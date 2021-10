מול המצלמות: הלילה (ראשון) התייחס השחקן אלק בולדווין בפעם הראשונה לתקרית הירי הטראגית שהובילה למותה של הצלמת הלינה האצ'ינס. "היא הייתה חברה שלי", אמר והוסיף כי תאונות מתרחשות לעיתים על סטים או במהלך צילומי הפקות קולנועיות, אך זו מהווה דוגמה ל"אירוע של אחד לטריליון".

"אסור לי להגיב בשום צורה כיוון שהחקירה בעיצומה, כך הורה לי השריף של סנטה פה. זו חקירה שבמרכזה אישה שמתה, והיא הייתה חברה שלי", אמר בולדווין. "ביום שבו הגעתי לסט לקחתי אותה לארוחת ערב יחד עם ג'ו הבמאי. היינו צוות מאוד מגובש שצילם יחד סרט, ואז האירוע המזעזע הזה קרה", הוא הסביר.

