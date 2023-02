ג'סי וויליאמס, כוכב "האנטומיה של גריי", צולם על הבמה בעירום מלא וקדמי בזמן שהופיע במחזה "Take Me Out" שעלה במרץ האחרון בברודווי. אחד הצופים הפר את כללי המופע, הבריח מצלמה לאולם וצילם את השחקן בלי להשאיר שום מקום לדמיון. כצפוי, עכשיו שהתמונות עלו לרשת, הן הפכו לוויראליות ברגע.

השחקן האהוב, שגילם את אחת מהדמויות החביבות ביותר על צופי "האנטומיה של גריי" ג'קסון אייברי, עזב את הסדרה בקיץ של השנה שעברה. במרץ האחרון התחיל וויליאמס לככב ב"Take Me Out", שמספר על שחקן בייסבול מקצועי שמתמודד עם יציאה מהארון מול חברי הקבוצה שלו ומול התקשורת. הצילומים הנועזים התרחשו בזמן סצנת מקלחת בה נדרש וויליאמס להשיל את כל בגדיו ולהתהלך בלבוש חוה. אגב, יש עוד שני שחקנים מפורסמים שמשתתפים בסצנה בעירום מלא – כוכב "משפחה מודרנית" ג'סי טיילר פרגוסון וכוכב "SUITS" פטריק ג'יי אדמס – אך וויליאמס הוא היחיד שתמונותיו דלפו.

לא לגמרי ברור איך הצופה הצליח לתעד את הבמה – בגלל הסצנה החושפנית, כל צופי המופע נדרשים לשמור את הטלפונים הסלולריים שלהם ואת המכשירים החכמים בנרתיק סגור לפני ההופעה, "מתוך כבוד לשחקנים שלנו ותמיכה בהם וכדי ליצור חלל נקי מטלפונים", על פי אתר המחזה. מדובר בנרתיק מיוחד שניתן לפתוח מחדש אחרי האטימה רק באמצעות לשונית שנמצאת בלובי הבניין – אבל צלם הפפראצי החובב הצליח להתגבר על המכשיר המתוחכם.

וויליאמס חשף בעבר כי הוא "מת מפחד" לשים את גופו לראווה במופע. "אבל אז נזכרתי שזה מה שביקשתי מאלוהים", שיתף השחקן בראיון לפייג' סיקס, אתר הרכילות של הניו יורק פוסט. "ביקשתי להיות מפוחד. ביקשתי לעשות משהו שהוא מפחיד ומאתגר ושיגרום לי להרגיש חי ולא בנוח".

התמונות החושפניות פורסמו באותו יום שבו הוכרזו המועמדים לפרס הטוני, הפרס היוקרתי ביותר בעולם התיאטרון האמריקאי – וכפי שניתן לנחש, רצה הגורל ו-וויליאמס קיבל מועמדות לפרס ההופעה הטובה ביותר במחזה. לצד הצלחתו על הבמה, לאחרונה פורסם כי למרות שעזב את הסדרה בסוף עונתה ה-17, וויליאמס ישוב להופעת אורח בפרק הסיום של העונה ה-18 של "האנטומיה" שישודר בעוד שבועיים.

