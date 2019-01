"רפסודיה בוהמית" ו"הספר הירוק" כבשו את טקס פרסי גלובוס הזהב 2019, שהתקיים אמש במלון בוורלי הילטון בלוס אנג'לס, לפי בחירתם של (כולה) 93 עיתונאים זרים מכל רחבי העולם. מלבד פרס הסרט הדרמטי הטוב ביותר, "רפסודיה" זיכתה גם השחקן הראשי שלה, רמי מאלק, בפרס השחקן הטוב ביותר. מאלק הודה בנאום הזכייה שלו לחבריה הנותרים של להקת קווין ולפרדי מרקורי, כמובן - "אני אוהב אותך גבר יפה, זה בגללך ועבורך, חתיך". הסדרה "האמריקאים" נפרדה מהמסך עם פרס סדרת הדרמה הטובה ביותר, בעוד "שיטת קומינסקי" קטפה את פרס הסדרה הקומית הטובה ביותר, כאשר מפיק העל צ'אק לורי, שהפיק עשרות קומדיות אך מעולם לא זכה בכלום, הכריז על הבמה בהתרגשות "זה עוד לא קרה לי".

כריסטיאן בייל זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בקומדיה על "סגן הנשיא" ונתן שאוט אאוט מפתיע למאפרים ואנשי הפרוסטטות של הסרט, שבלעדיהם איש לא היה מאמין לו. אוליביה קולמן לקחה את הפסלון עבור השחקנית הקומית הטובה ביותר על "המועדפת", ולא שכחה לציין כיצד נהנתה מהארוחות על הסט. גלן קלוז קיבלה את פרס השחקנית הדרמטית הטובה ביותר עבור "האישה" ובקושי הצליחה שלא לייבב. בהתחשב בכך שליידי גאגא הייתה ההימור הבטוח של כולם, אנחנו לגמרי מבינים את ההלם: Glenn Close's reaction to her best actress win for #TheWife https://t.co/HVkJi3ZWdS #GoldenGlobes pic.twitter.com/t5vhFc6YkA — Variety (@Variety) 7 בינואר 2019

רג'ינה קינג זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר על "סיפורו של רחוב ביל", והודתה לאיימי אדמס שהתפללה עבורה, בעוד מהרשלה עלי קטף את פרס שחקן המשנה הטוב ביותר על "הספר הירוק", ולא הודה לאף אחד מעניין. מהרשלה עלי. זוכה | צילום: מתוך גטי זוכים נוספים: "רומא" בפרס הסרט הזר הטוב ביותר ובפרס הבמאי הטוב ביותר, ליידי גאגא ומארק רונסון בפרס השיר הטוב ביותר על "Shallow" מתוך "כוכב נולד", "האדם הראשון" זכה בפרס הפסקול ו"הספר הירוק" זכה גם בפרס התסריט, כאשר שוב הוכח שהתסריטאים הם האנשים הכי לא חשובים בהוליווד והם נקטעו באכזריות על ידי המוזיקה. בתחום הטלוויזיה, בקטגוריית השחקן הטוב ביותר זכה מייקל דאגלס על "שיטת קומינסקי" והקדיש את הפרס לאביו בן ה-102 בקריאה "אלטקאקרס שולטים" (גברים זקנים ביידיש). פרס השחקן הטוב ביותר בדרמה הלך לריצ'רד מאדן, שאתם מכירים יותר כרוב סטארק מ"משחקי הכס", אבל כאן ייצג את "שומר הראש" של נטפליקס, והודה להוריו שטסו כל הדרך מסקוטלנד ויצא להם טוב לראות אותו זוכה. בריטי נוסף שקטף פרס הוא בן ווישאו עבור המיני סדרה "שערורייה אנגלית למדי" וכמובן הודה לאדם האמיתי שאותו גילם, נורמן סקוט. בפרס הזכייה הכי צפויה של הערב זכתה מנחת הטקס, סנדרה או, עבור "להרוג את איב", כי הרי לא באמת היו נותנים לה להפסיד ולהמשיך להנחות, במיוחד לאור הפנייה המרגשת שלה לקהל בתחילת הערב על "פני הדור החדש". עוד זכייה לא מפתיעה היא של רייצ'ל ברוסנהן בפרס השחקנית הקומית עבור "גברת מייזל המופלאה", שכבר קיבלה פרס זהה בשנה שעברה. השחקנית פטרישיה קלארקסון קיבלה סוף סוף פרס, הפעם על "חפצים חדים", וציינה שנדרש ממנה הכל חוץ מסקס, כפי שצריך להיות. דארן כריס זכה בפרס השחקן במיני סדרה עבור "הרצח של ורסאצ'ה" והרגיש צורך לציין שהוא חלק מהחגיגה הוורסטילית על ידי אזכור הגנים הפיליפיניים שלו. כמו כן, "הרצח של ורסאצ'ה" הוכרזה גם כמיני סדרה הטובה ביותר. עוד במהלך הטקס, סטיב קארל הגיש את פרס מפעל החיים הראשון בתחום הטלוויזיה לקומיקאית קרול ברנט, וכריס פיין העניק את פרס מפעל החיים בקולנוע לג'ף ברידג'ס. הטקס עצמו נפתח במונולוג פתיחה משמים למדי שמתחנף לכוכבים במקום לרדת עליהם, ועם בדיחות צפויות על הנחיית האוסקר, וויט-וושינג ("'עשיר בהפתעה' הוא הסרט הראשון בכיכובם של אסייתים מאז 'הרוח שבמעטפת' ו'אלוהה'") ודיק צ'ייני ('"סגן הנשיא' פלש לקטגוריה הלא נכונה עקב אסטרטגיה שגויה"). בדיחה פחות צפויה הייתה על חשבון נאום ה"99 אנשים שלא מאמינים בך" של ליידי גאגא, שגררה מצדה צעקת מחאה לא חיננית. במסגרת הביטים במהלך הטקס גירשו סמברג ואו את ג'ים קארי מאזור הקולנוע לטלוויזיה, וחילקו לקהל חיסונים נגד שפעת. אחלה. ואלה הזוכים: הסרט הטוב ביותר - דרמה

