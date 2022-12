דרמה בבית המשפט בווירג'ניה: שבעת המושבעים במשפט הדיבה של ג'וני דפ נגד גרושתו אמבר הרד הגיעו להחלטה, הכריעו לטובתו של השחקן וקבעו - טענותיה של הרד להתעללות מצידו היו שקריות. דפ נעדר מהמשפט ועורכי דינו קיבלו את ההחלטה עבורו.

הנזק שנגרם לדפ על פי המושבעים, ושאותו תצטרך הרד לשלם לו, מוערך ב-15 מיליון דולר. במקביל, נקבע שהנזק שנגרם לה מוערך ב-2 מיליון דולר. "האכזבה שאני מרגישה היום היא מעבר למילים", כתבה הרד בחשבון האינסטגרם דקות ספורות לאחר ההחלטה והוסיפה: "הלב שלי שבור - הר הראיות לא הספיק לעמוד מול הכוח הלא פרופורציונלי וההשפעה של בעלי לשעבר".

View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

גם דפ הכין את תגובתו מראש ופרסם באינסטגרם הצהרה מיד אחרי פרסום ההחלטה. "לפני 6 שנים החיים שלי, החיים של ילדיי, החיים של כל הסובבים שלי והתומכים שלי השתנו לנצח", כתב דפ. "6 שנים אחר כך, המושבעים נתנו לי את חיי בחזרה".

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

כוכב "שודדי הקאריביים" תבע את הרד על סך 50 מיליון דולר על רקע טור שפרסמה ב"וושינגטון פוסט" ב-2018 ובו כתבה שהיא קורבן לאלימות במשפחה. שמו של דפ לא צוין בכתבה, אך לטענתו המוניטין שלו נפגע וכתוצאה מכך - גם הקריירה שלו.

במהלך שלב העדויות שארך 6 שבועות ושודר בשידור חי ברחבי העולם מבית המשפט בווירג'ינה, הזוג, לצד עשרות עדים, שטח את מערכת היחסים הסבוכה שלהם והנישואים שארכו קצת יותר משנה. בתגובה לתביעה שלו, הרד השיבה בתביעה משלה על סך 100 מיליון דולר וטענה שהיא מעולם לא הייתה אלימה כלפיו - אלא רק כאשר נאלצה להגן על עצמה. דפ מצידו, עלה על דוכן העדים וטען טענה דומה: "מעולם לא הייתי אלים כלפי אמבר וכלפי שום אישה אחרת".

במהלך הימים האחרונים, עם תום המשפט, הופיע דפ בן ה-58 עם הגיטריסט ג'ף בק, עמו הוא משתף פעולה כבר כמה שנים. על הבמה בבריטניה הוא התקבל בתשואות ובקהל של אחת מההופעות הייתה גם קייט מוס, האקסית המיתולוגית, שהגיעה בשבוע שעבר להעיד במשפט. על פי הדיווחים בבריטניה, בזמן הקראת פסק הדין הוא שתה בפאב ב-Newcastle.

Spotted: Johnny Depp leaving The Bridge Tavern pub in Newcastle



A verdict has been reached in his ongoing defamation trial in the US, with ex-wife Amber Heard. The result is imminent.#DeppVsHeard Video credit: @DazWilliams pic.twitter.com/wWjM2t4DGZ