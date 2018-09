דונלד גלובר | צילום: GettyImages - Theo Wargo

דונלד גלובר שחקן, זמר ויוצר טלוויזיה, 34, ארה"ב

אם צריך לבחור אדם אחד ש-2018 הייתה השנה שלו - זה כנראה יהיה דונלד גלובר. סדרת הטלוויזיה שלו, "אטלנטה" (שכבר זיכתה אותו בשני פרסי אמי ובשני פרסי גלובוס הזהב), רשמה שיאים אמנותיים חדשים (כריס רוק אמר עליה: "זו התכנית הכי טובה בטלוויזיה"); השיר והקליפ "This is America" (שהוציא תחת שם הבמה שלו, צ'יילדיש גמבינו) שיגע את ארה"ב; ולנדו קלאריסיאן שלו גנב את ההצגה מהאן סולו בספין-אוף של "מלחמת הכוכבים". בשנה הבאה הוא יעניק את קולו לאחד מגיבורי התרבות הגדולים של אמריקה: סימבה (בעיבוד לייב-אקשן של "מלך האריות"), ויסמן את עצמו כיורש של וויל סמית' - עוד מוזיקאי-ראפר-שחקן-יוצר שהפך לכוכב הוליוודי ענק. אבל אפשר לקוות שגלובר - עם קולו החברתי המובהק והמבריק - יהיה אפילו גדול יותר.

זאזי ביטס | צילום: Taylor Jewell Invision - AP

זאזי ביטס שחקנית, 21, ארה"ב/גרמניה

ביטס, שמגלמת ב"אטלנטה" את חברתו-לפרקים של גלובר (ומועמדת על התפקיד לאמי), הפתיעה השנה רבים עם הגרמנית ששטפה מפיה באחד הפרקים. אבל זה לא אמור להפתיע את מי שמכיר את הביוגרפיה של ביטס, חצי-גרמנייה שנולדה וגדלה בברלין. השנה היא גם הזכירה לנו עוד קצת את זואי סלדנה והצטרפה לגייסות גיבורי העל, בתפקיד דומינו ב"דדפול 2". כוח העל שלה? יש לה מזל.

יארה שהידי | צילום: Christopher Polk GettyImages

יארה שהידי שחקנית, 18, ארה"ב

זנדאיה אומרת שיארה שהידי היא כמו אחותה הקטנה, אבל נדמה ששהידי כבר בדרך לעקוף אותה. האספירציות סביבה, כך נראה, גבוהות יותר. היא אמנם רק בת 18 וקנתה את עיקר הפרסום שלה בתפקיד טלוויזיוני (זואי ג'ונסון ב"שחור-כזה" ובספין-אוף "בוגרת-כזה"), אבל כשאופרה קוראת לך "העתיד" וכשמישל אובמה כותבת עבורך את מכתב ההמלצה להרווארד – מה הסיכוי שזה לא יקרה?

סידני סוויני | צילום: Christopher Polk GettyImages

סידני סוויני שחקנית, 20, ארה"ב

תפקיד במיני-סדרה המדוברת "חפצים חדים" ותפקיד בולט אף יותר כעדן בעונה השנייה של "סיפורה של שפחה" היו רק הקצפת בשנה עמוסה במיוחד עבור סידני סוויני - עם "Everything Sucks!" בנטפליקס, שני סרטים קצרים בטלוויזיה וארבעה בקולנוע - במה שנראה כמו עלייה טבעית על המסלול של אל פאנינג. והכי חשוב: היא תשתתף בפיילוט של HBO לרימייק של "אופוריה" הישראלית. גם אנחנו באופוריה.

רוז מגוואן | צילום: Aaron J. Thornton GettyImages

רוז מק'גוון שחקנית, 45, ארה"ב

אם אליסיה מילאנו העיפה את ההאשטג MeToo# למעלה, רוז מק'גוון נעצה אותו בסמל הכי חזק ומנוול שלו: הארווי ווינסטיין. אבל ייתכן שההתבטאות האמיצה ביותר של רוז מק'גוון לא קשורה בוויינסטיין אלא במריל סטריפ. בשעה שכוכבות הוליווד לבשו חזית אחידה של שמלות שחורות לטקס גלובוס הזהב, מק'גוון צייצה בבוז: "שחקניות כמו מריל סטריפ שעבדה עבור החזיר המפלצתי ילבשו שחור במחאה שותקת. השתיקה שלכן היא הבעיה! תקבלו את הפרס המזויף שלכן ולא תביאו לשום שינוי אמיתי. אני מתעבת את הצביעות שלכן". תסכימו איתה או לא – האומץ של מק'גוון לפתוח חזית מול הנשים הכי חזקות בתעשייה והמלכה האם שלהן הוא בדיוק מה שהוביל אותה חודשים ספורים קודם לכן לפוצץ את פרשת וויינסטיין, להאשים בשקרים את בן אפלק ואסיה ארג'נטו, ולספר שאמזון ביטלו פרויקט שלה לאחר שהתלוננה. מק'גוון – בסוף השנה שעברה נבחרה לאישיות השנה של מגזין "טיים" (לצד "שוברות שתיקה" נוספות) – פרסמה השנה ספר אוטוביוגרפי שנושא את השם "אמיצה". בכל מקרה אחר זו הייתה בחירה שחצנית, אבל מה לעשות – "אמיצה" זאת בדיוק רוז מק'גוון.

טימות'י שאלאמיי | צילום: Vittorio Zunino Celotto GettyImages

טימות'י שאלאמיי שחקן, 22, ארה"ב

שאלאמיי (כך מבטאים את זה) הוא הכוכב הצעיר הגדול של הרגע - אבל האמת היא שהשנה שלו הייתה 2017, אז הוא כיכב בשניים מסרטי האינדי הבולטים של השנה ("ליידיבירד" ו"קרא לי בשמך") וזכה לשלל שבחים, מועמדויות (כולל לאוסקר) ופרסים. השנה שאלאמיי ילך בדרכם של כוכבים צעירים ואינטליגנטיים מסוגו - למשל, ג'סי אייזנברג - ויופיע בתפקיד הראשי בסרטו החדש של וודי אלן. אבל שאלאמיי ייזכר דווקא כמי שהצהיר, בצל ההאשמות נגד אלן על פגיעה מינית בבתו דילן פארו, שיתרום את משכורתו כיוון שהוא לא רוצה להרוויח מעבודה עבור הבמאי. פלא שכולם מאוהבים בו?

ג'ודי וויטאקר | צילום: GettyImages

ג'ודי וויטאקר שחקנית, 36, בריטניה

לא רבים בישראל יכולים להעריך את הישגה של וויטאקר, שהפכה בגיל 36 לפניה של מהפכה: האישה הראשונה שנבחרה לגלם את דמותו האיקונית של ד"ר הו – גיבור אחת מהסדרות המצליחות בתולדות הטלוויזיה הבריטית. אחרי 12 דוקטורים (ביניהם כריסטופר אקלסטון ודייויד טננט), וויטאקר (כוכבת "ברודצ'רץ'") מערערת לא רק את ההגמוניה הגברית בתפקיד המיתולוגי, אלא גם את המעריצים שלא יודעים איך להכיל את המהפך המגדרי. באוקטובר וויטאקר תעלה על המסך ותסביר להם איך לעשות את זה.

ג'ון דייויד וושינגטון | צילום: Pascal Le Segretain GettyImages

ג'ון דייויד וושינגטון שחקן, 34, ארה"ב

כשג'ון דיוויד וושינגטון היה בן תשע הוא הופיע לראשונה בקולנוע, כתלמיד בית ספר בהארלם, בסרט "מלקולם אקס". כוכב הסרט היה אביו, דנזל וושינגטון, והבמאי – ספייק לי. 26 שנים מאוחר יותר, ג'ון הפך לכוכב החדש של לי, עם התפקיד הראשי בסרט "שחור על לבן", שמצטרף לתפקידו המצליח מזה ארבע עונות כשחקן פוטבול בקומדיה "בולרס" של HBO. אה, כן – וושינגטון הוא באמת שחקן פוטבול, אם כי לא מצליח במיוחד. עדיף, כנראה, להישאר במשחק הנכון.



טיפאני האדיש | צילום: GettyImages

טיפאני האדיש קומיקאית ושחקנית, 38, ארה"ב

טיפאני האדיש מתנוססת השנה בראש פרויקט האנשים המשפיעים של מגזין "טיים". זה לא דירוג, אבל זה מספיק כדי להבין איפה האדיש נמצאת היום: בטופ של הטופ. בלהיט "גירלס טריפ", היא הופיעה לצד קווין לטיפה, ג'דה פינקט סמית' ורג'ינה הול, אבל לכל מי שצפה בו היה ברור מה שהיה ברור לקייטי וולש מה"שיקגו טריביון": "זה הסרט של האדיש, והוא יהפוך אותה לכוכבת". "גירלס טריפ" להאדיש היה מה ש"מסיבת רווקות" היה למליסה מקארת'י, ומאז היא קיבלה תכנית ספיישל בשואוטיים, הגישה פרס בטקס האוסקר, הפכה למנחה השחורה הראשונה אי פעם ב"סאטרדיי נייט לייב", פרסמה ממואר מצליח וזכתה ב"האו-ג'יי האחרון" לתפקיד ראשי ראשון בסיטקום. העתיד שייך לה.

ראיין קוגלר | צילום: Arthur Mola Invision - AP

ראיין קוגלר במאי, תסריטאי ומפיק, 32, ארה"ב

לא רק ש"הפנתר השחור", סרט גיבורי העל השחורים של מארוול שכתב וביים קוגלר, זכה להצלחה ביקורתית, קופתית וציבורית; הוא אפילו גרם לאקדמיה לקולנוע להמציא קטגוריה נוספת רק כדי להעניק לו בקרוב אוסקר (לסרט הפופולרי הטוב ביותר). בסוף השנה יעלה בבתי הקולנוע הסיקוול של "קריד", וקוגלר כבר עובד במקביל על סרט חדש (על שערוריית זיוף בחינות בבתי ספר באטלנטה), רומן גרפי, ספר יאנג-אדולטס – וכמובן, אי שם בעתיד, הסיקוול של "הפנתר השחור". מי צריך את ג'יימס גאן.

כריסטופר מקווארי | צילום: Brian Ach Invision - AP

כריסטופר מקווארי במאי, תסריטאי ומפיק, 50, ארה"ב

כריסטופר מקווארי עשה בחייו דבר אחד שהכניס אותו אל הנצח הקולנועי: הוא כתב את התסריט של "החשוד המיידי". אבל מקווארי לא הסתפק בזה, ובחסות טום קרוז הפך לאחד מבמאי האקשן הטובים בהוליווד. השנה הוא הגיע לשיאו עם "משימה בלתי אפשרית: התרסקות", שמבקרים רבים מחשיבים כאחד מסרטי האקשן הטובים בכל הזמנים – כן, בכל הזמנים. כריסטופר נולאן? יש כריסטופר חדש בשכונה.

לינה וויית' | צילום: Christopher Polk GettyImages

לינה וויית' שחקנית, תסריטאית ויוצרת טלוויזיה, 34, ארה"ב

לפני שנה בדיוק עשתה לינה וויית' היסטוריה כשהפכה לשחורה הראשונה שזוכה באמי על כתיבה לסדרה קומית. זה קרה בזכות פרק חג ההודיה הנהדר ב"Master of None" של עזיז אנסרי – פרק שהתבסס על חוויותיה כילדה לסבית בארון בדרום שיקגו. וויית' נחשבת היום לאחד מהסמלים הבולטים של הקהילה הלהט"בית בארה"ב, ונבחרה לאמנית השנה של המגזין הלהט"בי "אאוט". השנה יצרה את הסדרה "The Chi", שמבוססת אף היא על ילדותה בשיקגו, שזכתה להשוואות מחמיאות ל"הסמויה". מי צריך יותר.

