה שאסור לה לקלל בשידור חי.

זכתה על תפקידה ב"הלוטוס הלבן". ג'ניפר קולידג' | צילום: getty images

ומה עוד בגרסת הזוכים? קי הוי קואן זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על הסרט "הכל בכל מקום בבת אחת". קוואן הודה בנאומו לבמאי סטיבן ספילברג שליהק אותו לתפקידו הראשון בקולנוע ב"אינדיאנה ג'ונס והמקדש הארור" לפני כ-35 שנים. מאוחר יותר, מבקר הקולנוע מארק האריס שיתף תמונה שצילם ובה ניתן לראות את קוואן וספילברג מתחבקים בהתרגשות. קוואן הוא הזוכה האסייתי הראשון בקטגוריה הזאת מאז 1984.

Sometimes the best stuff happens during the commercials. pic.twitter.com/lwRvpX7oW9 — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) January 11, 2023

אנג'לה באסט זכתה הבוקר בגלובוס הזהב בפעם השנייה בקריירה שלה, אחרי זכייתה על הסרט "מה זה קשור לאהבה" ב-1993. בעקבות זכייתה כשחקנית משנה בסרט קולנוע, היא הפכה לשחקנית הראשונה שזוכה בגלובוס זהב על תפקיד מהיקום הקולנועי של מארוול, וחזאים רבים צופים שתשחזר את ההישג הזה גם באוסקר.

השחקן והקומיקאי הוותיק אדי מרפי זכה בפרס למפעל חיים. בנאום הזכייה שלו, מרפי אמר: "לכל החולמים שבחדר הזה הערב: יש תכנית פעולה מסוימת שאפשר ללכת לפ.ה כדי להגיע להצלחה יציבה, שגשוג ושקט ושלווה. אלו שלושה דברים: שלמו את המסים שלכם, תתעסקו בעניינים שלכם, ותשמרו את השם של אשתו של וויל סמית' מחוץ לפה המזדיין שלכם". גם היוצר ריאן מרפי ("גלי", "אימה אמריקאית") זכה בפרס מפעל חיים.

רשימת הזוכים בקטגוריות הקולנוע

סרט הדרמה הטוב ביותר

"אווטאר: דרכם של המים"

"אלביס"

"הפייבלמנים"

"טאר המנצחת"

"אהבה בשחקים: מאווריק"

סרט הקומדיה או הסרט המוזיקלי הטוב ביותר

"בבילון"

"רוחות אינישרין"

"הכל בכל מקום בבת אחת"

"רצח כתוב היטב: תעלומה יוונית"

"משולש העצבות"

הבמאי הטוב ביותר

ג'יימס קמרון ("אווטאר: דרכם של המים")

דניאל קוואן ודניאל שיינהרט ("הכל בכל מקום בבת אחת")

באז לורמן ("אלביס")

מרטין מקדונה ("רוחות אינישרין")

סטיבן ספילברג ("הפייבלמנים")

התסריט הטוב ביותר

טוד פילד ("טאר המנצחת")

דניאל קוואן ודניאל שיינהרט ("הכל בכל מקום בבת אחת")

מרטין מקדונה ("רוחות אינישרין")

שרה פולי ("נשים מדברות")

סטיבן ספילברג וטוני קושנר ("הפייבלמנים")

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסרט דרמה

קייט בלאנשט ("טאר המנצחת")

ויולה דיוויס ("לוחמת")

אוליביה קולמן ("אימפריית האור")

אנה דה ארמס ("בלונדינית")

מישל וויליאמס ("הפייבלמנים")

השחקן הראשי הטוב ביותר בסרט דרמה

אוסטין באטלר ("אלביס")

ברנדן פרייזר ("הלווייתן")

יו ג'קמן ("הבן")

ביל ניי ("לחיות")

ג'רמי פופ ("The Inspection")

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסרט קומדיה או סרט מוזיקלי

מישל יאו ("הכל בכל מקום בבת אחת")

מרגו רובי ("בבילון")

אניה טיילור-ג'וי ("התפריט")

אמה תומפסון ("אף פעם לא מאוחר")

לזלי מנוויל ("גברת האריס נוסעת לפריז")

השחקן הראשי הטוב ביותר בסרט קומדיה או סרט מוזיקלי

דייגו קאלבה ("בבילון")

דניאל קרייג ("רצח כתוב היטב: תעלומה יוונית")

אדם דרייבר ("רעש לבן")

קולין פארל ("רוחות אינישרין")

רייף פיינס ("התפריט")

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אנג'לה באסט ("הפנתר השחור: וואקנדה לנצח")

קרי קונדון ("רוחות אינישרין")

ג'יימי לי קרטיס ("הכל בכל מקום בבת אחת")

דולי דה-לאון ("משולש העצבות")

קארי מאליגן ("מילה שלה")

שחקן המשנה הטוב ביותר

ברנדן גליסון ("רוחות אינישרין")

בארי קיוגאן ("רוחות אינישרין")

בראד פיט ("בבילון")

קי הוי קואן ("הכל בכל מקום בבת אחת")

אדי רדמיין ("האחות הטובה")

הסרט הטוב ביותר שאינו בשפה האנגלית

"במערב אין כל חדש" (גרמניה)

"ארגנטינה, 1985" (ארגנטינה)

"קירבה" (בלגיה)

