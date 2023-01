בסוף השבוע האחרון הלכה לעולמה הזמרת ליסה מארי פרסלי, בתו של אלביס פרסלי, לאחר שלקתה בדום לב. יומיים בלבד לפני מותה, הגיעה פרסלי לטקס גלובוס הזהב – כדי לתמוך ב"אלביס", הסרט על אביה, שהיה מועמד לכמה מהפרסים המרכזיים. באחד מהריאיונות שהעניקה על השטיח האדום, ניתן היה לראות כי היא נראית מעט שברירית, ולא במיטבה. כעת בילי בוש, מנחה הטלוויזיה שראיין את פרסלי, מספר שבמהלך הריאיון הוא הרגיש שמשהו לא כשורה.

בריאיון שהעניקה לבוש, נראתה פרסלי נשענת על ידיד שהגיע עמה לטקס, ג'רי שילינג. תוך כדי שהיא עונה לשאלות הכתב, תפסה פרסלי את שילינג ואמרה לו: "אני הולכת להחזיק את היד שלך". לאחר מכן, פרסלי המשיכה להתייחס לסרט על אביה ולשחקן המגלם אותו, אוסטין באטלר.

Lisa Marie Presley was rushed to the hospital on Thursday after reportedly suffering cardiac arrest. Just two days ago, she appeared a bit unsteady on the red carpet at the #GoldenGlobes.



The latest: https://t.co/juXPWBQj4G pic.twitter.com/mxkEp98rSU — ExtraTV (@extratv) January 12, 2023

בריאיון חדש שהעניק למגזין People, אמר בוש כי הוא "מרגיש נורא" באשר למותה של פרסלי. "הלב שלי כבד, חושב על כל מי שכואב לו", הוסיף. בהמשך, דיבר בוש על הריאיון שלו עם פרסלי בגלובוס הזהב. "היא הייתה מאוד לא מאוזנת", אמר. "היא דיברה מאוד לאט. ובהחלט, כשהריאיון הסתיים, הסתובבתי למפיק שלי שעמד לידי ואמרתי, 'משהו פה לא בסדר'". המנחה המשיך וסיפר כי "היא הייתה במודעות, אבל הייתה איטית. היא בהחלט הייתה שם, אבל משהו היה לא בסדר".

על מנת לערוך את הריאיונות, המפורסמים שנכחו בטקס נאלצו לעלות כמה מדרגות כדי להגיע למפלס אחר, המפלס שבו עמדו המראיינים – ביניהם בוש. פרסלי, מצידה, התקשתה לעלות. "זה היה ברור שהיא לא מטפסת את המדרגות האלה", סיפר המנחה בריאיון נוסף שהעניק לאחר מותה של הזמרת, ל- Fox LA. "ירדתי למטה, ופגשתי אותה על השטיח עצמו".

בילי בוש | צילום: Allen Berezovsky, Getty Images

אוסטין באטלר זכה לבסוף בפרס גלובוס הזהב לשחקן הטוב ביותר על תפקידו ב"אלביס". על הבמה, הוא הודה לליסה מארי ולפריסילה, שהתרגשו מאוד. עם הידיעה על מותה של הזמרת, ימים ספורים לאחר מכן, באטלר ספד לה והביע את צערו. "הלב שלי מרוסק לחלוטין כשאני חושב על ריילי, פינלי, הארפר ופריסילה, כשהן חוות את האובדן הטרגי והלא צפוי הזה של ליסה מארי", אמר השחקן בהצהרה, כשהוא מתייחס לשלוש בנותיה של המנוחה ולאימה. "אני אסיר תודה לנצח על התקופה בה התמזל מזלי להיות ליד האור הבוהק שהיא. לנצח אוקיר את הרגעים השקטים שחלקנו. תמיד אזכור את החום, האהבה והאותנטיות שלה".

פרסלי הייתה בתו היחידה של אגדת הרוקנרול. היא נולדה ב-1 בפברואר 1968 בממפיס שבטנסי, תשעה חודשים לאחר חתונתם של אלביס ופריסילה, ועברה ללוס אנג'לס עם אמה בעקבות גירושיהם של הוריה ב-1973. בגיל 9, לאחר מותו של אביה, הפכה ליורשת של עזבונו, ולאחר מות סבה בשנת 1979 ומות סבתה בשנת 1980, הפכה ליסה ליורשת היחידה של אחוזת גרייסלנד בה התגורר פרסלי. לאורך השנים היא הוציאה שלושה אלבומים שלא זכו להצלחה גדולה מחוץ לארה"ב, והפרסום הגדול לו זכתה הגיע לאחר נישואיה למייקל ג'קסון ב-1994, בזמן שמלך הפופ היה בשיאו של המאבק המשפטי סביב פרשת הניצול המיני של הילדים.

ליסה מארי פרסלי | צילום: Mark Wilson/Getty Images