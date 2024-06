השחקן הקנדי המוערך דונלד סאת'רלנד ("גאווה ודעה קדומה, "הג'וב האיטלקי", "משחקי הרעב"), הלך היום (חמישי) לעולמו במיאמי לאחר התמודדות עם מחלה, והוא בן 88. סאת'רלנד, זוכה אוסקר לשם כבוד שהוענק לו ב-2017, הוא גם אביו של השחקן קיפר סאת'רלנד, שכיכב בסדרה "24", וכן של רוג סאת'רלנד.

"בלב כבר, אני מודיע לכם שאבי, דונלד סאת'רלנד נפטר. אני אישית חושב שהוא אחד השחקנים החשובים בתולדות הקולנוע. אף פעם לא נרתע מתפקיד, טוב רע או מכוער. הוא אהב את מה שהוא עשה ועשה את מה שהוא אהב, ואף פעם אי אפשר לבקש יותר מזה, חיים שחיים היטב", כתב בנו קיפר בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר).

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

סאת'רלנד, זוכה בפרס האוסקר לשם כבוד שהוענק לו ב-2017 תחזק קריירת משחק של יותר מ-60 שנה, והשתתף ביותר מ-200 סרטים וסדרות. בתחילת שנות ה-60 החל סאת'רלנד לגלם תפקידים קטנים בסרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה בבריטניה. ב-1967 זכה בתפקיד גדול ראשון ב-"12 הנועזים", שהוביל לאחד מתפקידיו הידועים ביותר בסרט "מ.א.ש" מ-1970, שהפך אותו לכוכב בקנה מידה עולמי. בשנים לאחר מכן ביסס את מעמדו בתפקידים נוספים בעשרות סרטים, ביניהם "גאווה ודעה קדומה", "פלישת חוטפי הגופות" ו"קולד מאונטן".