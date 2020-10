בשביל מעריציה של גל גדות בארץ ובעולם, הידיעה שהשחקנית תגלם את דמותה של מלכת מצרים קלאופטרה בסרט חדש הייתה ככל הנראה הבשורה המשמחת של השבוע. אבל בשעות שלאחר הפרסום על הסרט, שיופק בין היתר על ידי גדות עצמה ובן זוגה, ירון ורסאנו, מתברר כי יש לא מעט גולשים שדווקא התאכזבו מהמהלך - רק שיש בעיה אחת: הם נשענים על מידע מוטעה למדי.

בזמן שחלק גדול מהתגובות לליהוק התלהבו מהצעד הבא של כוכבת "וונדר וומן", גולשים רבים דווקא הרימו גבה על הבחירה בגדות הישראלית לתפקיד, וזאת מתוך הנחה כי המוצא האתני שלה לא תואם את זה של קלאופטרה. מה הכוונה? כמה גולשים טענו כי מדובר בדוגמה נוספת לאחת הבעיות הנפוצות בהוליווד, במסגרתן שחקנית לבנה מלוהקת לתפקיד של דמות שחורה. "אני אוהבת את גל גדות, אבל קלאופטרה הייתה אישה שחורה", כתבה אחת המגיבות, "העור שלה היה בצבע שלי, אם לא כהה יותר. אני לעולם לא אבין למה הוליווד ממשיכה לשכתב את ההיסטוריה של הסיפור הזה".

אותה גולשת ממש לא לבד. הסופרת מורגן ג'רקינס, למשל, כתבה: "אני בטוחה שגל גדות תעשה עבודה מעולה בתור קלאופטרה. ובכל זאת, עבורי באופן אישי, הייתי שמחה לראות קלאופטרה כהה יותר משקית נייר חומה, כי זה נראה מעט יותר מדויק היסטורית". העיתונאית סמירה קאן כבר הייתה יותר תקיפה, אבל גם לקחה את ההנחות לגבי מוצאה של קלאופטרה למקום אחר. "איזה אידיוט הוליוודי חשב שזה יהיה רעיון טוב ללהק שחקנית ישראלית בתור קלאופטרה (אחת עם מראה מאוד מעורב) במקום שחקנית ערבייה מהממת כמו נדין נג'יים?", תהתה, "תתביישי, גל גדות. המדינה שלך גונבת שטח ערבי ואת גונבת להם את התפקידים".

love Gal Gadot, but Cleopatra was a black woman. her skin was my color, if not darker. i will never understand why Hollywood continues to rewrite the history of this story. https://t.co/L8coyPcXgk — Ashley Nicole. (@AshNicoleMoss) October 11, 2020

I'm sure Gal Gadot is going to do a wonderful job as Cleopatra. However, for me personally, I would love a Cleopatra who's darker than a brown paper bag, because that seems a bit more historically accurate. — Morgan Jerkins (@MorganJerkins) October 11, 2020

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

פוליטיקה בצד, התגובות הזועמות של הגולשים נגד ליהוקה של גדות מסתמכות, כך נראה, על מידע מוטעה - גם אם מוצאה של קלאופטרה לא ידוע לחלוטין. על אף העובדה שמדובר במלכת מצרים, וקלאופטרה אכן נולדה בשטחה של המדינה הערבית, ההערכה הרווחת היא שמקור משפחתה הוא ממקדוניה היוונית. לאורך חייה היא אמנם אימצה רבים מהמאפיינים של אנשי מצרים העתיקה, אך מבחינה גנטית, על פי רוב ההערכות ההיסטורית, לא מדובר באישה בעלת מוצא ערבי. ככל הידוע, לקלאופטרה גם לא היו שורשים "שחורים" כלשהם, לפחות לא בהגדרתם המודרנית.

בחלק מהמקרים, הגולשים שהתאכזבו מהבחירה בגדות ניסו להסביר מה גרם להם להגיב כך. ג'רקינס, למשל, הבהירה כי היא לא התכוונה שקלאופטרה הייתה "שחורה" במלוא מובן המילה ("היא בוודאות לא הייתה אתיופית"), אך כן הדגישה כי שאלת מוצאה המדויק נותרה בגדר תעלומה עד היום. קאן, מצדה, הזכירה כי לפי חלק מההיסטוריונים קלאופטרה הייתה ברברית בחלקה, ומכאן שיש לה גם שורשים צפון אפריקאיים.

"אני הולך לומר את זה אחת ולתמיד", כתב אחד הגולשים, "קלאופטרה הייתה יווניה. כן, היא הייתה שליטה מצרית, אבל היא הייתה יווניה עם שורשים פרסיים וסוריים. האנשים שמגיבים בשליליות לזה הם לא מחונכים ולא מודעים. גל גדות ראויה לתפקיד הזה". גולש אחר הוסיף: "אנשים מתוסכלים בגלל שגל גדות, שאיננה שחורה, מגלמת את קלאופטרה, שגם היא לא שחורה".

גדות, מצדה, טרם הגיבה לביקורות שהוטחו בה, אך כן שיתפה את העוקבים בהתרגשות שלה לקראת הפרויקט החדש, שיבויים על ידי פטי ג'נקינס, שכבר שיתפה איתה פעולה בסרטי "וונדר וומן", וייכתב על ידי התסריטאית לאטה קלוגרידיס ("שאטר איילנד"). "כפי שכבר שמעתם", כתבה, "אני הצטרפתי לפטי ג'נקינס וללאטה קלוגרידיס במטרה להביא את סיפורה של קלאופטרה, מלכת מצרים, למסך הגדול כפי שטרם נראה. לספר את הסיפור שלה בפעם הראשונה דרך עיניים נשיות, הן מאחורי והן לפני המצלמה".

I'm going to say this once and I'm not going to say it again, Cleopatra was Greek.



Yes, she was in Egyptian ruler but she was Greek with Persian and Syrian ancestry. The people who are reacting negatively that to this are uneducated and uninformed.



Gal Gadot deserves this role. pic.twitter.com/7h1oYu9ClX — The Moonlight Warrior (@BlackMajikMan90) October 11, 2020

People are upset because Gal Gadot, who isn't Black, is playing Cleopatra, who wasn't Black either. https://t.co/MD5vLF7Dvb — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 11, 2020

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020