השחקנית אוליביה דה הבילנד, זוכת שני פרסי האוסקר עבור השחקנית הטובה ביותר, מתה בשלווה בביתה שבפריז ביום שבת האחרון, בגיל 104. דה הבילנד, שעל פי הדיווחים הלכה לעולמה בשנתה, התפרסמה בשנות ה-30 של המאה שעברה, בעיקר בשל גילום דמויות נשיות חזקות ובלתי מתפשרות, ובזכות השתתפות בסדרת סרטי אקשן והרפתקאות כמו "קפטן בלאד" ו"הרפתקאותיו רובין הוד".

את המועמדות הראשונה שלה לפרס האוסקר קיבלה דה הבילנד עבור השתתפותה ב"חלף עם הרוח" בשנת 1940 בתפקיד מלאני, ובשנים האחרונות נודעה בתור חברת הקאסט המרכזי האחרונה מתוך הסרט שעודנה בחיים. את הפסלון הראשון שלה, לעומת זאת, דה הבילנד קיבלה עבור הופעתה בסרט "To Each His Own" בשנת 1946, בתפקיד אם אשר מחפשת את בנה שמסרה לאימוץ. שלוש שנים לאחר מכן זכתה השחקנית בפסלון נוסף עבור "היורשת", בו גילמה אישה שאביה העשיר מנסה לרמות אותה.

בשנות ה-70 הופיעה בעיקר בתפקידי משנה לפני שעברה לככב בסרטי טלוויזיה, וזכתה בפרס גלובוס הזהב עבור השתתפותה בסרט "אנסטסיה: המסתורין של אנה".

דה הבילנד הייתה ידועה גם בזכות מאבקיה מחוץ למסך, ביניהם המאבק נגד תומכי הקומוניזם בהוליווד, ואף העידה בפני הקונגרס על פעילויות אנטי-אמריקאיות להן הייתה עדה. בנוסף, ניהלה השחקנית מאבק משפטי נגד אולפני האחים וורנר, והיא טענה כי האולפנים מנסים להאריך את החוזה שלה, שהיה אמור להסתיים לאחר שבע שנים, כעונש על כך שהיא מסרבת להשתתף בסרטים בתפקידים שוליים - מה שהיה מונע ממנה להשתתף בסרטים של אולפנים אחרים. דה הבילנד זכתה במשפט, והדבר הוביל לפסיקה תקדימית שכונתה "חוק דה הבילנד" למניעת מקרים דומים. מועמדות ראשונה לפרס האוסקר (בו זכתה בהמשך). דה הבילנד ב"חלף עם הרוח" | צילום: יח"צ באדיבות yes

את מאבקה המשפטי האחרון ניהלה דה הבילנד מול רשת FX האמריקאית והיוצר ריאן מרפי, בטענה כי דמותה הוצגה באור שלילי בסדרה "אויבות: בטי וג'ואן". לטענתה של דה הבילנד, קת'רין זיטה ג'ונס גילמה אותה בצורה "ביצ'ית", מה שגרם לה נזק מקצועי והרס את המוניטין שלה כאישה ישרה, הגונה, נדיבה ובעלת כבוד שמוכנה להקריב מעצמה. המאבק ארך כשנתיים במהלכן השחקנית אף עתרה לבית המשפט העליון האמריקאי, אך בקשתה סורבה.

בשנת 1946 נישאה דה הבילנד לעיתונאי מרקוס גודריץ', איתו הביאה לעולם את בנה הבכור בנג'מין, שאובחן במחלת לימפומת הודג'קין ומת בגיל 42. בשנת 1953 התגרשו השניים, ושנתיים לאחר מכן היא נישאה בשנית לעורך מגזין האופנה פייר גלנט, מה שאילץ אותה לעבור לפריז. השניים נפרדו בשנת 1962 אבל המשיכו לגור יחד כדי לגדל את בתם המשותפת, ג'יזל, והתגרשו סופית רק בשנת 1979. בשנת 1998 מת גלנט מסרטן הריאות, כשדה הבילנד לצדו. לאורך השנים, היא ניהלה מערכת יחסים מתוחה ורבת שערוריות עם אחותה הצעירה, השחקנית זוכת האוסקר ג'יין פונטיין, והשתיים הרבו לריב ולהשלים עד מותה של פונטיין ב-2013.