7. רווקים

לא טוב היות האדם לבדו, ואחרי ימים ספורים בלי תקשורת בלתי אמצעית אפשר כבר להרגיש את השפיות מתאדה לה בחלל הריק. בהתחלה הכל נראה מושלם, לא צריך להתחשב באף אחד ואפשר לבלות ימים שלמים בלי ללבוש תחתונים אבל מהר מאוד תגלו שהחירות האינסופית היא חרב פיפיות. אין סיבה אמיתית לצחצח שיניים או להחליף בגדים, מיום ליום דוהה הזיכרון של קשר אנושי אמיתי, והמאמצים לשמור על שגרה נורמלית בבידוד נראים חסרי טעם. אתם מוצאים את עצמכם עושים לייב באינסטגרם עם ארבעה צופים, שנוטשים גם הם אחרי כמה דקות כי ניכר ששכחתם איך מנסחים משפט בקול רם אחרי כל כך הרבה ימים שדיברתם רק עם עצמכם בתוך הראש.

המסתגרים האחרים אולי יקנאו בשקט שאתם נהנים ממנו בתקופה הלחוצה הזאת, אבל הם צריכים לזכור שדווקא לכם יש מספיק מהלבד שלכם גם ביומיום. ואם אין נפש חיה באזור ותפסתם את עצמכם מציירים פרצופים על כדורגל כדי לנהל איתו שיחות נפש אינסופיות, הנה אור בקצה המנהרה: עם הזמן תצליחו להפוך את השקט מאויב לחבר, וכמו נזירים בודהיסטים תחזרו מהבידוד לציביליזציה עם שלווה פנימית והיכרות עמוקה יותר עם עצמכם.

quarantine day 4, making up a relationship in my head based on an interaction i had 6 months ago with a guy who doesnt even like me like that — nesrin danan (@blackprints) March 17, 2020

What's better... being single during quarantine (no fighting, less chance of getting sick) or coupled (companionship, sex, someone to talk to ok lol this is a fake question being single fucking sucks under these conditions — Michelle Collins (@michcoll) March 15, 2020

6. הורים צעירים

אין מה לקנא גם בהורים הצעירים הכי מסודרים. בעוד כולם סביבכם מתייחסים להסגר כאל חופש מהחיים, אתם רק ממשיכים לצבור עוד ועוד עבודות. אתם לא יכולים לנצל את הזמן לקריאת ספרים או לבינג', כי כל הזמן שלכם מושקע בניהול גנון. הילדים מטפסים על הקירות - וזה לא דימוי אלא מציאות מפחידה, כשבטיחות הבית עומדת למבחן שלא היה כמותו.

בניגוד לטינאייג'רים, אי אפשר לצפות מהילדים הקטנים שיעסיקו את עצמם כל היום, וכשהם מאבדים את הסבלנות באמת שאין עם מי לדבר. הם לא יכולים לצאת החוצה לפרוק אנרגיות, לא יכולים לפגוש חברים, ובזמן שהם זורעים הרס בדירתכם הקטנה, אתם עוד צריכים לעבוד מהבית בעין הסערה. על הזוגיות אין מה לדבר במצב הזה, במקרה הטוב מדובר בשותף לניהול אזור האסון אליו הפך הבית שלכם, ובמקרה הרע בן הזוג הופך לכליא הברקים של כל המתח והעצבים שממשיכים להצטבר. הדבר היחידי שאתם יכולים לקוות לו במצב הנוכחי, הוא לא לסיים את המשבר העולמי על מדרגות הרבנות.

כמובן שאצל הורים גרושים או בהורות משותפת המצב מסובך פי כמה. על אמהות יחידניות אין בכלל מה לדבר, רק נגיד שליבנו איתכן.

