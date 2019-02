הסכסוך המתוקשר בין בן אל תבורי לאם בנו אורטל עמר ייזכר כרגע עצוב למדי בעולם הרכילות הישראלי, עם הסמיכות להולדת התינוק והאירוניה הטראגית הרב דורית שצובעת את כל הסיפור בצבעים עמוקים וקודרים עוד יותר. אבל לצד כל הבאסה, אפשר למצוא גם קרן אור קטנה של תקווה בפרשייה הכואבת. לא תקווה לחזרה של בני הזוג (בזה אני לא מתכוון להתעסק), או למי מהמעורבים בדבר, אלא לנו, חובבי הרכילות ב-2019. לפני שתקפצו לתקוף את האדם הציני והשחור שאני, אני לא מתכוון לשיא הסכסוך השבוע, כשבן אל הזמין משטרה לדירתם מכיוון שאורטל לא פתחה לו את הדלת, וגם לא למפגש בבית המשפט ביום רביעי, אלא לכל מה שקדם לכך - השתלשלות סיפור הפרידה באופן פומבי על גבי האינסטגרם. מאז שנכנסו הרשתות החברתיות למערכת היחסים של הציבור עם הסלבס, הובטח לנו קשר בלתי אמצעי, גישה ישירה, מציאות מציאותית בקו ישיר מהטלפונים שלהם לשלנו. מה שקיבלנו בפועל לעומת זאת הוא בעיקר יח"צנות מפולטרת ומצוחצחת הישר לאישונים - עולם מושלם של מתנות חינם ומגשי פירות בקאליפסו. אם היה לנו ג'וס אינסטגרמי, הוא היה מינורי ומתון מדי: הסרה והחזרת עוקב של אופירה אסייג וטום אביב, פוסט משחיר של מיה דגן על קמפיין של עדן פינס, או עירום שוגג קטן של דנה זרמון. איפה זה ואיפה סלבס חו"ליים כמו רוב קרדשיאן, שפרסם בכוונה תמונות עירום של האקסית בלאק צ'יינה וכתב שהוא זה ששילם על הגוף הזה בניתוחים פלסטיים (כדי להוסיף חטא על פשע, הוא העלה תמונה שלה במיטת בית חולים לפני ניתוח). אנחנו לא מבקשים לייבא לישראל טינופת כזאת, היינו מסתפקים בהרבה פחות. ובעוד האינסטגרם ממאן לספק לנו גישה אפקטיבית לסלבס, נראה שמדורי הרכילות הלכו והצטמצמו גם הם סביב אותו אינסטגרם ואותם יחצנים, כשרוב הידיעות נובעות מאותו מקור מיופה, ובעמוד רכילות צעיר ומעודכן לכאורה כמו "ישראל בידור" הדבר הכי נסטי שתוכלו לקרוא הוא "ראינו אותה כבר בלוקים יפים יותר". המתיקות והעדינות כבשו את עולם הרכילות, וגם כשעולה סיפור עסיסי ומטורף, פעמים רבים הוא מוסר או מסורס מחשש לתביעות דיבה וצווי איסור פרסום. זה לא תמיד היה ככה, והרכילות בעבר הייתה נבזית ופולשנית בהרבה ממה שנהוג בימינו. לא צריך לחזור ל"העולם הזה" בסבנטיז עם עמודי שער כמו "אהובתו הסודית של משה דיין", מספיק להסתכל על ידיעות רכילות משנות האלפיים המוקדמות, תקופה בה האינטרנט היה מערב פרוע שאף אחד לא ממש הבין, ומדורים כמו "גליצ'ים" (באתר One) ו"וואלה סלבס" שיחקו להם על הגבולות האסורים של הדיבה, והאמינו שאיש לא ישים לב או יטרח לתבוע. כמה דוגמאות בהשמטת השמות (כי די, בכל זאת): דיווח בגליצ'ים על סלבריטאית ששוקלת להצטרף לכת של גואל רצון (שמה לא מצוין גם במקור); שתי נשות כדורגלנים שהקימו מהומה בדשה תעופה בגלל תוספת תשלום על כבודה עודפת; איש עסקים אשר "פינק (אקסית של כדורגלן) כמו שהיא אוהבת... והעמיס אותה למיאמי"; אייטם בוואלה סלבס על מפורסם בליין ונאה "שתופס לו שחרחורת עם לוק אקזוטי ויחד הם עושים אחד בשני שפטים על הרחבה" בתוספת תגובת הסלב ותמונות שלו עם השחרחורת האקזוטית. זה לא מספיק עסיסי בשבילכם? מה עם סלב טרי שפגש את אחד מגדולי המפורסמים בארצנו, וליאורה גולדנברג שטרן מהמדור "ליאורה" במעריב/מקור ראשון, וממדור הרכילות המקוון TMI דיווחה לראשונה על עניינים בין הטרי לאשתו של הוותיק (עברו שנים רבות והשמועה הפכה מאז לחתונה); או על שני המפורסמים הגאים, אחד מהם עוד היה בארון אותה תקופה, שנצפו יחד במסיבה, וליאורה מדברת עם המנהל האישי של אחד מהם כדי לשאול אם