דניאלה וגה | צילום: Matthias Nareyek - GettyImages

דניאלה וגה שחקנית וזמרת אופרה, 29, צ'ילה

כשדניאלה וגה למדה בבית ספר לבנים בצ'ילה היא הבינה שהיא רוצה להיות בת. בנעוריה היא בילתה שנה במיטה, בדיכאון עמוק, לפני שאביה הצליח לשכנע אותה ללכת לבית ספר ליופי ואחר כך לבית ספר למשחק. ב-2017 זה השתלם: וגה כיכבה ב"אישה פנטסטית" (זוכה האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר), הפכה לטרנסית הראשונה שמגישה פרס בטקס האוסקר ונבחרה לרשימת 100 האנשים המשפיעים בעולם של מגזין "טיים". לברן קוקס ("כתום זה השחור החדש") היא כנראה השחקנית הטרנסג'נדרית המפורסמת בעולם - אבל לא בטוח שזה יישאר כך עוד זמן רב.

נועם לוגסי

נועם לוגסי שחקנית, 22, ישראל

הילדים כבר מכירים את נועם לוגסי מ"השמינייה – הדור הבא" ו"נעלמים", אבל בשנתיים האחרונות גם המבוגרים יותר התוודעו לכוכבת בת ה-22 שכיכבה בתפקיד בת דודתה של מגי אזרזר ב"בתולות", אחותה של חן אמסלם ב"הרמון" וחברתה של סתיו סטרשקו ב"הנשף". חכו שהם יגלו את הסוד של לוגסי – היא בכלל כישרון קומי.

ג'וי ריגר | צילום: סלי בן אריה

ג'וי ריגר שחקנית, 24, ישראל

גם ג'וי ריגר היא כוכבת ילדים לשעבר ("החממה", "Oboy") שעברה להטביע את חותמה אצל המבוגרים. אחרי שגילמה את אחותה של נלי תגר בסרטו של אבי נשר "החטאים", כעת היא שוב מופיעה אצל נשר - בסרט "סיפור אחר". היא גם זכתה השנה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה על תפקידה ב"אין בתולות בקריות", לצד תפקידיה בתיאטרון הקאמרי ("ציד מכשפות", "אל נקמות") וזוגיות מוחצנת עם השחקנית מורן רוזנבלט – ואפילו המשבר הגדול סביב "Oboy" נפתר ויחזיר את הסדרה למסך בכל הפלטפורמות. ג'וי אינדיד.

משה אשכנזי | צילום: ניתאי נצר, קשת

משה אשכנזי שחקן וקומיקאי, 34, ישראל

אשכנזי הוא שחקן עסוק ומוערך כבר כמה שנים ("אננדה", "העולם מצחיק", פינה אצל דידי הררי), אך השנה - עם "בשבילה גיבורים עפים" והעונה השנייה של "מטומטמת" - ביסס את עצמו כאחד הכוכבים האהובים בטלוויזיה הישראלית. קצת כמו אסי כהן, גם אשכנזי הוא שחקן קומי שמוכיח שיש בו גם צד דרמטי מעולה. בין בנדה ללירוי, כולם תמיד אוהבים את הדמויות של אשכנזי. הוא מצליח להזריק מנה נחוצה של פאן לסדרות בהשתתפותו, וכשצריך הוא יודע בדיוק איך להניח לצחוקים ולגעת ברגש אמיתי וכנה.

בן יוסיפוביץ' | צילום: ארז עובד

בן יוסיפוביץ' שחקן, 28, ישראל

כל הקאסט של "על הספקטרום" מורכב מאנשים שאתם צריכים להכיר ב-2018, אבל בין ניב מג'ר שכבר מופיע ב"טלוויזיה מהעתיד" ונעמי לבוב שכבר זכתה בפרס אופיר, בן יוסיפוביץ' הוא האלמוני שחיכה להתגלות. ב"על הספקטרום" הוא גילם את עמית, האוטיסט גדול המידות ושובה הלב - אבל הבימה הטבעית שלו היא בכלל התיאטרון, שם הוא פרץ עוד כסטודנט כשהוחתם בהבימה, נבחר לשחקן המבטיח של 2017 והשתתף בשלוש הפקות שייקספיריות – באחת מהן בתפקיד המלט אצל מאור זגורי. כן, בן יוסיפוביץ' הוא כמו איתי טיראן - ואחרת לגמרי.



אבי דנגור | צילום: דורון עופר, באדיבות yes

אבי דנגור שחקן וקומיקאי, 38, ישראל

אבי דנגור לא התקבל לתפקידים הראשיים ב"על הספקטרום" – אבל הוא כל כך הרשים את היוצרים, עד שהם כתבו דמות במיוחד עבורו והוסיפו אותה לתסריטים. התוצאה: ארז, צעיר מקסים שמנסה להוכיח את כשירותו לדירה משלו ומצליח להוכיח את כשירותו לתפקיד ראשי משלו. כמו גיא לואל, גם דנגור הוא שחקן משנה שגונב שוב ושוב את ההצגה. וכעת, אחרי שנים ארוכות באינדי – כבן דמותו הפארודית של אבי הזמר וכיוצר וכוכב הצגת הקאלט "מייקל" – נדמה שדנגור מתחיל כעת את מסעו אל המיינסטרים: "ויקי ואני" העניקה לו מועמדות לפרס השחקן הקומי הטוב ביותר, העונה השנייה של "על הספקטרום" מצרפת אותו לדירת השותפים, ואפילו "מייקל" מגיעה אל המסך (ב-yes). אבי, מייקל, ארז – לא משנה איך תקראו לו, העיקר שתתנו לנו את דנגור.

איתי הרמן | צילום: יריב פיין וגיא כושי

איתי הרמן חידונאי ומעצב משחקים, 47, ישראל

מי שכתב במשך יותר מעשרים שנה את השאלות לכל החידונים הקלאסיים התיישב במשבצת הצ'ייסר בטבעיות של אדם שמצא את מקומו בעולם. עם פורמט טריוויה תחרותי וקליל, "המרדף" הפכה במהירה לתכנית הכי פופולרית ב"כאן 11", והרמן היה לדמות טלוויזיונית איקונית (עם הקסקט והבלייזר) ולמלך הטריוויה הבלתי מעורער - האדם שהכי מזוהה עם חידוני ידע בישראל מאז יצחק שמעוני ב"מקבילית המוחות". האיש שידע יותר מדי ועכשיו רק נותר לו לקחת את הכסף למתמודדים חסרי ישע.

אופיר ראול גרייצר | צילום: פלאש 90

אופיר ראול גרייצר במאי ותסריטאי, 37, ישראל

מירי רגב לא הוזמנה לטקס פרסי אופיר, אבל היא דווקא יכולה להיות מרוצה מהתוצאה שלו: הדרמה הלהט"בית "האופה מברלין" – הזוכה הגדול של הטקס (שבעה פרסים כולל פרס הסרט הטוב ביותר) ואחד הסרטים המוערכים והמצליחים של השנה – הוא סרט שקרנות הקולנוע (בישראל ובגרמניה) דחו 18 פעמים. הבמאי והתסריטאי אופיר ראול גרייצר כבר היה כמעט מיואש ("היה סוג של אנטי לסרט", סיפר בראיון ל"הארץ") כשהוציא אותו לדרך כהפקת גרילה. עכשיו גרייצר - שבכלל עשה מעשה עמוס גיתאי והעתיק את מגוריו ופועלו לאירופה אבל מספר שהוא חי "בין שם לפה" - בדרך לייצג את ישראל באוסקר.

אלירן מלכה | צילום: עומר מסינגר

אלירן מלכה במאי, 38, ישראל

האיש שהביא לנו את הסקס אפיל החרדי שבכלל לא ידענו שאנחנו צריכים. מלכה שיחרר השנה את "שבאבניקים" (בטלוויזיה) ו"הבלתי רשמיים" (בקולנוע) - יצירות קצביות ומהנות שזכו להצלחה ושבחים, עם השוואות דווקא לסדרות חילוניות במפגיע כמו "הפמליה". למרות העיסוק בתרבות שנמצאת לרוב מחוץ לעיני המצלמה, מלכה הוא לא סתם הנציג המעודכן של הגטו הדתי - הוא פשוט היוצר הכי כיפי ורענן כרגע, מאור זגורי החדש. אם הוא מתעסק על הדרך בעולם שסבל מחוסר ייצוג יחסי, זה רק הדובדבן שבקצפת.

אורי לייזרוביץ' | צילום: מיכה לובטון

אורי לייזרוביץ' שחקן, 31, ישראל

הדמויות שלו תמיד קצת מוזרות - יש שיגידו בלשון עדינה "איטיות" - אבל לייזרוביץ' הוא הכל חוץ מאיטי. הכישרון הקומי המתפרץ שלו בא לידי ביטוי כבר ב"זגורי אימפריה", אבל השנה - עם "שבאבניקים" ו"כפולה" - הוא ביסס את מעמדו כאחד השחקנים המבטיחים והמצחיקים בסביבה, שותף טבעי לישראל אטיאס שמלווה אותו מ"זגורי" ועד "שבאבניקים". בין אם יגלוש בהמשך לתפקידים קומיים לחלוטין או שיישאר בקו התפר העדין שבין הדרמטי לקומי, ללייזרוביץ' כתוב על המצח "חביב הקהל", והוא רק מתחיל לגרד את פני השטח של הפוטנציאל הגדול.

נועה קולר | צילום: רמי זנגר, יח"צ

נועה קולר שחקנית, 37, ישראל

נועה קולר הייתה הסוד השמור של תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, והשנה הסוד הזה יצא לאור והשאיר את כולנו בשוק. כמו עלמה זק, זה קרה במעבר מתפקידים קומיים לכוכבות בסדרה של קרן מרגלית. אצל קולר היו אלו תפקיד ראשי מצוין בסדרה הקומית "קופה ראשית" והמון הופעות אורח מעולות, ואז תפקיד ראשי בקולנוע ב"בית בגליל" וטור-דה-פורס טלוויזיוני ב"להעיר את הדב". את התפקיד המאתגר האחרון היא ביצעה בעוצמה שקטה והתפתחות רגשית מורכבת ועדינה, עם סגנון ויכולת משחק שמזכירים יותר סדרות מופת של HBO מאשר מה שאנחנו רגילים לראות פה בדרך כלל. קולר היא לא רק אחת השחקניות העסוקות בישראל - היא גם אחת הטובות שבהן.

פיראס נסאר | צילום: רונן אקרמן, יחסי ציבור

פיראס נסאר שחקן, 24, ישראל

אביב אלוש לא ממש הצליח לזהות את הדמיון בינו לבין אל-מקדסי מ"פאודה" - אבל כל מי שצפה בעונה השנייה של "פאודה" לא הצליח לפספס את זה ולהפוך את פיראס נסאר לסמל סקס חדש. נסאר גרם למעריצים לקוות שאל-מקדסי שלו יחזור בו מדרכיו האלימות, ולו כדי שיוכלו להרגיש טוב עם הקראש. לנוכח פרק סיום העונה האחרונה, עוד קשה לקבוע האם ישוב ל"פאודה" בעתיד, אך עד אז יזכו גם לקוחות HOT ליהנות מהשחקן המוכשר כשיצטרף למגי אזרזר בעונה השלישית של "בתולות" בתור חוקר מצרי. אנחנו ממשיכים להתגעגע לטרוריסט שלמדנו לאהוב.

לונא מנסור | צילום: רונן פדידה

לונא מנסור שחקנית ודוגמנית, 26, ישראל

שימו רגע בצד את תקרית המונית עם מיכל אנסקי – לונא מנסור היא הרבה יותר מאייטם רכילות. מלכת היופי של המגזר הערבי התייצבה השנה לצד לטיסיה איידו בעונה השנייה של "פאודה", הופיעה בסרטו החדש של עמוס גיתאי "רכבת קלה לירושלים" ותככב בדרמה החדשה של כאן 11 "ד"ר קוראז'" – ולפני חודש ארזה את המזוודות בדרך לעונת ה-VIP של "הישרדות" בפיליפינים. היעד הבא שלה, אגב, הוא הוליווד. "אין לי קשרים", אמרה בראיון ל-mako, "אבל אני אשיג אותם".

