השחקן הבריטי ברנרד היל הלך הבוקר (ראשון) לעולמו בגיל 79. היל היה ידוע בעיקר בזכות תפקידיו ב"טיאניק", שם גילם את קפטן אדוארד סמית' בסרט זוכה האוסקר ובטרילוגיית "שר הטבעות" בתפקידו כמלך תיאודן. סוכנו אישר היום את דבר מותו לתקשורת, לפיה היל הלך לעולמו בשעות הבוקר המוקדמות.

היל היה מועמד לאמי ולבפט"א על תפקידו בסרט הטלוויזיה A Very Social Secretary. תפקיד הפריצה של השחקן הבריטי היה בסדרת הדרמה Boys from the Blackstuff של ה-BBC, מ-1982, שעליו זכה לשבחים. שנה לאחר יציאתה, זכתה הסדרה בפרס האקדמיה הבריטית לאומנויות הקולנוע והטלוויזיה, ובשנת אלפיים דורגה במקום השביעי ברשימת מכון הקולנוע הבריטי של תוכניות הטלוויזיה הטובות ביותר שנעשו אי פעם.

היל כיכב גם בסדרת הדרמה של ה-BBC "וולף הול" מ-2015, עיבוד לספרה של הילרי מנטל. כמו כן בין תפקידיו הנוספים בקריירה ארוכת שנים הם הופעותיו בסרטים "גנדי" מ-1982, "שירלי ולנטיין" ב-1989, "מלך העקרבים" ב-2002 ו"מבצע ואלקירי" מ-2008, בכיכובו של טום קרוז. העונה השנייה של "ראשון בזירה" של ה-BBC בכיכובו של מרטין פרימן, שבה השתתף היל, עולה לשידור היום.