הפנתר השחור

שחור על לבן

רפסודיה בוהמית

סיפורו של רחוב ביל

כוכב נולד הסרט הטוב ביותר - קומדיה

עשיר בהפתעה

המועדפת

הספר הירוק

מרי פופינס חוזרת

סגן הנשיא השחקן הטוב ביותר - דרמה

בראדלי קופר - כוכב נולד

ווילם דפו - שערי גן העדן

לוקס הדג'ס - ילד מחוק

רמי מאלק - רפסודיה בוהמית

ג'ון דיוויד וושינגטון - שחור על לבן השחקן הטוב ביותר - קומדיה

כריסטיאן בייל – סגן הנשיא

לין-מנואל מירדנה - מרי פופינס חוזרת

ויגו מורטנסן - הספר הירוק

רוברט רדפורד - הג'נטלמן והאקדח

ג'ון סי. ריילי - סטן ואולי השחקנית הטובה ביותר - דרמה

גלן קלוז - האישה

ליידי גאגא - כוכב נולד

ניקול קידמן - הרסנית

מליסה מקארתי - Can You Ever Forgive Me

רוזמונד פייק - מלחמה פרטית השחקנית הטובה ביותר - קומדיה

אמילי בלאנט - מרי פופינס חוזרת

אוליביה קולמן - המועדפת

שרליז ת'רון - ואז הגיעה טלי

קונסטנס וו - עשיר בהפתעה

אלסי פישר - כיתה ח' שחקן המשנה הטוב ביותר

מהרשלה עלי - הספר הירוק

טימות'י שאלאמה - ילד יפה

אדם דרייבר - שחור על לבן

ריצ'רד אי. גרנט - Can You Ever Forgive Me

סם רוקוול – סגן הנשיא שחקנית המשנה הטובה ביותר

איימי אדמס – סגן הנשיא

קלייר פוי - האדם הראשון

רג'ינה קינג - סיפורו של רחוב ביל

אמה סטון - המועדפת

רייצ'ל וייז - המועדפת הבימוי הטוב ביותר

בראדלי קופר - כוכב נולד

אלפונסו קוארון - רומא

פיטר פארלי - הספר הירוק

ספייק לי - שחור על לבן

אדם מקיי – סגן הנשיא הסרט הטוב ביותר - אנימציה

משפחת סופר-על 2

אי הכלבים

ראלף שובר את האינטרנט

ספיידרמן: ממד העכביש

מיראיי הסדרה הטובה ביותר - דרמה

האמריקאים

שומר הראש

Homecoming

להרוג את איב

פוזה הסדרה הטובה ביותר - קומדיה

בארי

המקום הטוב

שיטת קומינסקי

גברת מייזל המופלאה

ילדותי השחקן הראשי הטוב ביותר - דרמה

ג'ייסון בייטמן - אוזרק

סטיבן ג'יימס - Homecoming

ריצ'רד מאדן - שומר הראש

בילי פורטר - פוזה

מת'יו ריס - האמריקאים השחקנית הראשית הטובה ביותר - דרמה

קיטרוניה באלף - זרה

אליזבת' מוס - סיפורה של שפחה

ג'וליה רוברטס - Homecoming

קרי ראסל - האמריקאים

סנדרה או - להרוג את איב השחקן הראשי הטוב ביותר - קומדיה

סשה ברון כהן - מי זו אמריקה?

ג'ים קארי - ילדותי

מייקל דאגלס - שיטת קומינסקי

דונלד גלובר - אטלנטה

ביל היידר - בארי השחקנית הראשית הטובה ביותר - קומדיה

קריסטן בל - המקום הטוב

קנדיס ברגן - מרפי בראון

אליסון ברי - GLOW

רייצ'ל ברוסנהן - גברת מייזל המופלאה

דברה מסינג - וויל וגרייס שחקן המשנה הטוב ביותר

אלן ארקין - שיטת קומינסקי

קירן קאלקין - היורשים

אדגר רמירז - הרצח של ורסצ'ה

בן ווישאו - שערורייה אנגלית למדי

הנרי וינקלר - בארי שחקנית המשנה הטובה ביותר

איבון סטרהובסקי - סיפורה של שפחה

ת'נדי ניוטון - ווסטוורלד

פטרישה קלארקסון - חפצים חדים

פנלופה קרוז - הרצח של ורסצ'ה

אלכס בורנסטין - גברת מייזל המופלאה המיני סדרה או סרט הטלוויזיה הטובים ביותר

רצח אופי

הרצח של ורסצ'ה

חפצים חדים

הבריחה מדאנמורה

שערורייה אנגלית למדי השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה או סרט טלוויזיוני

איימי אדמס, חפצים חדים

קוני בריטון, Dirty John

רג'ינה קינג, שבע שניות

לורה דרן, The Tale

פטרישיה ארקט, הבריחה מדאנמורה השחקן הטוב ביותר במיני סדרה או סרט טלוויזיוני

אנתוניו בנדרס, גאון: פיקאסו

דארן כריס, הרצח של ורסאצ'ה

בנדיקט קמברבאץ', פטריק מלרוז

יו גרנט, שערורייה אנגלית למדי

דניאל ברוהל, רצח אופי {title}