עדי חבשוש | צילום: יחסי ציבור, יח"צ

עדי חבשוש שחקנית, 31, ישראל

עדי חבשוש היא שחקנית כל כך ייחודית שקשה להבין איפה היא התחבאה לנו עד לפני כמה שנים. היא תפסה את העין כבר ב"אפס ביחסי אנוש", ושיכללה את תפקיד החיילת המצחיקה ב"האחיות המוצלחות שלי". מאז היא הספיקה להוסיף לרזומה סדרות כמו "לצבי יש בעיה" ו"צומת מילר", לככב בפרסומות כפארודיה על כוכבת ילדים ולהופיע בפסטיגל. קצת כמו אלמה דישי, חבשוש כבר מזמן יכולה ללגלג על מי שלא האמין שיש לה את הלוק הנכון לתעשייה, או כמו שאמרה לה פעם סוכנת שחקנים: "יהיה לך קשה בגלל שאת לא בר רפאלי" לא. היא עדי חבשוש.

גיה באר גורביץ' | צילום: רונן פדידה

גיה באר גורביץ' שחקנית וקומיקאית, 26, ישראל

גיה באר גורביץ' היא הדבר הבא. כולם אומרים את זה, כולם מחכים לזה, כולם מצפים לחתימה הטבעית שלה בנבחרת הכוכבים של "ארץ נהדרת" על תקן ליאת הר-לב החדשה. אבל לגורביץ' יש זמן. שנתיים אחרי שפוצצה את הרשת עם דמותו של נער הגבעות בנהאל, היא עובדת מסביב לשעון במגוון רחב של תפקידים: תיכוניטית ב"להעיר את הדב" (היא בת 27), קצינה ב"האחיות המוצלחות שלי", צרפתייה ב"צומת מילר" וכל מה שצריך ב"טלוויזיה מהעתיד". זה בסדר, גם ל"ארץ נהדרת" היא תגיע.

קנדריק לאמאר | צילום: Bryan Bedder GettyImages

קנדריק לאמאר ראפר, 31, ארה"ב

גם בלי להוציא אלבום סולו השנה, קנדריק לאמאר נשאר הראפר הכי חשוב בסביבה. התחרותיות הגדולה של הז'אנר מביאה לו הרבה כבוד, ונדמה שכל שאר הראפרים לוטשים עיניים לכיוון הכתר של קנדריק וזוממים לחטוף אותו. קניה ווסט, אמינם, ג'יי זי – כולם ותיקים ומבוססים ממנו – הוציאו השנה אלבומים שהתאמצו לעמוד ברף שלאמאר הציב עם רצף שלושת האלבומים המושלמים שלו. הפסקול המעולה שיצר לסרט "הפנתר השחור" ופרס הפוליצר שזכה בו השנה רק מבססים את מעמדו בתור אחד האמנים הגדולים של התקופה.



קארדי בי ואופסט | צילום: Dimitrios Kambouris GettyImages

קארדי בי (25) ואופסט (26) ראפרים, ארה"ב

איפוק וסאבטקסט הם נחלת העבר, ב-2018 מכבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ ולאור היום. הפרזנטורים האולטימטיביים של המגמה הזאת הם זוג הראפרים קארדי בי ואופסט, שהנישואים שלהם נותנים קונטרה מושלמת לחיים הסינתטיים והערוכים היטב של ביונסה וג'יי זי. פחות קליפ מלוטש במוזיאון הלובר, יותר איומים ברצח בסטורי שלה באינסטגרם. קארדי עטורת הפרסים היא כוכבת ענקית - הראפרית השנייה בהיסטוריה להכניס שיר לראש מצעד הבילבורד והראשונה לעשות זאת פעמיים; אופסט הוא חלק מהטריו מיגוס שהוציא השנה אלבום שלישי וכבש בפעם השנייה את ראשות המצעד; וביחד הם קיסרי הטראפ-פופ, שכבר מזמן קורה בענק בשאר העולם ובאיחור קל גם אצלנו, והרבה מזה בזכותם.

דואה ליפה | צילום: David Ramos GettyImages

דואה ליפה מוזיקאית ודוגמנית, 23, בריטניה

אחרי שפרצה בשנה שעברה עם המנון הפרידות "New Rules", דואה ליפה ממשיכה להיות אחד הקולות המרעננים בעולם המוזיקה, עם הופעה בלתי נשכחת בטקס פרטי המוזיקה הבריטית ועם "One Kiss" (שיתוף הפעולה המעולה שלה עם קלווין האריס), בדרך לכבוש מבריטניה את העולם כולו אדל-סטייל. מוזיקה בצד, כל אחד ואחד מהלוקים שלה נראה כאילו נשלף מלוח השראות והיא קומפלקס של איכויות שקשה עד מכעיס להאמין שכולן מתגלמות באשה אחת.

אריאנה גראנדה | צילום: Kevork Djansezian, getty images

אריאנה גרנדה מוזיקאית ושחקנית, 25, ארה"ב

אריאנה גרנדה היא אחת מהזמרות הכי טובות בעולם כרגע. יש שיגידו - הכי טובה. כריסטינה אגילרה 2018. אבל בבסיסה היא עשויה מ-100% חומרים כל-אמריקאיים, וזה אולי הדבר שהפריע לה להצליח מסביב לעולם ברמה שבה היא מצליחה במולדתה. בשנים האחרונות גרנדה יוצאת לאט לאט מהתדמית המתוקה והמעט משמימה שדבקה בה, בתהליך שהגיע לשיא שלו השנה; היא התארסה לקומיקאי פיט דיווידסון אחרי שבועיים של היכרות ו-2 קעקועים משותפים, והוציאה אלבום שאחרי כמה האזנות מהוססות קשה מאוד שלא להתאהב בו ובה. בואי להופיע בארץ אריאנה, אנחנו לגמרי מוכנים.

אוזונה | צילום: Rodrigo Varela Stringer GettyImages

אוזונה מוזיקאי, 26, פורטו ריקו

2018 הייתה ללא ספק השנה של אוזונה. הפורטוריקני החל את דרכו המוזיקלית רק לפני שנתיים, אבל מאז הספיק להפוך לאמן הכי מבוקש והכי מסקרן במוזיקה הלטינית. כולם מדברים על מאלומה - ומאזינים לאוזונה. אוזונה הוא מוזיקאי פורץ דרך: כזה שמשלב קול רך בשבילים הקשוחים יותר של הז'אנר, יודע לרגש ולהרקיד, אחראי לשירים שאפשר להקדיש ללב שבור וגם לכאלה שמתאימים לרביצה על חוף קאריבי. שני אלבומיו הפכו תוך ימים להצלחה מסחררת בכל אמריקה (הצפונית והדרומית) - והאמת היא שגם בישראל. אלפי ישראלים רוקדים את שיריו בלי לדעת במי מדובר, מועדונים מנגנים אותו בלי סוף, ולא מעט מפיקים שולפים ציפורניים כדי להיות הראשונים שיביאו אותו ארצה. אבל עדיין – אוזונה לא בא. ההפסד כולו שלנו.

דורון מדלי | צילום: אבשלום לוי יחסי ציבור

דורון מדלי יוצר, מלחין ומפיק מוזיקלי, 40, ישראל

דורון מדלי לא יתן לאף אחד לגנוב לו את ההצגה. גם לא לנטע ברזילי. כבר בליל הזכייה מדלי תפס את תשומת הלב כשאיבד לרגע עשתונות והכריז ש"ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה" – רפרנס מביך וסר טעם לרצח רבין – ושבועיים לאחר מכן הצהיר ש"נטע בסך הכל נקלעה לסיטואציה". מדלי – יצרן להיטים בסדר גודל צביקה-פיקי לפני "TOY" ("שגעת טרפת", "פה זה לא אירופה", "Golden Boy", "היא רק רוצה לרקוד", "תל אביב","אבא") וכנראה גם אחריו – הספיק מאז להתנצל על פליטות הפה. אבל הן חשפו את האיש שבאמת מאמין שהכל נהיה בדברו. מה לעשות שהוא קצת צודק?



דודו פארוק | צילום: אמרי אגמון, יוטיוב

דודו פארוק ראפר, ישראל

חוק: אם אתם לא מכירים את דודו פארוק, אז אחותכם הקטנה או הבן שלכם יודעים את המילים לכל השירים שלו בעל פה. אבל דודו פארוק הוא בכלל לא אדם אמיתי; מדובר בדמות פארודית (שיצר, כפי שנחשף ב"הצנרת" בימים האחרונים, אורי קומאי - חייל מצפון תל אביב) של ראפר עבריין חובב מותגים עם מבטא מזרחי מובהק ושירים מפוצצים בגסויות - ובמוזיקאי הפיקטיבי הכי מעניין ומדובר שנראה כאן מאז השרוף. לקהל היעד שלו, בני נוער (לפעמים גם ילדים ממש), לא מפריעים התכנים שבני דור ה-Y יכנו גזעניים וסקסיסטיים. הם הדור שבא ליהנות, לפעמים גם להטריל ולעצבן - אבל בטח שלא להתעצבן. אם אתם רוצים להכיר את הדור הזה, תתחילו בבחור שקורא לעצמו דודו פארוק.



סטפן לגר | צילום: דורון סרי

סטפן לגר מוזיקאי ורקדן, 20, ישראל

סטפן לגר, בן לזוג הורים יוצאי טוגו שנולד בישראל, סיפר לא פעם על גילויי גזענות קשים שהוא חווה כאן. המסע שלו ללב הקונצנזוס הישראלי התחיל כשהיה רקדן בהופעות של סטטיק ובן אל, והמשיך בשירים משותפים עם עברי לידר ונועה קירל. לפני חודשיים יצא "קומסי קומסה", שיר-פרסומת שמאחורי החצוצרות והפזמון שלו הוא מלא בביקורת (בצרפתית) על הצדדים הפחות-פוטוגניים של ישראל. 20 מיליון צפיות מאוחר יותר התברר שאם יש נקודת זמן שבה עם ישראל יקבל את כל זה באהבה, היא בדיוק כאן ועכשיו.

פלד | צילום: twenty twenty פלד

פלד ראפר, 31, ישראל

כולם מכירים את טונה כילד בן ה-30 עם החוב הגבוה, אבל מי שמגלם את הדקדנס המילניאלי באופן מושלם הוא בכלל פלד. המוזיקה שלו כביכול מתמקדת בכיף טהור, אבל היא לא חוגגת סתם ככה - אלא מתוך יאוש מהעתיד הלא ידוע וההווה הלא מדהים. אחרי כמעט 15 שנה של פעילות, השנה הוא הצליח יותר מתמיד בדיוק בזכות זה, ובזכות עבודה קשה ואלבום מעולה.

להב שני | צילום: Marco Borggreve

להב שני מנצח, 29, ישראל

לפני שנתיים הודיע זובין מהטה – המנהל המוזיקלי הנצחי של הפילהרמונית הישראלית – כי יפרוש מתפקידו בסוף 2019. בינואר השנה הפתיעה הפילהרמונית רבים עם ההודעה על זהות מחליפו: להב שני, שיהיה רק בן 31 כשייכנס לחליפת המנצח האגדי. שאלת הגיל בהחלט מעוררת תהיות, אבל שני צועד במסלול מוכר: מהטה עצמו היה בן 25 כשניצח לראשונה על הפילהרמונית הישראלית ובן 26 כשניהל את הפילהרמונית של לוס אנג'לס. שני עצמו הפך לפני שנתיים למנהל הצעיר ביותר בתולדות הפילהרמונית של רוטרדם, שהסתפקה במפגש אחד כדי להמליך אותו עליה. שני – שמסומן כבר מ-2013 כיורש האפשרי של מהטה – הולך ומתקרב לשלב ההוכחות.

