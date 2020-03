בשבוע שעבר, גייסה גל גדות קאדר של חברים מפורסמים, ויחד הם רקחו סרטון לעידוד מצב הרוח הבינלאומי. שחקנים, קומיקאים וזמרים כמו סיה, נטלי פורטמן, וויל פארל, ג'יימי דורנן, וקריסטן וויג הקליטו חלקים מהשיר "Imagine" של ג'ון לנון, והסרטון הערוך, בו כל אחד מצטרף לשורה בשיר, פורסם בחשבון האינסטגרם של גדות וגרף מאז עלייתו יותר מ-8 מיליון צפיות ולא מעט תגובות חיוביות. אבל ישנם גם לא מעט אנשים שהרימו גבה מול הסרטון רווי הכוכבים, ולאורך סוף השבוע פורסמו עשרות ציוצי גינוי ולעג נגד גדות וחבריה, וכמה גופי תקשורת גדולים פקפקו בחשיבות הפרסום שלו.

זה התחיל כבר בשישי, במאמר דעה בניו יורק טיימס, בו כינה ג'ון קרמניקה את הסרטון של גדות "תאונת דרכים". "זו ההוכחה שגם כשאף אחד לא נפגש פנים אל פנים, נוראיוּת עדיין יכולה להתפרץ", כתב, "הסיפוק העצמי הזחוח, ההיבריס של המעשה הטוב לכאורה… ההנחה שמחווה ריקה ומוזרה כל כך מחבורת סלבס היא בעלת איזושהי משמעות גובלת באשליה - מה שאתם רואים בסרטון הזה הוא לא יותר מכוכבים מאותגרי פרספקטיבה, שרים לתוך מראה". בוושינגטון פוסט כינו את הסרטון "חסר רגישות" ובאתר הביקורות A.V. Club קראו לו "שיא התוכן הקרינג'י".

גדות והכוכבים הנוספים הוקעו גם על ידי עשרות גולשים בטוויטר, בעיקר משום שהסרטון לא עודד לשום פעולה ולא קידם שום גוף, עמותה או אדם שזקוקים לעזרה במהלך המשבר העולמי. גדות הושוותה לשחקנית ונסה הדג'נס, שזכתה ללא מעט ביקורת בשבוע שעבר אחרי סרטון לייב באינסטגרם בו אמרה, בין השאר "כן, אנשים הולכים למות, שזה נורא אבל גם... בלתי נמנע". גרסה פרודית לסרטון הדביקה על כל אחד ממשתתפיו כתובית ובה הערכה של הונו הפרטי - רמז לסכומי הכסף המכובדים שהסלבס היו יכולים לתרום במקום להסתפק בצילום סרטון:

Gal Gadot's Imagine video annotated with Net Worths pic.twitter.com/VvRlwTzkXv — asimpledingus (@asimpledingus) March 19, 2020

הקומיקאית קייט ראפט פרסמה שרשור ציוצים ובו תמונות של בתי הסלבס מהסרטון, כפי שהופיעו באתרי תיווך יוקרתיים או בידיעות רכילותיות אודות נכסיהם, ואף הקדישה פרק שלם בפודקאסט "Celeb News Ride Home" לדיון בפער שבין אורח החיים הנוח של המצולמים בסרטון לתרומתם הפעילה למאבק בהתפשטות המגפה. "נטלי פורטמן בהחלט צילמה את סרטון המודעות שלה לקורונה מהבית המוזר והרובוטי שלה במונטסיטו, שעלה לה 6 וחצי מיליון דולרים", כתבה:

Natalie definitely filmed her coronavirus awareness john lennon singing clip from her weird roboty 6.5 million dollar mansion in montecito pic.twitter.com/bpdyiHhcuD — Cait Raft⚠️ (@caitraft) March 19, 2020

בציוצים נוספים נכתב "בוז! תתרמו אם באמת אכפת לכם עכשיו מהעולם", "דמיינו את כל האנשים אוכלים את העשירים", "ילד: האם אי פעם אראה שוב את אבא שלי?, רופא: לא, גל גדות: תדמיין!". בציוצים אחרים לעגו לכשרונות המוזיקליים המפוקפקים של חלק מהמשתתפים בסרטון וכתבו: "ראיתי את סרטון ה'Imagine' של גל גדות ואני חושב שהוא הרס לי את הקונספט של מוזיקה", "לא מאמין שהעניינים הידרדרו כל כך, שהחלטנו להתנקש שוב בג'ון לנו כדי להתעודד" , ו"לחשוב שסרטון של עשירים הוליוודיים שרים 'Imagine' זה משהו שיעודד את מצב הרוח בעולם... כן, ממש לא". גדות עצמה אף ספגה מספר הערות אישיות יותר עקב היותה ישראלית, ובציוץ אחד נכתב "אבל גם תדמייני את פלסטין משוחררת".