5. הורים ותיקים

הילדים משתגעים, הזוגיות מעיקה, המטלות מצטברות וצריך לנהל המון מתחים. העובדה שהילדים כבר בני נוער אמנם הופכת אותם לאנטיפתים, אבל גם גורמת להם להסתגר בחדרם ולעזוב אתכם בשקט. בימים כתיקונם עודף מסכים יכול להדאיג את ההורה האחראי, אבל בעתות קורונה אפשר רק להתפלל שלא יימאס להם לשחק בפלייסטיישן. הלחצים והאגרסיות עלולים להפוך את הבית לסיר לחץ, יש מספיק חברה אבל היא לא תמיד הכי נעימה והדאגות הכלכליות מאיימות להכריע אתכם. אם אתם לא מאמינים בחיבור משפחתי מהסרטים (ובאמת שאין סיבה להאמין), הדבר הכי מעודד שאפשר להגיד לכם, זה שמי שמתחתיכם נמצא במצב הרבה יותר גרוע.

4. דירת שותפים

בידוד עם שותפים זה הימור: אם איתרע מזלכם ונתקעתם עם שותפים בלתי נסבלים, התקופה עשויה להפוך לסיוט של עצבים וחוסר נעימות. עם זאת, המצב החדש יכול להצמיח לא מעט הפתעות משמחות. זאת הזדמנות לגלות מחדש את השותפים שלך, להכיר בהם צדדים חדשים, לחזק את הקשר בצל המשבר ולבנות חברות אמיצה. פוטנציאל הרומנים כמובן מרקיע שחקים ויכול להפוך את ההתבודדות המשותפת לסיפור מהאגדות.

3. זוגיות ותיקה

אתם כבר לא בשלב ההתאהבות, ומרגישים את הצורך לראות אנשים אחרים כדי לא לאבד סבלנות לפרטנר. ההתבודדות היא אתגר לא פשוט בשביל קשר מבוסס וישנה סכנה מוחשית שעד שכל זה ייגמר כבר לא תוכלו לראות את הפרצוף של השני. עם זאת, הסיכוי להתלקחות קטן יחסית, אתם כבר יודעים להסתדר ביחד ואין יותר מדי לחצים חיצוניים. התרגשות גדולה לא תהיה פה, יותר בכיוון של בטלה ומנומנמת ובינג'ים משותפים, אבל לכל הדעות מדובר באופציה הבטוחה ביותר לחוויית בידוד נעימה, חמה ורגועה.

2. לגור עם ההורים

לקחת פסק זמן ולא לדאוג, לשכוח מהצרות הכלכליות והטרדות הקטנות. כשהעולם כולו קורס סביבנו, זה הזמן המושלם לרגרסיה לגיל 16. כולם מרגישים קצת נוסטלגיה בעתות חירום כאלו, וההתאחדות עם המשפחה לא מלווה במשקעים שמלווים לרוב את החזרה להורים. כשרוצים אפשר לשבת עם המשפחה, כשנהיה מעיק אפשר לחזור להסתגר בחדר מול הטלוויזיה. אין חובות, אין צורך להתחשב באף אחד (בכל מקרה הם שמחים שבאת) והאוכל של אמא מוגש בלי הפסקה. זה הסידור הזול, המפנק והנוח ביותר, ובנוסף לכל אתם יכולים להרגיש טוב עם עצמכם שלא השארתם את אמא ואבא לבד.

1. זוגיות צעירה

"אהבה בימי קורונה" זה לא רק המשפט הכי שחוק של העת האחרונה, בשביל בני מזל מעטים זאת מציאות חיים ורודה להכעיס. אין ספק שהדרך האידיאלית לבלות את ימי ההתבודדות היא בבנייה של זוגיות חדשה, ברגעי ההתאהבות, כשבכל מקרה רוצים להיות רק אחד עם השנייה. אם החיבור לא עומד בלחץ, אפשר לפרוש בקלות איש לביתו. הרגע שבו העולם נעצר מהווה הזדמנות פז לרומן בלתי נשכח, ויום אחד עוד תספרו לנכדים איך סבא וסבתא התאהבו בזמן המגפה הגדולה.