רופול | צילום: יח"צ

רופול דראג קווין, מגיש טלוויזיה ומוזיקאי, 57, ארה"ב

רופול - הדראג קווין הכי מפורסמת בעולם - פועל כבר קרוב ל-30 שנה בתרבות הפופולרית האמריקאית, ולמרות שמדובר בפרצוף מזוהה למדי גם בקרב ישראלים, נראה שהשידור הטלוויזיוני (המאוחר, אבל תודה רבה בכל זאת) של "המרוץ לדראג של רופול" ב-HOT וב-yes שינה את מעמדו בארץ (ולא, זה לא תכנית רק לגייז. גם אם אתם סטרייטים גמורים בלי שום קשר לדראג - תנו לה צ'אנס, מדובר בקאלט). מ"זאת, נו, הדראגיסטית הבלונדינית מהניינטיז" רופול חזר להיות שם מגניב ומעודכן, מנחת ריאליטי ששמה גם את טיירה בנקס בצל. הוא סמל להצלחת ענק שיכולה לקרות בכל גיל ובכל נקודה על הספקטרום המגדרי. תפקידי האורח ב"ברוד סיטי" וב"גירלבוס", פרס ה"אמי" שקיבל לפני שנתיים (וכנראה יקבל גם השנה), הטוק-שואו שבדרך והכניסה לרשימת המשפיעים של מגזין "טיים" בטח לא הזיקו.

קיילי ג'נר | צילום: Theo Wargo GettyImages

קיילי ג'נר כוכבת ריאליטי, דוגמנית ויזמית, 21, ארה"ב

אף שהחלה את דרכה כאחות הכי פחות מעניינת בשבט הקרדשיאניות, באורח פלא הייתה זו דווקא קיילי ג'נר שחתרה בשקט תחת קים, קלואי, קורטני ואפילו קנדל, והפכה למוצלחת ואולי אף למדוברת ביותר מביניהן - וכל זה תוך שלוש שנים בלבד. כשהיא רק בת 21, ג'נר ג'וניור עברה טרנספורמציה מלאה. לא רק שהיא הוסיפה את טייטל ה"אמא" לרזומה (עם הריון בהפתעה מהראפר טראוויס סקוט שהוסתר לחלוטין מהעולם); היא גם הקימה אימפריית איפור משגשגת שזיכתה אותה בשער של "פורבס", שהכתיר אותה כמיליארדרית-לעתיד הצעירה ביותר בארה"ב עם הון המוערך בכ-900 מיליון דולר. איפה כל ההייטרים עכשיו?

האנה גדסבי | צילום: יחצ HannahGadsby_Nanette_PublicityImage

האנה גדסבי קומיקאית, 40, אוסטרליה

האנה גדסבי פרצה אל חיינו כמעט משום מקום. אם לדייק – היא פרצה אל חיינו מסמית'תון שבטזמניה, או כמו שהיא קוראת לה – הטזמניה של טזמניה. המופע החושפני וקורע הלב "נאנט" – סטנד-אפ שמאתגר את המושג סטנד-אפ ושמשאיר את הצופים בדממת הלם במשך דקות ארוכות – כבר זכה בפרסים יוקרתיים בפסטיבלי קומדיה, אבל שידורו בנטפליקס הפך אותה לסנסציה. האירוניה היא שזה המופע שבו גדסבי מספרת על רצונה לפרוש מהקומדיה. אנחנו רק יכולים להתחנן שתתחרט - בעולם שאחרי לואי סי-קיי, גדסבי היא בדיוק מה שאנחנו צריכים.

קהינדה וויילי | צילום: Dimitrios Kambouris GettyImages

קהינדה וויילי צייר, 41, ארה"ב

"הדבר שתמיד הימם אותי כשראיתי את הפורטרטים שלו זו המידה שבה הוא מאתגר את התפיסה הקונבנציונלית שלנו על כוח ופריבילגיה", הסביר ברק אובמה את הבחירה הלא-שגרתית בקהינדה וויילי כצייר הדיוקן הנשיאותי שלו - תפקיד שהולם יותר, לכאורה, צייר כהרברט אברמס (שצייר את קרטר ואת בוש האב). אבל אולי זו דווקא הייתה הבחירה המתבקשת: וויילי נודע בציור דיוקנאות ענק צבעוניים ולעתים הרואיים של גברים אפרו-אמריקאים, מפורסמים כאלמוניים. מי לכם אייקון אפרו-אמריקאי גדול מאובמה? התוצאה, אגב – המציגה את הנשיא לשעבר מקדיר פנים על רקע עלווה פרחונית – היממה אפילו את מישל. כמו תמיד אצל וויילי, לא כולם אהבו את העבודה – אבל איש לא יכול היה להתעלם ממנה.



טה-נהאסי קואטס | צילום: Anna Webber Stringer GettyImages

טה-נהאסי קואטס עיתונאי וסופר, 42, ארה"ב

זה כמה שנים שהעיתונאי והסופר טה-נהאסי קואטס מרתק את האמריקאים. הוא הסעיר את אמריקה כשסיפר שלא התרגש מפיגועי 11 בספטמבר וכשטען שהממשל צריך לשלם פיצויים לצאצאי העבדים; הניו יורק מגזין הכתיר אותו כיורש של מרטין לותר קינג וברק אובמה; ספרו "בין העולם וביני" (יצא השנה בעברית בהוצאת הקיבוץ המאוחד) זכה בפרס הספר הלאומי; ומנגד, רבים ביקרו אותו ואת גישתו (הפילוסוף קורנל ווסט כינה אותו "הפנים הניאו-ליברליות של המאבק השחור"). השיח הגזעי הגועש בארה"ב רק דחף את קואטס למעלה עוד ועוד וסימן אותו כקול האינטקטואלי השחור הבולט של דורו, או כמו שניסחה זאת הסופרת טוני מוריסון: "תהיתי מי ימלא את החלל שנוצר עם מותו של הסופר ג'יימס בולדווין. כעת ברור שקואטס הוא האיש".

קווין קוואן | צילום: Vincent Yu - AP

קווין קוואן סופר, 45, ארה"ב/סינגפור

הוא אמנם לא הרוקי מורקאמי, אבל לסופר קווין קוואן הייתה שנה מוצלחת מאוד: הוא נבחר לרשימת המשפיעים של מגזין "טיים", נכנס להיכל התהילה האסייתי; ראה את ספרו "אסייתים עשירים מטורפים" (יצא בעברית בהוצאת כנרת זמורה ביתן) הופך לסרט מצליח ("עשיר בהפתעה"); ומכר את זכויות ההפקה של ספרו "בעיות של עשירים" לאמזון. מאידך, הוא גילה שהוא מבוקש במולדתו סינגפור (ממנה היגר עם משפחתו לארה"ב בגיל 11) משום שלא התייצב לשירות צבאי. העונש: שלוש שנות מאסר או קנס של עד 10 אלפים דולר. קוואן – סופר מצליח, כאמור – כנראה יסתדר.



מייגן טוהיי, ג'ודי קנטור ורונאן פארו | צילום: Bebeto Matthews - AP

מייגן טוהיי (38), ג'ודי קנטור (43) ורונאן פארו (30) עיתונאים, ארה"ב

כשמייגן טוהיי וג'ודי קנטור מה"ניו יורק טיימס" החלו לעבוד על תחקיר הארווי ויינסטיין ב-2017, הזהירו אותן שאנשים לא מכירים את האיש. חודשים ספורים מאוחר יותר, נדמה שאין מי שלא מכיר את מפיק העל ההוליוודי שהפך לפנים המכוערות של #Metoo - גבר כוחני שמואשם במאות הטרדות מיניות של מאות נשים במשך עשרות שנים – בזכות התחקיר המרשים והצולב של טוהיי וקנטור, ובזכות התחקיר שפורסם ימים אחדים מאוחר יותר ב"ניו יורקר" על ידי רונאן פארו - בנם של הבמאי וודי אלן והשחקנית מיה פארו. השלושה - שאולי ייזכרו לימים כעיתונאים שעשו עבודה פורצת דרך סטייל וודוורד וברנסטין - זכו בפוליצר על פועלם, בקטגוריה המתבקשת: שירות הציבור.

אליזבת' דילר | צילום: Ryan Miller Invision - AP

אליזבת' דילר אדריכלית, 64, פולין

רק שתי נשים זכו בפרס פריצקר – הפרס היוקרתי ביותר בעולם האדריכלות. ברשימות הסטארכיטקטים – אדריכלי-העל של העולם – אין כמעט נשים. מותה של זאהה חדיד לפני שנתיים הותיר את אליזבת' דילר כמעט לבדה. אבל דילר לא בולטת רק משום היותה אישה בנוף גברי כל כך; היא בולטת משום היותה אדריכלית מוכשרת ומצליחה, ועל פי מגזין "טיים" – האדריכלית המשפיעה בעולם. דילר – אמריקאית ילידת פולין ובת לניצולי שואה – תכננה בין השאר את פארק ההיי-ליין בניו יורק ואת מוזיאון ברוד בלוס אנג'לס. "היא רואה בדמיונה דברים שאחרים צריכים לראות בשביל להאמין", כתב עליה הפילנתרופ אלי ברוד, "היא יכולה להפוך מטאפורה לטיח ולבנים".

גלי גינת | צילום: עדי אורני

גלי גינת עיתונאית, 35, ישראל

מה אתם עשיתם ב-2018? כי גלי גינת הצליחה להוציא אדם מהכלא. התחקיר שלה בתכנית "זמן אמת" של כאן 11 על אלישע חייבטוב, שהורשע ברצח וטען שהוא חף מפשע, חשף כשלים בהשגת ההודאה והביא בסופו של דבר לזיכויו ביולי האחרון. זה היה המשך טבעי לדרכה העיתונאית המרשימה של גינת (כיום ב"המקור" של ערוץ 10, התקדמות טבעית אל הפרונט של התחקירנות תחת חסותו של רביב דרוקר), שכבר ככתבת חינוך צעירה במקומון "זמן תל אביב" פוצצה את השערורייה שהביאה לביטול פרס ספיר ב-2009, ושבהמשך נטלה חלק בחשיפת "המיטה המעופפת" במטוס ראש הממשלה, עד המדינה בפרשת הבר נוער וההטרדות המיניות של משה איבגי. ואז, כאמור, היא שחררה אדם מהכלא.

שיבל כרמי מנסור | צילום: אייל בן יעיש, חברת החדשות

שיבל כרמי מנסור מגיש חדשות, 28, ישראל

כקריין הדרוזי הראשון בגל"צ וכמגיש החדשות הדרוזי הראשון בחברת החדשות, שיבל כרמי מנסור פרץ דרך. אבל השנה הוא ויתר על האפשרות להפוך לפנים של מחאת הדרוזים נגד חוק הלאום. מנסור מעדיף לשמור על פרסונה ממלכתית. ב-2014 זה הביא אותו להנחות את טקס פרס ישראל, בשנה שעברה הוא הגיש את מהדורת החדשות המרכזית בליל הסדר. מנסור – קול נעים, פנים יפות ותעודה מגזרית – מסומן כבר מזמן כדבר הבא בהגשת החדשות. קושמרו - מאחוריך.



אופירה אסייג ואיל ברקוביץ' | צילום: רונן אקרמן, קשת

אופירה אסייג (44) ואיל ברקוביץ' (46) מגישי טלוויזיה ורדיו, ישראל

אופירה וברקו הפכו השנה לאורלי וגיא החדשים - מותג של זוגיות טלוויזיונית. אבל עבור צרכני הספורט לא היה בזה כל חדש – כבר שנים שאופירה וברקוביץ' הם שם דבר בתקשורת הספורט הישראלית, ולא תמיד בהקשרים חיוביים. המעבר שלהם מהרדיו לטלוויזיה והרחבת הספקטרום מספורט לכל מה שעולה על סדר היום חשף אותם לקהל הרחב, אבל השאיר את הדנ"א שלהם זהה: ראיונות משוחררים, בוטים לפרקים, שבזים גם לתחקיר וגל לפוליטיקלי קורקט, ומולידים – כצפוי – סקנדלים. בתוך פחות משנה הם הספיקו לריב עם מני נפתלי (שעזב את האולפן לאחר שברקוביץ' קרא לו "שקרן"), להטריד את סתיו סטרשקו (כך היא עצמה טענה לאור שאלותיו של ברקוביץ' על שינוי המגדר שלה), ולאחרונה אפילו לקבל השעיה לאחר שברקוביץ' כינה את חברי הרשימה המשותפת "מחבלים". זה תמיד מסתיים בהתנצלות של ברקוביץ', וזה תמיד חוזר על עצמו. כי האמת היא, כנראה, מה שאופירה תמיד אומרת: איך אתם מחכים לזה.

