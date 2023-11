מלחמת "חרבות ברזל" מכה גלים – גם בהוליווד: ביממה האחרונה, שתי שחקניות חטפו מהלומה בעקבות ההתבטאויות שלהן נגד ישראל. הראשונה היא סוזן סרנדון, שסוכנות השחקנים שלה, UTA, הודיעה כי לא תעבוד איתה יותר. הרקע הוא ההתבטאויות הקשות של סרנדון, שהשתתפה בעצרת פרו-פלסטינית בשבוע שעבר, האשימה את ישראל בפשעי מלחמה וטענה כי הטבח קרה "בהקשר מסוים".

השנייה היא מליסה באררה שפוטרה מתפקידה ב"צעקה 7" אחרי שהתבטאה מספר פעמים נגד ישראל ברשתות החברתיות - ואף טענה כי ישראל מבצעת רצח עם. "עזה היא מחנה ריכוז. מרכזים את כולם ביחד עם שום אפשרות לברוח. ללא מים, ללא חשמל. אנשים לא למדו מההיסטוריה. אנשים שותקים כשזה קורה. זה רצח עם וטיהור אתני", כתבה השחקנית.

וזה ממש לא מתחיל ונגמר שם. מאז הטבח ב-7 באוקטובר, הוליווד מפולגת לגבי היחס כלפי ישראל. ארבעה ימים אחרי הטבח, סוכנות השחקנים WME הזמינה את הרב סטיב לדר לביקור במטה הסוכנות כדי לנחם את העובדים אחרי המתקפה הכי קשה על העם היהודי מאז השואה. למרות שלא הייתה חובת נוכחות ושהנאום לא היה דתי באופיו, רבים התלוננו על עצם קיומו, מה שהגיע ליושבי הראש המשותפים של הסוכונת – ריצ'ארד וייץ וכריסטיאן מיירהד. בתגובה, השניים החליטו להזמין את מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלאט, לדבר. לפי הדיווחים, גרינבלאט לא חסך במילים ואף גינה את גילדת הכותבים של אמריקה על כך שסירבה לפרסם הצהרה נגד חמאס לאחר הטבח.

תקפה את ישראל - ושילמה על כך | צילום: getty images

אם זה לא מספיק גם המפיק מארק פלט ("לה לה לנד") התקשר להנהלת החברה וניסה להבין מדוע הבמאי בוטס ריילי ("סליחה על ההפרעה") נשאר לקוח של החברה אחרי שקרא בטוויטר להחרים את הקרנת סרט הזוועות בהוליווד. ריילי אמר שהוא חושש שמדובר ב"פרופגנדה רצחנית" והסביר שכש"בכירי צה"ל וישראלים יהיו בהאג על פשעי המלחמה, הטבח ורצח העם – אתה לא תרצה שהשם שלך יהיה אפילו קרוב לזה".

בסוכנות היריבה, CAA, מתמודדים גם כן עם משבר שקשור למלחמה שמתרחשת כאן. מאהא דקיל, מהסוכנות המובילות בחברה, עוררה סערה כששיתפה פוסטים קשים נגד ישראל באינסטגרם. "מה יותר קורע לב מלראות רצח עם? לראות את ההכחשה על כך שיש רצח עם". בתגובה לכך, דקיל כבר לא תנהל בסוכנות את מחלקת הקולנוע, אך כן תישאר סוכנת.

מי שתמך בדקיל הוא לא אחר מטום קרוז, כנראה הלקוח החשוב ביותר של הסוכנות. בצעד חריג, קרוז נפגש עם דקיל ולפי מקורות, הגיע לסוכנות כדי להביע תמיכה בסוכנת. אבל זה לא נגמר שם, שורה של עובדים בחברה איימו להתפטר מהסוכנות בשל הטיפול בנושא דקיל, בטענה שהחברה לוחצת עליה בצורה לא הוגנת. מנגד, שורה של סוכנים בחברה התלוננו בפני ההנהלה על הפוסטים של הסוכנת וחשו מאוכזבים שלא פיטרו אותה. ללא קשר לדקיל, החברה ניתקה קשר עם סוכן ושתי לקוחות שפרסמו פוסטים אנטי ישראליים.

This is not saying Hamas doesn't have tunnels. That'd make sense on a tactical level.



The REASON they have them is to avoid being bombed.



So the bombs are for bombing civilians and the infrastructure that civilians need. — Boots Riley (@BootsRiley) November 19, 2023

בסוכנויות השונות ניתקו קשרים עם לא מעט יוצרים על רקע הודעות בעייתיות ברשתות החברתיות, שהאשימו את ישראל בין השאר בעליונות לבנה ורצח עם. "הוליווד מענישה אנשים צבעוניים על שהם מדברים", אמרה למגזין וראייטי הסופרת סאירה ראו, שפוטרה מ-CAA אחרי שאמרה ש"ציונים הם מפלצות צמאי דם". "זה דוחה. אין עוררין על זה שיש כאן רצח עם. אפשר לראות את זה בשידור חי בטלוויזיה. CAA תהיה בצד הלא נכון של ההיסטוריה". בסוכנות מצדם, הסבירו כי הסופרת לא הודחה בגלל תמיכתה בפלסטינים, אלא בגלל פוסטים אנטישמיים.

"אני לא לגמרי מופתע משנאת היהודים שאנחנו רואים", מסביר רוברט ניומן, סוכן בסוכנות WME. "אבל העובדה שבזמן שאנשים עוד לא נקברו, לא מעט אנשים היו, במקרה הטוב בדיבור על 'שני הצדדים', מחרידה - זה הולך להפוך לגרוע יותר לפני שזה ישתפר".