"החלטה לעזוב" (דרום קוריאה)

"RRR" (הודו)

סרט האנימציה הטוב ביותר

"גיירמו דל טורו מציג: פינוקיו"

"אינו-הו"

"מרסל הקונכייה עם הנעליים"

"החתול של שרק: משאלה אחת ודי"

"אדומה אש"

הפסקול הטוב ביותר

קרטר בורוול ("רוחות אינישרין")

אלכסנדר דספלה ("גיירמו דל טורו מציג: פינוקיו")

הילדור גואנדוטיר ("נשים מדברות")

ג'סטין הורוויץ ("בבילון")

ג'ון וויליאמס ("הפייבלמנים")

השיר המקורי הטוב ביותר

Carolina - טיילור סוויפט ("שירת סרטני הנהר")

Ciao Papa - אלכסנדר דספלה, גיירמו דל טורו, רובן כץ ("גיירמו דל טורו מציג: פינוקיו")

Hold My Hand - ליידי גאגא, בלאדפופ, בנג'מין רייס ("אהבה בשחקים: מאווריק")

Lift Me Up - ריהאנה, טמס, ראיין קוגלר, לודוויג גוראנסון ("הפנתר השחור: וואקנדה לנצח")

Naatu Naatu - קאלה באירווה, מ.מ. קירבני, רהול סיפליגונג' ("RRR")

רשימת הזוכים בקטגוריות הטלוויזיה

סדרת הדרמה הטובה ביותר

"סמוך על סול"

"הכתר"

"בית הדרקון"

"אוזרק"

"ניתוק"

סדרת הקומדיה או הסדרה המוזיקלית הטובה ביותר

"בית הספר היסודי אבוט"

"הדוב"

"Hacks"

"רק רוצחים בבניין"

"וונסדיי"

הסדרה המוגבלת או סרט הטלוויזיה הטובים ביותר

"ציפור שחורה"

"דאהמר - מפלצת: הסיפור של ג'פרי דאהמר"

"עלייתה ונפילתה של אליזבת' הולמס"

"פאם וטומי"

"הלוטוס הלבן"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה

אמה ד'ארסי ("בית הדרקון")

לורה ליני ("אוזרק")

אימלדה סטונטון ("הכתר")

הילארי סוונק ("אלסקה דיילי")

זנדאיה ("אופוריה")

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה

ג'ף ברידג'ס ("הזקן")

קווין קוסטנר ("ילוסטון")

דייגו לונה ("אנדור")

בוב אודנקירק ("סמוך על סול")

אדם סקוט ("ניתוק")

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת קומדיה או סדרה מוזיקלית

קווינטה ברונסון ("בית הספר היסודי אבוט")

קיילי קווקו ("הדיילת")

סלינה גומז ("רק רוצחים בבניין")

ג'נה אורטגה ("וונסדיי")

ג'ין סמארט ("Hacks")

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת קומדיה או סדרה מוזיקלית

דונלד גלובר ("אטלנטה"

ביל היידר ("בארי")

סטיב מרטין ("רק רוצחים בבניין")

מרטין שורט ("רק רוצחים בבניין")

ג'רמי אלן ווייט ("הדוב")

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרה מוגבלת או בסרט טלוויזיה

ג'סיקה צ'סטיין ("ג'ורג' ותמי")

ג'וליה גארנר ("להמציא את אנה")

לילי ג'יימס ("פאם וטומי")

ג'וליה רוברטס ("גזלייט")

אמנדה סייפריד ("עלייתה ונפילתה של אליזבת' הולמס")

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרה מוגבלת או בסרט טלוויזיה

טארון אג'רטון ("בלאק בירד")

קולין פירת' ("המדרגות")

אנדרו גארפילד ("תחת נס השמיים")

אוון פיטרס ("דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר")

סבסטיאן סטאן ("פאם וטומי")

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרה - דרמה, קומדיה או סדרה מוזיקלית

אליזבת דביקי ("הכתר")

האנה איינבינדר ("Hacks")

ג'וליה גארנר ("אוזרק")

ג'אנל ג'יימס ("בית הספר היסודי אבוט")

שריל לי ראלף ("בית הספר היסודי אבוט")

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרה - דרמה, קומדיה או סדרה מוזיקלית

ג'ון לית'גו ("הזקן")

ג'ונתן פרייס ("הכתר")

ג'ון טורטורו ("ניתוק")

טיילר ג'יימס וויליאמס ("בית הספר היסודי אבוט")

הנרי ווינקלר ("בארי")

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרה מוגבלת או בסרט טלוויזיה

ג'ניפר קולידג' ("הלוטוס הלבן")

קלייר דיינס ("פליישמן בצרות")

דייזי אדגר-ג'ונס ("תחת נס השמיים")

ניסי נאש ("דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר")

אוברי פלאזה ("הלוטוס הלבן")

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרה מוגבלת או בסרט טלוויזיה

פ. מארי אברהם ("הלוטוס הלבן")

דונל גליסון ("המטופל")

פול וולטר האוזר ("ציפור שחורה")

ריצ'רד ג'נקינס ("דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר")

סת' רוגן ("פאם וטומי")

הטקס הערוך והמתורגם יעלה היום (רביעי) ל-yes VOD ו-STINGTV, וישודר בשעה 21:35 ב-yes TV DRAMA.