אנה זק | צילום: אלעד אדמוני

אנה זק דוגמנית, זמרת וכוכבת אינסטגרם ומיוזיקלי, 17, ישראל

נועה קירל הפכה בשנים האחרונות לכוכבת ענקית, אבל בעולם הילדים כבר יש איט גירל חדשה. אנה זק היא הכוכבת הכי גדולה של האינסטגרם ושל המיוזיקלי (תבדקו בוויקיפדיה), הסלבית הכי מפורסמת שאתם לא ממש מכירים. השנה היא הרחיבה את האימפריה למדיומים מסורתיים יותר, עם פינה בתכנית "הצנרת" וכמה סינגלים לוהטים שלא שמענו כי אנחנו לא מספיק צעירים. היא רק בת 17, וכמעט כל מי שמכיר אותה הוא בגיל הזה ודרומה, אבל צעדי הענק שהיא עשתה בתקופה האחרונה בפרסומות, במוזיקה ובטלוויזיה מבטיחים שלא רחוק היום וכל איש במדינה, מגיל 8 עד 80, יידע בדיוק מי זאת אנה זק.

ניקי בי ויונית צוקרמן | צילום: עופר חן

ניקי ב' ויונית צוקרמן בלוגריות אוכל, ישראל

השנה האחרונה הייתה השנה שבה הבלוגרים והבלוגריות הפכו מבעלים של אתרי נישה לכוכבי רשתות חברתיות וטלוויזיה ממש כמו השפים המפורסמים. ניקי ב' הפכה מאות אלפי אנשים לבשלנים ביתיים מוצלחים וסוף סוף נחשפה אחרי שנים שבהן התחבאה מאחורי איור ושם בדוי; יונית צוקרמן הפכה להיות המאמא של כולנו כשהיא כל שבוע מלמדת איך להעמיד סדרה שלמה של סירים עמוסי בישולים (כולל טור אישי חדש פה ב-mako). זוזו הצידה, שגב ואהרוני - הבלוגריות פה.

טום אביב | צילום: ערן אלסטר

טום אביב שף, 31, ישראל

את טום אביב אתם כנראה זוכרים כבחור צעיר, חתיך ושובב שזכה באופן מפתיע בעונה השישית של "מאסטר שף" - למרות שהיה רחוק מלהיות פייבוריט. השנה הוכיח אביב שיש לו מה שצריך כדי להישאר בסביבה הרבה אחרי שחלפו 15 דקות התהילה שלו כבוגר ריאליטי. הוא פתח את מסעדת "קוקו במבינו" האיטלקית שהפכה ללהיט ומושכת אליה אינספור מפורסמים שמחפשים לאכול ולחגוג, ולאחרונה גם את המבורגריית "פאט קאו". על הדרך ממשיך אביב גם לתחזק את תדמית הילד הרע שכוללת זוגיות קצרה ופוטוגנית עם עדן פינס, ושלל תצלומי אינסטגרם שלא כוללים יותר מדי ביגוד. כן כן, זה כנראה העומר מילר החדש.

קיליאן אמבפה|צילום: Matthias Hangst GettyImages קיליאן אמבפה כדורגלן (פריז סן ז'רמן), 19, צרפת

הפעם האחרונה שבה נער בן עשרה כבש יותר משער אחד במונדיאל ושער בגמר הייתה לפני 60 שנה. לילד הזה קראו פלה, שסיים את הופעת הבכורה שלו בגביע העולם עם שישה שערים וגביע. קיליאן אמבפה – בן עשרים בדצמבר – סיים את הבכורה המונדיאלית שלו עם ארבעה שערים וגביע. "לא צריך להוציא דברים מהקשר", אמר אמבפה במוסקבה, "פלה בקטגוריה אחרת". נכון – אבל אולי זה רק עניין של זמן. ואם לא פלה, אז מותר לדבר על פלאטיני וזידאן (כריסטוף דוגארי: "הוא הפלאטיני והזידאן שלנו"), על רונאלדו ומסי (טימואה באקיוקו: "הוא יותר טוב מהם כבר עכשיו"), על תיירי הנרי (ארסן ונגר: "הוא יכול להיות הנרי חדש"). "אני לא אוהב להשוות שחקנים", אמר הנרי, "אמבפה צריך להיות אמבפה".

יאניס אנדטוקומבו | צילום: Tom Pennington GettyImages

יאניס אנדטוקומבו, כדורסלן (מילווקי באקס), 24, יוון

בכל שנה של יאניס בליגה הטובה בעולם נראה פחות ופחות סביר שיימצא מי שיעצור אותו. 2.11 מטר עם מוטת ידיים של 2.21, אתלטיות, שליטה בכדור ומנטליות של רוצח זיכו אותו גם באחד הכינויים הכי טובים שיש: "The Greek Freak". לעתים נראה שלמרות גילו הצעיר, יאניס (בן להורים ניגרים שהיגרו ליוון) הוא המבוגר שמשחק עם ילדים. ב-2018 עלה עוד מדרגה עם כמעט 27 נקודות למשחק (רביעי בליגה) ו-10 ריבאונדים, וכיום רבים רואים בו מי שידיח את לברון ג'יימס ויהפוך בתוך כמה שנים לשחקן הטוב בעולם.

לוקה דונצ'יץ | צילום: GettyImages

לוקה דונצ'יץ' כדורסלן (דאלאס מאבריקס), 19, סלובניה

2019 תהיה השנה בה ילד הפלא של הכדורסל האירופי הפך לילד הפלא של הכדורסל האמריקאי, לאחר שבגיל 19 לא נותרו לו יעדים לכיבוש ביבשת. בשנה האחרונה זכה באליפות ספרד וביורוליג עם ריאל מדריד, כשהוא מוכתר כ-MVP בשני המפעלים - וגם בזה של פיינל פור היורוליג. כל זה אחרי שבקיץ שעבר עזר להצעיד את סלובניה לגביע אירופה ראשון בתולדותיה ונכנס לחמישייה המצטיינת בטורניר. ב-NBA לא נשארו אדישים, ועם הבחירה השלישית בדראפט נשלח דונצ'יץ' לאפסן את הרזומה ולהתחיל מחדש בדאלאס, שם יעביר לו את הלפיד אירופאי אחר, אולי הגדול ביותר שעלה על פרקט בליגה הטובה בעולם: דירק נוביצקי.

אלכסנדר זברב | צילום: Alexander Hassenstein/getty images

אלכסנדר זברב, טניסאי, 21, גרמניה

מאז ווימבלדון 2003 נגרפו 54 תארי גראנד סלאם (מתוך 61 אפשריים) על ידי ארבעה טניסאים: רוג'ר פדרר, רפאל נדאל, נובאק ג'וקוביץ' ואנדי מארי. אחרי עשור וחצי של שליטה מוחלטת, שאלת "היום שאחרי" נשמעת חזק מתמיד, וסשה זברב מסומן כמועמד הראשי למלא את הוואקום. בשנה החולפת הוא הגיע לרבע הגמר על החימר בפריז, זכה בטורניר המאסטרס במדריד ורשם את דירוג השיא שלו – 4 בעולם. עם אח גדול שהיה בטופ העולמי ומאמן אגדי כמו איוואן לנדל בצוות, הגרמני יכול כבר לפנות מקום בארון הגביעים. מעבר לאותה פינה כבר אורבים לדור הוותיק גם דומיניק ת'ים האוסטרי היציב והמבטיח (9 בעולם), וניק קיריוס, אוסטרלי משוגע שעולה על כולם בכישרון אך בינתיים מסרב לקחת את המקצוע ברצינות. באיזושהי קומבינציה הם יספקו לנו בשנים הקרובות את יריבות הפדרר-נדאל החדשה.

אדם ריפון | צילום: Harry How GettyImages

אדם ריפון מחליק אמנותי, 29, ארה"ב



הספורט העולמי צריך לעבור עוד כברת דרך בכל מה שנוגע לספורטאים גאים, בפרט גברים, ונכון שאין כוכבי כדורגל, פוטבול או כדורסל מחוץ לארון - אבל צריך להתחיל איפשהו, ואחרי קפיצה למים (טום דיילי) גם החלקה אמנותית זה לא רע. באולימפיאדת החורף בפברואר זכה ריפון בזהב הקבוצתי ובכך הפך להומו המוצהר הראשון שזוכה בזהב. כמה חודשים אחר כך הטביע עוד חותם בתרבות הפופולרית עם זכייה ב"רוקדים עם כוכבים", וקינח בהופעה יוצאת דופן בטקס האוסקר - אליו הגיע עם טוקסידו ורתמת עור השאולה מעולמות הסאדו-מאזו. עם ארסנל של ציטוטים מעוררי תהודה ("אני מת על כסף"), ביקורת על סגן הנשיא פנס והערצה תמוהה לריס ווית'רספון, אדם ריפון מתענג על התהילה ולא משעמם לרגע.

חביב נורמגומדוב | צילום: Michael Reaves GettyImages

חביב נורמגומדוב מתאבק, 29, רוסיה

אם אתם עוקבים אחרי MMA, ובייחוד אחרי ה-UFC, סביר להניח שיש לכם משהו לומר על חביב נורמגומדוב. הקיקבוקסר הרוסי, שידוע בכינויו "הנשר", הפך במהלך השנה האחרונה לכוכב של ענף הלחימה המקצועית, עם רצף ניצחונות מטורף של 10-0 בארגונו של דיינה ווייט ומאזן מקצועי מושלם של 26-0. יש מי שיגיד שחביב מעולם לא התמודד מול יריב ראוי, שבכל הזדמנות שהוא עמד להיכנס לאוקטגון עם מתמודד קומפטנטי הוא הצליח להתחמק בערמומיות – אבל כל זה לא משנה את העובדה שהוא הפך לאחד הכוכבים הגדולים של ה-UFC. במיוחד אחרי שהוא עלה על הכוונת של קונור מקגרגור.

כריסטיאן קולמן | צילום: Shaun Botterill GettyImages

כריסטיאן קולמן, אצן, 22, ארה"ב

אחרי שנים של שליטה ג'מייקנית בעולם הספרינט, אוסיין בולט פינה את הבמה - והנה המטוטלת נעה בחזרה לארה"ב, עם כריסטיאן קולמן ונואה ליילס (הצעיר ממנו בשנה). ב-2017 קולמן רץ 100 מ' בליגת המכללות בזמן מפתיע של 9.82 שניות - לימים תוצאת השנה. כעבור כמה חודשים הגיע שני באליפות העולם כשהוא מסיים בין גטלין לבולט, שהסתפק בארד, וב-2018 קפץ עוד מדרגה עם 9.79 (מול רוח נגדית). נראה שהכל הולך לפי הלו"ז, ואם תווית "הדבר הבא" לא תכביד עליו, הוא צפוי להפוך לשם היסטורי. ב-20 השנים האחרונות ספרינטרים הגיעו לשיאם בגילאים 23-25 וכשלוקחים בחשבון שלקולמן עדיין יש מקום לשיפור הטכניקה, קיזוז משמעותי ב-100 מ' ושליטה עולמית ב-200 מ' הם לא חלום רחוק.

יקוב אינגבריגטסן | צילום: Matthias Schrader - AP

יקוב אינגבריגטסן, אצן, 17, נורווגיה

חובבי אתלטיקה קלה כבר רגילים לראות את השם אינגבריטסן ליד דגל נורבגיה בריצות למרחקים בינוניים, גם אם לא זוכרים תמיד מי מהאחים רץ. הנריק, הבכור, זכה בזהב ב-1,500 באליפות אירופה ב-2012. פיליפ שיחזר את ההישג כעבור ארבע שנים. בואתו זמן יקוב עוד התפתח בסבב העולמי תחת הדרכתו של האבא, חירט. באליפות אירופה האחרונה בברלין התייצבו שלושת האחים על קו הזינוק וכעבור 3 דקות ו-38 שניות הוכתר מלך חדש למשפחה וליבשת, כשיקוב הופך לצעיר ביותר שזוכה בתואר כלשהו על המסלול. אם היה ספק שמדובר בעילוי, למחרת הילד זכה בזהב נוסף, הפעם ב-5,000 ושבר את שיא היבשת עד גיל 20. מדליית הכסף נשארה במשפחה והלכה להנריק, שאמר בסיום: "ידעתי שיום יבוא והוא יהיה הטוב בעולם, אבל לעשות את כל זה בגיל 17? זה מעבר לחלומות הכי פרועים שלי". עכשיו הוא חולם להיות על הישאם אל גרוז' וקנניסה בקלה.

