צעירה פרו-פלסטינית השחיתה היום (שישי) את ציורו של הלורד בלפור, שנמצא בטריניטי קולג' שבקיימברידג', אנגליה. בסרטון שפורסם ב-X (טוויטר לשעבר) בעמוד PalestineAction נראית הצעירה, שזהותה עדיין אינה ידועה, מרססת בצבע אדום את ציורו של הלורד הבריטי וחותכת חלקים ממנו.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.



Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024

"הצהרת בלפור התחילה את הטיהור האתני של הפלסטינים כשהבטיחו את המדינה לאחרים. לבריטניה מעולם לא הייתה הזכות לעשות זאת", הסבירו ברשת בסרטון, הסבירו אנשי PalestineAction. את ציור השמן שהושחת צייר האומן פיליפ אלקסיוס דה לזלו, שהשלים את היצירה בשנת 1914.

הלורד ארתור ג'יימס בלפור הוא מי שחתום על הצהרת בלפור ההיסטורית. ההצהרה נמסרה ב-2 בנובמבר 1917, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה עוד בזמן שעות'מאנים שלטו בפלשתינה, והביעה את תמיכתם של הבריטים בהקמת מולדת יהודית שתקום בארץ ישראל.