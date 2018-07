A post shared by Avi Katz (@avixkatz) on Jul 23, 2018 at 1:00pm PDT אתמול בבוקר הופיעה הקריקטורה הנ"ל, שצייר המאייר אבי כ"ץ, בכתב העת ג'רוזלם ריפורט מבית הג'רוזלם פוסט. האיור ממשיל בין צילום הסלפי של חבר הכנסת אורן חזן אחרי העברת חוק הלאום בשבוע שעבר, ובין הספר "חוות החיות", שגיבוריו הם חזירים שתאוות הכוח משחיתה אותם. ג'רוזלם ריפורט הוא מגזין דו שבועי שמתווך ידיעות מישראל ליהודים ולקוראי עברית מסביב לעולם. זו אינה הקריקטורה הראשונה של כ"ץ שמבקרת את חברי הכנסת מטעם הליכוד, וגם לא השימוש הראשון שלו בקלאסיקות ספרותיות לצורך הבעת ביקורת (בפברואר, למשל, התפרסמה בריפורט קריקטורה שאייר כ"ץ, ובה נראית אשת ראש הממשלה שרה נתניהו כשהיא לבושה ומאופרת כמלכת הלבבות מ"אליס בארץ הפלאות"). אולם הקריקטורה שפורסמה אתמול עלתה לכ"ץ, כנראה, במשרתו, והבוקר פורסם שהג'רוזלם פוסט יפסיק לעבוד עם המאייר. A post shared by Avi Katz (@avixkatz) on Feb 13, 2018 at 11:55am PST נציין שכבר בעת פרסומה עוררה קריקטורת החזירים של כ"ץ מחלוקת. יועץ התקשורת נדב שטראוכלר השווה את האיור לאיור הראש הכרות של מוחמד, שהופיע בשבועון הצרפתי שרלי הבדו ונחשב לאחד הגורמים לפיגוע הירי שהתרחש במערכת העיתון בתחילת 2015. העיתונאית טל שניידר הסכימה עם דעתו, ותיארה את הקריקטורה בטוויטר "דוחה ברמות קשות": האיור הזה רואה אור הבוקר בג׳רזולם ריפורט. בשארלי אבּדּו זה נגמר פחות טוב. אבל כאן, יהודונים, כל האמצעים כשרים. גם החזירים. #בושה pic.twitter.com/GkgzGzrBmX — נדב שטראוכלר (@shtrauchler) 24 ביולי 2018 אבל גם פיטוריו של כ"ץ לא עברו באופן חלק. דף הפייסבוק של פסטיבל האנימציה, האיור והקריקטורה אנימיקס, פרסם פוסט מחאה בו הבהיר שעורכי הג'רוזלם ריפורט אישרו את הדפסת האיור של כ"ץ ולכן הם אלה שצריכים לשאת באחריות לרעש התקשורתי. "הקריקטורה זכתה לאחר פרסומה לביקורות ומחאות רבות, החל מההאשמה השגרתית האוטומטית ב"אנטישמיות" ו"אוטו-אנטישמיות", ועד רמיזות פחות עדינות (וכאלה שנוסחו בזהירות, למשל של נדב שטראוכלר, בתמונה) על כך שהקריקטוריסט ראוי שיעשו בו מעשה שארלי הבדו, כלומר ירצחו אותו, בגלל קריקטורה שצייר", כתבו. "אתמול אחר הצהריים, בעקבות הביקורת, קיבל אבי טלפון מהעורך, שהודיע לו שהוא מצטער מאוד, אבל הוא נאלץ לפטר אותו. אותו עורך שאישר את פרסום הקריקטורה בג'רוזלם ריפורט"- ארגון "הברית הישראלית" יצא גם הוא להגנתו של כ"ץ, ופתח לו עמוד מימון המונים באתר Drove כדי "לפצות" אותו על הנזקים הכלכליים שעלולים להיגרם לו בעקבות הפסקת העבודה עם הפוסט. "בגלל לחץ מגורמים פוליטיים, המאייר המוכשר אבי כץ קיבל הודעה כי עבודתו הופסקה. הג'רוזלם פוסט, אשר העסיקו כמאייר פרילנס, הודיע לו שלא תזמין ממנו איורים נוספים. העיתון מפחד להעסיק את כץ, אבל הציבור יעסיק אותו", כתבו בעמוד התמיכה, "אף אחד לא ישתיק אמנות וסאטירה במדינת ישראל". מג'רוזלם פוסט נמסר: "אבי כ"ץ הוא קריטוריסט ששימש כפרילנסר בג'רוזלם פוסט, ובהתאם לשיקולים מערכתיים, הוחלט לא להמשיך את ההתקשרות עמו". את תגובת אבי כ"ץ לא ניתן היה להשיג עד למועד פרסום הכתבה. {title}