דני אבדיה | צילום: ספי מגריזו

דני אבדיה, כדורסלן (מכבי תל אביב), 17, ישראל

הדבר הבא בכדורסל הישראלי - ואולי בעצם הדבר הנוכחי. הפורוורד/גארד של מכבי תל אביב רק בכיתה י"ב וכבר לקח את תיכון חדש תל אביב לגמר ליגת התיכונים ושימש בורג מרכזי בנבחרת העתודה (עד גיל 20, כן?) שהביאה גביע אירופה היסטורי לישראל, כשהוא מסיים בחמישייה המצטיינת בטורניר (שווה להזכיר גם את MVP הטורניר - יובל זוסמן). ההשוואות לסגנון של דונצ'יץ', המימדים (2.04 מ') והחוצפה על הפרקט מיקמו את אבדיה גבוה על הרדאר של כל הסקאוטים בארה"ב, כולל כתבה מחמיאה ב-ESPN ותחזית לבחירה גבוהה בדראפט של 2020. מסע הכדורסל של משפחת אבדיה החל עם האבא, זופר, שהגיע מסרביה כשחקן זר והשתקע בארץ, ועכשיו אפשר כבר להתחיל לדמיין את הפרק האמריקאי. דני נמצא בדרכו הבטוחה לרשת את עומרי כספי כנציגנו ב-NBA. אם יזכה לדקות מספיקות וירשים במדים הצהובים, הוא יגיע לשם עם הבטחה חסרת תקדים.

מנור סולמון | צילום: עודד קרני

מנור סולומון, כדורגלן (מכבי פתח תקווה), 19, ישראל

כמה יהלומים ייצר הכדורגל הישראלי שבמבט מקרוב התגלו כלא יותר משבר זכוכית בוהק? במקרה של סולומון, אין צורך אפילו להגיד את המילה. הילד באמת ענק. דריבל, ראיית משחק, יכולת כיבוש ובגרות יוצאת דופן הפכו את הנכס של מכבי פתח תקווה לשם הרותח בכדורגל הישראלי, עם תג מחיר שהולך ותופח בכל מחזור ושמועות על מעברים למועדוני ענק דוגמת אתלטיקו מדריד. את העונה הנוכחית פתח שוב אצל הלוזונים, אך נראה שמעבר לקבוצה גדולה יותר הופך לבלתי נמנע. אופ"א כבר סימנה אותו כאחד מ-50 הצעירים המבטיחים, אנדי הרצוג זימן אותו לנבחרת ישראל, ובחדר ההלבשה בפתח תקווה הוא זוכה למנטור בדמות יוסי בניון - בעצמו ילד פלא לשעבר. אם זאת לא השנה של מנור סולומון, אז של מי?

דיאנה ויסמן | צילום: טיבור יגר

דיאנה ויסמן אצנית, 20, ישראל



לא כל יום נשבר שיא בן 46 שנה, בטח לא במירוץ הדגל של הענף, אחרי שהוחזק על ידי גדולת האתלטיות של ישראל. במינכן 1972 קבעה אסתר רוט שחמורוב 11:45 שניות בריצה ל-100 מטר - תוצאה היסטורית שפינתה את הפסגה רק באליפות ישראל האחרונה - ל-11:38 שניות של ויסמן. האישה המהירה בישראל נולדה בבלארוס, עלתה עם משפחתה בגיל שנתיים, וכבר בגיל 16 הייתה אלופת הארץ ב-200 מ' והסגנית ב-100 מ'. השנה כבר חרטה את שמה בטבלת השיאים עם 7 מאיות של קיזוז. שחמורוב פרגנה לה בהתרגשות: "אני מעריצה של דיאנה". עבור ויסמן קרת הרוח, השיא הוא רק ההתחלה.



לונה צ'מטאי סלפטר | צילום: GettyImages

לונה צ'מטאי סלפטר אצנית, 30, ישראל

הכוכבת של הקיץ, אלופת אירופה בריצת 10,000 וחלק מסיפור חד-פעמי של ספורט, רומנטיקה ולאומיות. צ'מטאי הגיעה לארץ כדי לעבוד בביתו של קונסול קניה בישראל, התגלתה במקרה כשרצה בפארק, והפכה לאתלטית תחרותית. תוך שנים ספורות התחתנה עם מאמנה דן סלפטר, התאזרחה והביאה בן לעולם. למרות שלונה מחזיקה בשיאי ישראל באינספור מרחקים ולמרות שהיא הישראלית הראשונה שזוכה בזהב אירופי בריצה, היא מוכרת לא פחות בגלל התקלה בגמר ה-5,000 מ' באליפות אירופה, אז התבלבלה בספירת הסיבובים ונפלה למקום הרביעי (רק כדי לגלות מאוחר יותר שגם פסלה במהלך הריצה). באולימפיאדת ריו ייצגה לונה את ישראל במרתון ולא רשמה הצלחה, אך במרחקים קצרים יותר אפשר כבר לפנטז על מדליה כחול לבן בטוקיו. אולי תהיה לנו טרונש דיבאבה משלנו.

אדווה כהן | צילום: טיבור יגר

אדווה כהן רצה, 22, ישראל



בזמן שסלפטר השתלטה על כל השיאים המקומיים למרחקים ארוכים, אדווה כהן לקחה לעצמה את הנישה הנשכחת בישראל של 3,000 מכשולים וסימנה את עצמה כמקבילה הצעירה והמבטיחה של איתי מגידי (שיאן ישראל בריצת הגברים מזה עשור והרץ הישראלי הראשון שהשתתף בגמר אליפות אירופה). כהן זכתה כבר באליפות ישראל ב-2016 וב-2017, ורשמה השנה את הישג השיא שלה כשסיימה חמישית באליפות אירופה בברלין. עם המסגרת התחרותית של המכללות בארה"ב, הגיל הצעיר (בברלין הפסידה רק לאצניות בוגרות ממנה) וכוכבת כמו לונה צ'מטאי סלפטר כחברה לנבחרת הלאומית, לכהן יש את התנאים האידיאליים להשתפר ולהפוך לאתלטית מהשורה הראשונה בעולם.

לינוי אשרם | צילום: GettyImages

לינוי אשרם, מתעמלת אמנותית, 19

מי שהייתה בגדר הבטחה עוד מילדותה בראשון לציון החלה לפרוע את השטרות בשנה שעברה עם אליפות ישראל שסימלה את תחילתו של עידן חדש. ב-2018 פרצה לקדמת הבמה והפכה לאחד השמות המדוברים ביותר בספורט הישראלי, הודות למדליית ארד בקרב-רב באליפות העולם ולשיא עולמי בתרגיל האלות בתחרות בבלארוס. היעד הבא עבור אשרם הוא כמובן טוקיו 2020 והתחרויות המובילות לשם, אליהן כבר תגיע עם מוניטין ועם הציפיות לרשת בכבוד את נטע ריבקין הגדולה - ויותר מזה.

ארטיום דולגופיאט | צילום: GettyImages

ארטיום דולגופיאט, מתעמל, 21

בעוד אלכס שטילוב בן ה-31 מתקרב לדמדומי הקריירה המפוארת שלו, יש מי שמספק הבטחה למילוי המקום שלו. ב-2017 דולגופיאט רשם את אחד מהישגי השיא של ישראלי בענף עם מדליית כסף באליפות העולם בתרגיל הקרקע. ב-2018 המשיך לבסס את מעמדו כמתעמל הבכיר בארץ, עם מדליית כסף באליפות אירופה בגלזגו, שהשיג בעזרת 14.466 מרשים בתרגיל הקרקע. יש המשכיות על המזרן.

אנסטסיה גורבנקו

אנסטסיה גורבנקו, שחיינית, 15

השחייה הישראלית עוברת שנים לא קלות עם הישגים הולכים ופוחתים בזירה הבינלאומית, אך מעבר לאופק כבר מפציע העתיד המזהיר והמעודד של גורבנקו. אם רק תתפתח ותשתפר לפי התכנית, הרבה שיאים הולכים להיכתב מחדש. ואולי לא צריך לחכות כל כך הרבה - היורשת הפוטנציאלית של עמית עברי נמצאת כבר עכשיו במרחק נגיעה משיאי הבוגרות ב-200 מעורב אישי, 200 חזה, וב-200 גב. גורבנקו, 1.74 מ', מחליפה השנה את המועדון בקרית ביאליק לטובת הפנימייה בוינגייט, לקראת שנים מכריעות בהן תצטרך להתמקד במשחים בודדים כדי לצמרת. יחד עם תומר פרנקל בן ה-18, שחווה שנת פריצה עם שני שיאי בוגרים יוקרתיים וזהב באליפות אירופה לנוער, המים בבריכה נראים שוב צלולים.

יואב עומר | צילום: GettyImages

יואב עומר, גולש רוח, 20

היריבות המרה בין שחר צוברי לנמרוד משיח הגדירה את ענף גלישת הרוח עד לפני כשנה, במיוחד לאור ההישגים המאכזבים בשנים שהובילו לריו ובמשחקים עצמם. מאז דעכה האש והעיניים הופנו לכישרון העולה במים, שבינתיים זכתה בשלוש אליפויות עולם לנוער על גלשן ניל פרייד RS:X ואותת על העתיד לבוא. ב-2018 עלה לראשונה על הפודיום בתחרות בוגרים עם מדליית כסף באליפות אירופה שנערכה בפולין, כשהוא מקדים את שחר צוברי במקום אחד. אולי זה סימן לבאות.

קאיה גרבר | צילום: Cindy Ord Stringer GettyImages

קאיה גרבר דוגמנית, 17, ארה"ב

שבוע אחרי שחגגה יום הולדת 16, קאיה גרבר כבר שרפה את המסלולים הכי שווים בתעשיית האופנה העולמית. ככה זה שאימא שלך היא דוגמנית העל סינדי קרופורד ואבא שלך (איש העסקים והדוגמן לשעבר רנדה גרבר) חתיך לא פחות. אחרי ששנה שלמה חרכה את כל בתי האופנה שווים, הגיעה החותמת הרשמית להיות נסיכת האופנה – היא קיבלה את המסלול של שאנל. מפה הדרך כבר פתוחה לגמרי. עם זאת, הרזון של גרבר מעורר הרבה רעש תקשורתי והרשת מטיחה בה קריאות אנורקסיה. לא הכל ורוד.

היילי בולדווין | צילום: Vianney Le Caer Invision - AP

היילי בולדווין דוגמנית, 21, ארה"ב

היילי בולדווין הייתה בסביבה כל הזמן הזה, אבל לרוב נבלעה בצלן של חברותיה המפורסמות יותר. מאז שדחקה את סלינה גומז הצידה עם האירוסין המפתיעים לג'סטין ביבר היא מקבלת יותר ויותר פוקוס עם צילומי פפראצי אינסופיים, קמפיינים ושערים למגזינים נחשבים. ניחוש שלנו: ככל שהחתונה המיוחלת תתקרב האפקט הזה רק ילך ויתגבר, אז בהחלט שווה לשים אליה לב.

