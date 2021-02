סביר שלא היינו שומעים על הסרט הקצר "קראטין" לולא הסקנדל שנוצר סביבו ביממה האחרונה. הסרט, שלפי יוצריו עוסק ב"רדיפתו הטקסית של אדם אחר יצירה, ביער אפל וצפוף", הוקרן בכמה פסטיבלי קולנוע שונים במהלך השנה האחרונה והתקבל באהדה. וכנראה שמדובר בסרט בלתי מזיק, אולם בעיה אחת מעיבה עליו: יוצריו מואשמים כעת כי העתיקו חלק ניכר ממנו. אמן הקומיקס אדם אליס פרסם בחשבון האינסטגרם שלו פוסט בו הוא מאשים את אנדרו באטלר וג'יימס ווילסון, יוצרי הסרט "קראטין", בפלגיאט שלהם מרצועת קומיקס שפרסם.

אליס לא מסתפק רק בהאשמה: הקומיקסאי פרסם תמונות סטילס מתוך הסרט עצמו והניח אותן לצד פריימים מקומיקס שצייר - השוואות שמצביעות על דמיון ויזואלי ותוכני בין הסרט והקומיקס, מה שעלול לנמק את טענותיו של אליס אודות גניבה ספרותית. והדמיון בין היצירות נראה בנקל: בשתיהן נראה אדם מזוקן יושב מבודד בלב יער, גוזר את ציפורניו, קובר אותן ביער, ואחרי זמן מה מוצא במקום קבורתן גוף אנושי שלם.

ועל פי אליס, לא מדובר גם בצירוף מקרים מעורר השתאות אלא בהעתקה. בפוסט שפרסם הוא מספר שווילסון ובאטלר פנו אליו בקשר לעיבוד יצירתו לקולנוע רק אחרי שהסרט יצא וזכה בפרסים שונים בפסטיבלים רבים. "הם שלחו לי מייל באוקטובר, אחרי שהסרט כבר עשה סיבוב בפסטיבלים, וביקשו ממני לקדם אותו", כתב אליס. "כשאמרתי להם שלא אישרתי זאת, וביקשתי מהם למשוך את הסרט מהפסטיבלים, הם התעלמו ממני במשך חודשים". אליס החליט לפרסם את המעשה אחרי שראה שאתר הקולנוע העצמאי Directors Notes פרסם את הסרט, יחד עם ריאיון עם ווילסון ובאטלר.

