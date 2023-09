כוכבי הילדים רוי בוי ומיכל הקטנה נצפו הערב (רביעי) דוהרים בנתיבי איילון, באזור מחלף ההלכה, על סוס. הרגע הביזארי תועד כחלק מצילומי קליפ לשיר חדש של השניים, אלא של-mako נודע כי המאורע, שהתקיים בשעת העומס בכבישים, נערך בלי שהשניים טרחו לתאם את ההפרעה לתנועה עם אף אחד מהגורמים הרלוונטיים - כולל קבלת אישור מהמשטרה.

בהודעה לעיתונות מטעם רוי בוי (רועי עוז) ומיכל הקטנה (מיכל ויצמן), נמסר כי כחלק מהצילומים לשיר חדש, Welcome To The Jungle, שכתב והלחין רון ביטון והפיק אסי טל, השניים נכנסו רכובים על הסוס, העונה לשם ג'נגו, אל הכביש.

מרוי בוי ומיכל הקטנה נמסר בתגובה: "במהלך צילומי קליפ, בין כל ההפגנות והמלחמות הפנימיות שמתקיימות באזור זה בת"א שבועות ארוכים, שמחנו לעשות קצת שמח לעוברים והשבים בקליפ, שהמסר שלו זה איחוד, כי אחים אנחנו".

גורמים במשטרה: "התיעוד של מיכל הקטנה ורוי בוי התקבל במשטרה והעניין נבחן".