סימון פורטה ז'אקמוס | צילום: Vittorio Zunino CelottoGettyImages

סימון פורטה ז'אקמוס מעצב אופנה, 28, צרפת

את המותג הכי רותח כרגע בתעשיית האופנה העולמית הקים סימון פורט ז'אקמוס בשנת 2009, כשהיה בן 19 בלבד. שלוש שנים לאחר מכן הוא כבר עשה את הופעת הבכורה שלו בשבוע האופנה בפריז, וכיום הטייטל ילד פלא כבר נדמה כאנדרסטייטמנט רציני ביחס למעצב הצרפתי בן ה-28. את הגישה הפואטית-סוריאליסטית-הומוריסטית שלו לאופנה ולאסתטיקה הצליח ז'אקמוס לתרגם לנוכחות ויראלית מסחררת, כשהדוגמה המובהקת ביותר לכך היא כובע הקש העצום שהפך לפריט הכי בלתי נשכח שהאינסטגרם שלנו ראה לאחרונה. צרפו לזה את עדת המעריצות המאד מפורסמות ומאד פוטוגניות שלו, וקיבלתם קונצנזוס אופנתי בלתי מעורער בדרכו לתפוס את מקומו של מארק ג'ייקובס. אה, וגם העובדה שהאיש עצמו הוא חתיך לא נורמלי כנראה קצת תורמת.

וירג'יל אבלו | צילום: Alexander Tamargo Stringe GettyImages

וירג'יל אבלו מעצב אופנה, 37, צרפת

שבוע האופנה לגברים הוא אירוע שבאופן טבעי נוטה לשייט מעט מתחת לרדאר התקשורתי, אבל זה שנערך בפריז בחודש יוני האחרון הצליח לייצר באזזז יוצא דופן. זה קרה בזכות תצוגת הבכורה של וירג'יל אבלו בתפקיד המנהל האמנותי (האפרו-אמריקני הראשון) של המחלקה הגברית בלואי ויטון, באירוע שמשך אליו שמות כמו בלה חדיד, ריהאנה, קיילי ג'נר, קים קרדשיאן וקניה ווסט - שעל צווארו נפל אבלו בדמעות של אושר עם תום התצוגה, בתמונת בלק-ברומאנס מרגשת שהפכה איקונית באותו רגע ממש. התיאור הזה מעיד יותר מכל על מעמדו המטאורי של המעצב יליד שיקגו, שבמקביל לעבודתו במגדל השן של לואי ויטון לצד המנהל האמנותי ניקולה גסקייר ממשיך לנהל אמנותית את Off White - מותג הסטריט החתרני שייסד ב-2013 - ויוצק אל שני הלייבלים כאחד את כתב היד העיצובי המוקפד, הפרוע, מלא הניגודים וההייפ שלו.



ז'אן דאמאס | צילום: Jacopo Raule Stringer GettyImages

ז'אן דאמאס בלוגרית אופנה, 26, צרפת

פעם, כששאלנו "איך זה להיות פריזאית" חשבנו על שרלוט גינסבורג. היום אנחנו חושבים על ז'אן דאמאס. מדובר בבלוגרית, דוגמנית, שחקנית ובעלת מותג אופנה שהיא כל הקריטריונים של איט גירל. יש לה סטייל מושלם, מקום קבוע בשורות הראשונות של כל התצוגות אינסטגרם מעורר השראה ומותג אופנה שעונה בדיוק על התשובה למה נלבש שיהיה הכי מגניב אבל לא מאד מתאמץ.

ריס ומולי בלוטשטיין | צילום: Mollie-and-Reese-Blutstein

ריס ומולי בלוטשטיין בלוגריות אופנה, 21, ארה"ב

את הכוח של אחיות כבר לא צריך להסביר – רק תשאלו את ג'יג'י ובלה חדיד, את הקרדשיאנס או את אנה ואלזה. עכשיו הגיע תורן של ריס ומולי בלוטשטיין, תאומות זהות מאטלנטה, לתת את הטייק שלהן בנושא. למרות שהן מצטלמות יחד רוב הזמן יש להן שני חשבונות אינסטגרם נפרדים, ובזכות השילוב בין פני בובות החרסינה, הסטייל הרומנטי ולא מעט תעוזה, מדובר בבלוגריות שפשוט חובה לעקוב אחריהן.



עדן פינס | צילום: רותם לבל

עדן פינס דוגמנית, 21, ישראל

עדן פינס הייתה מתבאסת פעם כשדוגמניות רזות ממנה חלפו על פניה באודישנים. היום היא כבר קוטפת את הקמפיינים הכי חמים בתעשיית האופנה ומוזמנת לכל אירוע נחשב. עם עמרי בן נתן כבן זוג ועם תלתלים היסטריים שגרמו לה להיות המרענן הרשמי של השנה, היא לגמרי מראה לנו יופי אמיתי מה הוא. היום, כשהיא כבר תופסת לנטע אלחמיסטר את משבצת הדוגמנית הלוהטת של הרגע, אנחנו רק חייבים להזכיר לכם שהיינו הראשונים לספר לכם עליה.

יעל שלביה | צילום: דודי חסון

יעל שלביה דוגמנית, 16, ישראל

עד לא מזמן יעל שלביה בת ה-17 הייתה תלמידת אולפנה שהחלום הגדול שלה היה להיות מורה, אבל בשנה האחרונה הצעירה מנהריה התברגה למשבצת של סופיה מצטנר והפכה לאחת הדוגמניות הלוהטות בישראל, עם רזומה הולך וגדל של עבודות נחשקות גם מעבר לים. היא השתתפה בקמפיינים של קסטרו ורנואר, התברגה למקום ה-17 ברשימת הפנים היפות בעולם ולאחרונה גם עלתה לסטורי של לא אחרת מאשר קים קרדשיאן, אחרי שהצטלמה עבור מותג האיפור שלה. אין לנו בכלל ספק שזאת רק ההתחלה של קריירה סופר-מצליחה ומעוררת גאווה.

סתיו סטרשקו | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

סתיו סטרשקו שחקנית ודוגמנית, 25, ישראל

קצת יותר משלוש שנים חלפו מאז שסתיו סטרשקו פרצה למיינסטרים כשנכנסה לבית "האח הגדול" בעונת ה-VIP השנייה וגרמה למדינה שלמה להתמודד עם קוויריות בפריים טיים. מי שבזמנו הזדהתה כדוגמן בעל מראה אנדרוגיני המבקש להתרחק מהגדרות של זכר/נקבה נושאת כיום בגאווה את דגל הטרנסג'נדריות כאישה. למרות גילה הצעיר, 25, סטרשקו הוכיחה כי היא כוח שיש להכיר בו, וכמו דוגמניות רבות לפניה - רותם סלע למשל - היא החלה לפתח גם קריירת משחק שחיה לצד עבודת הדוגמנות הבינלאומית המשגשגת. בימים אלה ממש היא מועמדת לפרס אופיר לשחקנית הראשית הטובה על תפקידה ב"הנשף" של שרון מימון וטל גרניט – הטרנסג'נדרית הראשונה שמועמדת לפרס בקטגוריית משחק. תחזיות לעתיד? אם לשפוט על פי התמודדותה עם הראיון האחרון אצל אופירה וברקו, לא נתפלא אם היעד הבא הוא פוליטיקה.

ליבר בלילתי | צילום: רונן פדידה

ליבר בלילתי בלוגרית אופנה, 22, ישראל

נתחיל בזה שתנסו להגיד את השם "ליבר בלילתי" כמה פעמים ברצף. מעבר לכך שזה מאתגר, מתגלגל ומשעשע, מדובר בשינון הכרחי של אחד השמות המדוברים בתעשייה כרגע, הדנה זרמון החדשה. בלילתי בת ה-22 היא איט-גירל עם קבלות: יש לה את מספר העוקבים הנדרש (64.3K), את בונוס הייחוס המשפחתי (אמה היא מעצבת שמלות הכלה הבינלאומית ברטה), וכמובן את החותמת הרשמית - היותה חלק מארבע ה"איט-גירלס" בריאליטי של HOT הנושא את הכותרת החמקמקה. כל מי שרוצה לצקצק לנוכח המונח כהגדרה מקצועית לגמרי מוזמן, אבל בלילתי תמשיך בינתיים להפגין את הסטייל המשובח שלה ברחבי המרשתת, לעצב את הקו הצעיר והנגיש במותג של אמא שלה ובעיקר לצבור עוד ועוד עוקבים, ואיתם גם עוד ועוד כסף.

ג'סינדה ארדרן | צילום: Phil Walter GettyImages

ג'סינדה ארדרן פוליטיקאית, 38, ניו זילנד

ההשוואות בין ג'סינדה ארדרן לג'סטין טרודו עושות לה עוול. ראשת הממשלה בת ה-38 של ניו זילנד היא הרבה יותר מפנים יפות וליברליזם שטחי. באוגוסט 2017 היא נבחרה למנהיגת הלייבור (הצעירה בהיסטוריה), ומאז כבשה הג'סינדה-מניה את הקיווים. חודשים ספורים לאחר שהפכה את הסקרים ונבחרה לתפקיד ראשת הממשלה היא הודיעה לאומה (באינסטגרם) שהיא בהריון ושתצא לחופשת לידה ("לא אהיה האישה העובדת הראשונה שעושה זאת"). כשחזרה כעבור חודש וחצי בלבד – עם סלפי מחדר הלידה באינסטגרם – סיפרה שבעלה יעזור בגידול הילדה ושיבחרו לחדרה רהיטים יד שנייה. כל זה הוא רק המעטפת האסתטית והכובשת של פוליטיקאית מרשימה עם חיבור כן לעם ושתי רגליים על הקרקע. ניו זילנד התאהבה בה כבר לפני שנה, ב-2018 הגיע תורו של שאר העולם.

סבסטיאן קורץ | צילום: Dan Kitwood GettyImages

סבסטיאן קורץ פוליטיקאי, 32, אוסטריה

ליד סבסטיאן קורץ, ארדרן נראית כמו שמעון פרס. בגיל 31 הפך קורץ בשנה שעברה לקנצלר הצעיר בתולדות אוסטריה ולמנהיג המדינה הצעיר בעולם. קורץ, נראה, צעיר לא רק בגילו ובחזותו, אלא גם ברוחו; הוא מוותר על פורמליות ("קראו לי סבסטיאן"), טס במחלקת תיירים ועוצר לסלפי ברחוב עם מי שמבקש (כולם מבקשים – הוא הפוליטיקאי הכי פופולרי באוסטריה). אבל מתחת לדימוי החייכני מסתתר פוליטיקאי שאפתן (שר חוץ בגיל 27) שחבר למפלגת החירות האנטישמית (אף שהוא נחשב פרו-ישראלי) ושמוביל גישה תקיפה נגד מהגרים, נגד מוסלמים – וגם נגד רג'פ טאיפ ארדואן. האירוניה היא שמבקריו מאשימים אותו עצמו בארדואניזם.

מוחמד בן סלמאן | צילום: Dan Kitwood GettyImages

מוחמד בן סלמאן נסיך, 33, ערב הסעודית

כולם אוהבים את הנסיך וויליאם, אבל הנסיך שבאמת קוסם למערב הוא מוחמד בן סלמאן. יורש העצר הסעודי מצטייר בעיניהם כמנהיג צעיר, ליברלי ורפורמטיבי שמשפר את מעמד האישה, נלחם בשמרנות הדתית, נאבק בשחיתות ואפילו מכיר בזכות קיומה של ישראל. תומאס פרידמן סימן אותו ב"ניו יורק טיימס" כמי שמוביל את האביב הערבי הבא במזרח התיכון – אבל מהפכה שקורית מלמעלה למטה. אפשר כמעט לשכוח שסעודיה היא עודנה מדינה שהשחיתות בה היא מגפה (במקביל למאמר של פרידמן התפרסמה כתבה על השחיתות במשפחת המלוכה) ושפעילי זכויות אדם נרדפים בה עד מוות (לאחרונה דרשה התביעה להוציא להורג חמישה אקטיביסטים שהשתתפו בין השאר בהפגנות למען זכויות נשים). לא לאביב הזה פיללנו.

שי ג'ינפינג | צילום: Feng Li GettyImages

שי ג'ינפינג פוליטיקאי, 65, סין

ב-11 במרץ ביטל הקונגרס הסיני את הסעיף המגביל את כהונת הנשיא לשתי קדנציות. לשי ג'ינפינג יש עבודה, והוא לא התכוון לתת למכשולים חוקתיים לעמוד בדרכו. הנשיא החזק ביותר מאז מאו דזה-דונג – שהכתיר את עצמו ל"מפקד העליון" או "מנהיג" (תארים שהיו שמורים למאו) – רוצה להמשיך את מלחמתו בשחיתות, לשקם את מעמד המפלגה הקומוניסטית ולהחזיר את סין למעמדה כמעצמת-על משפיעה. או שהוא פשוט רוצה להיות מאו. עד אז, הוא יסתפק גם במקומו של דונלד טראמפ כמנהיג החזק בעולם.

