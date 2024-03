מעריצי ג'יימס בונד מאיימים להחרים את הסרט הבא בסדרה, על רקע דיווחים שונים לפיהם השחקן הבריטי-יהודי בן ה-33, אהרון טיילור-ג'ונסון, ילוהק לתפקיד. בשבוע שעבר דיווח "הסאן" הבריטי כי השחקן צפוי להיכנס לנעליו של של סוכן 007, מה שהוביל לשצף תגובות אנטישמיות ברשתות – לצד האשטאג הקורא "להחרים את ג'יימס בונד" (BoycottJamesBond), על רקע יהדותו של טיילור-ג'ונסון.

"ישראל מבצעת רצח עם בעזה, זה עיתוי ממש גרוע", נכתב בפנייה למפיקי הסרט. "אנחנו חזקים יותר מהלובי ההוליוודי והציוני. אנחנו מחרימים את הסרט בשביל ילדי פלסטין. אנחנו מחרימים את הסרט כדי שהם יחיו בשלום", צייץ גולש אחד ואחר הוסיף: "החרימו את ג'יימס בונד, תשוחרר פלסטין".

כאמור, ביום שני דווח ב"הסאן" הבריטי כי לטיילור-ג'ונסון "הוצעה רשמית ההזדמנות לגלם את ג'יימס בונד", מה שלכאורה שם קץ לשנים של ספקולציות באשר לזהות השחקן שירש את דניאל קרייג. עם זאת, יממה לאחר מכן דיווח ה-BBC כי מקורב להפקה חשף כי "אין אמת בשמועות". אם אכן ילוהק, הוא יהיה השחקן השמיני בלבד שיכנס לתפקיד של הסוכן החשאי האגדי.

בתגובה לשמועות, מסר טיילור-ג'ונסון בשבוע שעבר: "אני מוצא את זה נפלא ומקסים שאנשים רואים אותי בתפקיד הזה, לוקח את זה כמחמאה גדולה". הכוכב שיחק בלא מעט סרטים בולטים, ביניהם "הנוקמים: עידן אולטרון", "טנט" ו"יצורים ליליים", עליו זכה בפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר בגלובוס הזהב.