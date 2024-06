מוחה אנטי-ישראלי ניסה לשבש הופעה של הקומיקאי היהודי ג'רי סיינפלד, בהיכל סידני סופרדום שבאוסטרליה. בסרטון שצילם הערב (ראשון) מנכ"ל האגודה היהודית האוסטרלית רוברט גרגורי, שעלה לרשתות, הקהל בהיכל הריע לקומיקאי, בשעה שלעג למוחה: "יש לנו גאון, גבירותיי ורבותיי, הוא פתר את הבעיה במזרח התיכון", אמר סיינפלד על הבמה.

"קומיקאים יהודים, אותם אנחנו צריכים להשיג", הוסיף בציניות על המוחה, בשעה שאבטחה הגיעה לפנותו. "הם ייתנו לך אגרוף ויעיפו אותך בעוד כשלוש שניות, אז הייתי מנסה להוציא את כל הגאונות שלך החוצה כדי שכולנו נוכל ללמוד", הוסיף השחקן, שציין בציניות שעכשיו תושבי המזרח התיכון יגיעו להבנה פתאומית באשר למצב בעקבות המחאה שלו, ושיש לשכפל את השיטה.

Jerry Seinfeld demolishes anti-Jewish heckler. - Sydney, Australia



Crowd cheers as security boots the activist.



June 16, 2024

"אתה באמת משפיע על כולם כאן, כולנו בצד שלך עכשיו כי הבהרת את הנקודה שלך כל כך טוב, ובמקום הנכון – הגעת למקום הנכון לשיחה פוליטית", אמר. עוד הוסיף השחקן: "אתה צריך ללכת 20 אלף מיילים מהבעיה ולדפוק קומיקאי, ככה אתה פותר בעיות עולמיות".

לפי דיווחים באוסטרליה, בקהילה היהודית המקומית היו ערים כבר מסוף השבוע האחרון לעובדה שעשויות להיות מחאות אנטי-ישראליות באירוע, כי סיינפלד הוא "ציוני גדול".