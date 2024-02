סצנה מינית מהסרט ה"ילדה של מילר" (Miller’s Girl), דרמה קומית חדשה בכיכובם של מרטין פרימן וג'נה אורטגה, הפכה ויראלית - ומעוררת מחלוקת ברשת. בסרט, שבמרכזו מערכת יחסים אפלה בין מורה לתלמידה, פרימן מגלם את ג'ונתן מילר, סופר כושל שהפך למורה ומסכן את הנישואים והעבודה שלו כדי לעזור לקאירו (אורטגה).

הסרט כולל גם סצנה מינית של אורטגה בת ה-21 ופרימן בן ה-52, שכאמור מעורר סערה בשל פער הגילים הגדול בין השניים. "מרטין פרימן מה אתה עושה לג'נה אורטגה?", כתב גולש אחד ב-X (טוויטר לשעבר), אחר הוסיף: "הקליפ של אורטגה ופרימן הוא כנראה הדבר הכי גרוע שראיתי בחיים". גולשת נוספת סיכמה: "הסרט של מרטין פרימן וג'נה אורטגה כל כך כל כך מגעיל".

הסצנה המדוברת אולי גרמה לצופים לאי נעימות, אך לפי האחראית על הסצנות האינטימיות בסרט, כריסטינה ארג'ונה, אורטגה הרגישה בנוח בצילומים. "הרבה אנשים היו מעורבים בתהליך ודיברו עם ג'נה כדי לוודא שהיא מרגישה בנוח. היא הייתה מאודה נחושה ומאוד בטוחה במה שהיא רוצה לעשות", אמרה ארג'ונה.

בנתיים, הסרט, שעלה לאקרנים לפני שבועיים בארה"ב, נקטל על ידי המבקרים ועומד על 31% ביקורות חיוביות באתר "רוטן טומאטוז". ב"לוס אנג'לס טיימס" הסבירו שהסרט "מנותק מכל מציאות מוכרת" ובמגזין "וראייטי" ציינו שהוא "צפוי באופן מאכזב".