כריסטין הלקוויסט, ראשידה טאליב ואלכסנדריה אוקסיו קורטז | צילום: Hillary Swift Stringer GettyImages , Bill Pugliano - AP , ASSOCIATED PRESS - AP

כריסטין הלקוויסט (62), ראשידה טלאיב (42) ואלכסנדריה אוקסיו-קורטז (28) פוליטיקאיות, ארה"ב

בנובמבר הקרוב כריסטין הלקוויסט מוורמונט עשויה להפוך למושלת הטרנסג'נדרית הראשונה בתולדות ארה"ב. באותו חודש עשויה ראשידה טלאיב ממישיגן – בת לפלסטינים מבית חנינא ומבית עור אל-פוקא – להיות המוסלמית הראשונה בקונגרס האמריקאי (כמו גם אילאן עומאר, מוסלמית ממוצא סומלי ממינסוטה). אליה תצטרף אולי אלכסנדריה אוקסיו-קורטז בת ה-28 מניו יורק, שהדהימה את ארה"ב כשניצחה בפריימריז הדמוקרטיים ועשויה להיות האישה הצעירה ביותר בקונגרס אי פעם. זו תגובת הנגד הדמוקרטית והנשית, פוסט הילארי קלינטון, לעידן טראמפ: יותר דייוורסיטי, יותר נשים, יותר שמאל ליברלי, סוציאליסטי ואפילו רדיקלי. "נשים כמוני לא אמורות לרוץ לתפקיד ציבורי", אמרה אוקסיו-קורטז בסרטון בחירות. כעת נראה שנשים כמוה עומדות לזכות בתפקיד הזה.

ליאו ורדקר | צילום: Harles McQuillan Stringer GettyImages

ליאו ורדקר פוליטיקאי, 39, אירלנד

הפוליטיקאי הגאה הבולט בישראל - ח"כ אמיר אוחנה מהליכוד - לא הצליח לשנות השנה את המצב עבור קהילתו ונכשל בינתיים במאבק על חוק האימוץ. כדאי להביט למה שקורה היום באירלנד; לפני שנה שבר שם ליאו ורדקר בן ה-38 שני שיאים בו זמנית: הוא נבחר לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות האומה – ולגיי הראשון שעומד בו. זה הישג מרשים במדינה הקתולית שבה סקס חד-מיני היה עדיין עבירה פלילית לפני שני עשורים. ורדקר נטל לפני שנתיים חלק מרכזי במהלך החלוצי להכרה בנישואים חד-מיניים, והשנה הוביל את ביטול החוק האוסר על הפלות. הוא ממשיך – בתמיכת הציבור (שני המהלכים התקבלו לאחר משאל עם) – למוסס את השמרנות האירית. "אנחנו בדרך לעשות היסטוריה", כתב עם פרסום מדגמי ההצבעה בעד ההפלות. כן, ורדקר עושה היסטוריה.

מייגן מרקל | צילום: Charles McQuillan GettyImages

מייגן מרקל דוכסית, 37, ארה"ב

"ילדות קטנות חולמות להיות נסיכות. נראה שנשים רוצות לשמר את פנטזיית הילדות שלהן. תסתכלו על כל מה שקורה סביב החתונה המלכותית והשיח הבלתי נגמר על הנסיכה קייט". כשמייגן מרקל כתבה את הדברים ב-2014 היא בוודאי לא חשבה שארבע שנים מאותו רגע קייט מידלטון תהיה גיסתה, החתונה המלכותית תהיה האירוע הפרטי שלה, ומי שתגשים את הפנטזיה הנסיכותית תהיה היא עצמה. אבל זה מה שקרה ב-2018, כשמרקל המירה קריירת משחק סבירה (תפקיד ב"Suits") בתואר דוכסית סאסקס. מרקל, אגב, סיפרה שהיא בכלל לא הייתה בקטע של נסיכות בילדותה; היא רצתה להיות הנסיכה הלוחמת שי-רה.

סטורמי דניאלס ורוברט מולר | צילום: Ethan Miller , Alex Wong GettyImages

סטורמי דניאלס (39) ורוברט מולר (74) כוכבת פורנו ועורך דין, ארה"ב

לא קים ג'ונג און, לא המהגרים ממקסיקו, לא גוגל. סטורמי דניאלס ורוברט מולר הם האנשים שלא נותנים לדונלד טראמפ לישון בשקט בלילה. דניאלס, כוכבת פורנו (ששמה האמיתי הוא סטפני קליפורד), טוענת שניהלה רומן עם טראמפ לפני הבחירות והוחתמה על הסכם השתקה (עורך הדין מייקל כהן הודה בכך בחודש שעבר). מולר, עורך דין וראש ה-FBI לשעבר, הוא התובע המיוחד שחוקר את התערבות רוסיה בבחירות 2016, שרשם באוגוסט הישג משלו – הרשעתו של מנהל הקמפיין של טראמפ לשעבר. ביחד, דניאלס ומולר הם המוניקה לוינסקי וקנת' סטאר של טראמפ – והם עשויים להביא למפלתו.

נייס לנגטה | צילום: Dimitrios Kambouris - GettyImages

נייס לנגטה פעילה חברתית, 27, קניה

כשהייתה בת שמונה ברחה נייס לנגטה מהכפר והתחבאה עם אחותה על צמרת עץ. כך הצליחה בת המסאי לחמוק ממה שאמור היה להיות גורלה – לעבור מילה. כשבגרה, יזמה תכנית אלטרנטיבית איתה עברה מכפר לכפר במטרה להחליף את המילה הטראומטית ולעתים אף הקטלנית. בשבע השנים האחרונות הצילה כ-15 אלף ילדות. הילדה שנודתה כיוון שלא עברה מילה הפכה לגיבורה עממית נוסח מלאלה יוספזאי הפקיסטנית. היא הראשונה בכפר שלמדה בתיכון, ואחר כך הראשונה בהיסטוריה שקיבלה את מטה הדיבור השחור ושדיברה מול מועצת מנהיגי המסאי. ב-2014 שינתה המועצה את החוקה שבעל פה. מילת הנשים בוטלה.

חן אריאלי | צילום: ענת חרמוני פלאש 90

חן אריאלי פעילה חברתית, 41, ישראל

מחאת הלהט"ב התפוצצה סביב סוגיית האימוץ לזוגות הומוסקסואלים, אבל הייתה אלו דווקא פניה של חן אריאלי שבלטו מעל כולם (15% מהכתבות על פי ניתוח שפורסם ב"הארץ"). אריאלי לא רק מילאה את תפקידה הפורמלי כיו"ר האגודה למען הלהט"ב, אלא גם תפקדה כדוברת רהוטה ותקיפה של הקהילה. האירוניה היא שאריאלי – מובילת המאבק שהוצת בשל חוק האימוץ – נכנסה לזירה האקטיביסטית דווקא משום שהמאבק היה, לדבריה, גברי ולבן. "היא עלתה לליגה הלאומית של הפוליטיקה הישראלית", כתב עליה גל אוחובסקי ביולי האחרון. עכשיו היא צריכה להישאר שם.

ריד הסטינגס | צילום: Ethan Miller GettyImages

ריד הסטינגס יזם, 54, ארה"ב

בכל פעם שדיברו בשנים האחרונות על פיראטיות טענו מורידי סרטים וסדרות שאם הייתה להם אופציה לשלם מחיר נמוך ולצפות בתוכן ברשת - הם היו עושים את זה. מייסד ומנכ"ל נטפליקס ריד הסטינגס נתן להם את זה. נטפליקס - ששווה היום עשרות מיליארדי דולרים - הפכה את עולם הטלוויזיה עם מגוון עצום של תוכן בשבריר ממחירי הכבלים והלווין, ושינתה את הרגלי הצריכה עם צפיית הבינג'. לפני כמה שנים כתב פיטר סונדה - ממייסדי אתר שיתוף הקבצים "פיירט ביי" שנשלח לכלא בשבדיה - שהאבולוציה הפיראטית היא בלתי נמנעת. הסטינגס הוכיח שאפשר גם אחרת.

טים סוויני | צילום: Mike Coppola GettyImages

טים סוויני יזם ומפתח משחקים, 54, ארה"ב

פורטנייט עובר את מחזור החדשות של כל משחק שהיה להיט לפניו, מפוקימון גו ועד קנדי קראש: מתעלמים ממנו, מציינים אותו אגבית כעוד משחק מני רבים, מנסים להבין במה מדובר, מתלהבים ממנו - ובסוף עושים עליו אייטמים של "אמאל'ה התמכרות". את תפקיד היורש של מייסדי חברת המשחקים רוביו (יוצרי אנגרי בירדס) מגלם כאן טים סוויני, מנכ"ל אפיק גיימס. סוויני מתכנת משחקים מגיל 11 וחתום על עוד הצלחות של החברה שהקים ב-1991, אבל פורטנייט - וספציפית הגרסה שיצאה לפני כשנה והפכה למשחק הכי מדובר בעולם - הביאה אותו לקדמת הבמה. לפחות עד ללהיט הבא.

פוני מא | צילום: Lintao Zhang GettyImages

פוני מא יזם, 47, סין

המחשבה שהאינטרנט מחבר בין אנשים בכל העולם באופן שווה היא מוטעית. בסין, המדינה המאוכלסת בעולם, כנראה אפשר לקרוא את הכתבה שאתם קוראים עכשיו, אבל לתושבים יש אינטרנט משלהם - עם רשתות חברתיות משלהם (הם ב-WeChat וב-QQ - לא ממש בוואטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק). ויש לסין גם מארק צוקרברג משלה - מא האוטנג (פוני מא) שעומד בראש Tencent, חברת האינטרנט הגדולה בסין שאחראית על QQ ועל WeChat. בדומה לצוקרברג, גם מא ייסד את החברה עם חברים מהלימודים ונסק תוך שנים ספורות למעמד איל תקשורת בסין והאיש העשיר במדינה לאחר שעבר בשוויו את מייסד עליבאבא ג'ק מא - ולא, אין קשר משפחתי.

ג'ף בזוס | צילום: Reed Saxon - AP

ג'ף בזוס יזם, 54, ארה"ב

כולם מדברים על פייסבוק, גוגל ואפל, אבל הכוח האינטרנטי המצליח ביותר בעולם הוא אמזון - לפחות אם לשפוט על פי הכיס של ג'ף בזוס. המייסד והנשיא של אמזון אולי פחות מוכר ממארק צוקרברג או מביל גייטס - אבל עשיר משניהם. לפני חודשיים, בזמן שאמזון התכוננה לאירוע המכירות "פריים דיי", בזוס חצה את רף 150 מיליארד הדולרים והפך לאדם העשיר בהיסטוריה המודרנית. הוא גם הפך לעשיר ביותר במונחים ריאליים –יותר מ-100 מיליארד הדולרים של גייטס ב-1999 (ששווים היום 149 מיליארד דולר). גייטס, אגב – סגנו של בזוס במצעד המיליארדרים – יכול היה לחצות את 150 מיליארד הדולרים אלמלא היה תורם את נכסיו. בזוס, מצידו, לא מסתפק בממון הארצי ושולח ידיים לכוכבים; ב-2019 יחל במכירת כרטיסים לטיסות לחלל. אבל עוד לפני שתגיע לחלל, אמזון אולי תגיע ליעד משמעותי הרבה יותר: ישראל.

כתיבה: נעמה ברקן, גיל גוטקין, ריטה גולדשטיין, סיון דה ליאו, נגה זילבר, עדן יואל, יובל פגי, עמית צ'יש, ירון רוולסצ'י, איתמר רונאל, גיא רייט, נטע רייצס, אהוד קינן וניב שטנדל

סייעו בהפקת הכתבה: בן בירון, ספיר טובי, דור מאיר מועלם, רותם פנחס ומאי קדושים

עורך הפרויקט: ניב שטנדל