יש "סיבה למסיבה"; ואייטם של ליאורה על זוג מפורסמים שיצאו עם בתם העוללה בת החודשיים לננוצ'קה "למרות הרעש והעשן". בקיצור, פעם היה פה שמח. היום נזהרים הרבה יותר, בטח שלא מוציאים מהארון, ולרוב לא חושפים רומנים נסתרים. דיווחים על ילדים יהיו כמעט תמיד חיוביים ונקיים. אבל מה קורה כשהסלבס עצמם פולשים לפרטיותם בשבילנו? בן אל הוא לא רוב קרדשיאן, אבל אין ספק שהוא ואורטל לקחו את האינסטגרם הישראלי לפסגת הטראש הצהוב שלו. לטובת מי שלא עקב אחרי כל סטורי וסטורי, בואו ניזכר בכל הצעדים הפומביים בסיפור הסבוך הזה. כרוניקה של בית מתפרק בחמש מערכות (טוב, עשרה פוסטים באינסטגרם): הסימן הראשון לצרות בגן עדן אחרי הולדת תו (שגם היא פורסמה באינסטגרם): בן אל ואורטל הסירו עוקב אחד מהשנייה (יש מי שלוחשים שבן אל חסם את אורטל, אבל לא שמעתם את זה מאיתנו). בעקבות הסרת העוקב דווח שהשניים אכן נפרדו, הם הכחישו (אגב, זאת לא הפעם הראשונה שריב בין השניים מתבטא במעקב איסטגרמי. ביוני 2017, בן אל מחק את כל התמונות המשותפות עם אורטל בחשבונו והסיר ממנה עוקב. לאחר ימים ספורים ביטלו את הפרידה והחזירו עוקב). מיד לאחר ההסרה פרסם בן אל סטורי בו כתב "חופשי ומאושר", נסע לארה"ב אך הכחיש בהמשך את הפרידה המדווחת: "מי אמר שנפרדנו? כתבתי 'חופשי ומאושר' - אני חופשי ומאושר שיש לי ילד. אנשים אכלו את זה קשה". החלק העסיסי הגיע מסטורי של דוגמנית איסטגרם בניו יורק, בו בן אל נראה מנשק אותה במועדון חשוך. המחקר האינסטגרמי המשיך משם, ובהיילייטס של אלכסנדרה הדוגמנית נמצאה עדות נוספת לקשר - סטורי מביקור בישראל בקיץ, בו היא חוגגת בהופעה של סטטיק ובן אל במועדון "שלוותה", ותמונה בפוסט מאותו ביקור, בו בן אל עושה שלום למצלמה מאחורה. בן אל התחיל לעקוב אחרי אלכסנדרה, לפי הדיווחים, רק אחרי המפגש בניו יורק (וגם יובל המבולבל. אולי מתוך סקרנות). View this post on Instagram A post shared by A L E X A N D R A (@therealalexandralev) on Aug 19, 2018 at 2:08am PDT למרות שהכל פורסם על ידי אלכסנדרה באינסטגרם, בן אל החליט שמכר אלמוני שלו אחראי להפצת הסיפור. הוא פרסם תמונה של אותו בחור בתוספת כיתוב על "המלשן שמנסה להרוס משפחות", וקינח במשפט שהפך כבר לאגדה, "מעבר לזה אין לי מה להגיד. חוץ מזה שאין תקווה למלשינים". אלכסנדרה החרתה החזיקה אחריו ופרסמה את אותה תמונה עם נאצות על ה"Rat" מפיץ השמועות. במקביל, אורטל התחילה לפרסם עוד תמונות מחמיאות של עצמה, ונופפה בגזרה החטובה חודשים ספורים לאחר הלידה - מהלך קלאסי של מפורסמות אמריקאיות. בן אל בינתיים חוגג על יאכטות במיאמי, וממשיך להעלות תמונות מעוררות קנאה, בעוד אמו אביבה מפרסמת בחשבונה שלה תמונות שלו עם בנו התינוק. השלב הזה בריב הפומבי היה יפה במיוחד, כאילו שני הצדדים צועקים אחת על השני ועלינו: "הכל מושלם!!! אתם לא רואים כמה מושלם לנו!!! כל כל מושלם שבא לנו למות מרוב שלמות!!!". החיים הטובים, מה שנקרא. ואז הגיע הגראנד פינאלה. סטורי של אורטל בו ציטטה שיר של שימי תבורי: "הבטחנו זה לזו ברגע של חולשה שאם זה ייגמר נגמור את זה *יפה*. כך כתב המשורר". בן אל הגיב בסטורי דומה וכתב על פני תמונה שלו: "Now I ain't sayin' she a gold digger, But she ain't messin' with no broke ni**as" (אני לא אומר שהיא רודפת בצע, אבל היא לא מתעסקת עם בחורים מרוששים), עם כיתוב "אמר המשורר" בתוספת אימוג'י נשיקה. בנו של המשורר - בן אל תבורי | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של אורטל עמר ובן אל תבורי להחלפת המהלומות הלירית הצטרפו במהרה הדיווחים על הזמנת המשטרה לדירה, ותוך זמן קצר הסיפור התבהר. חלקית: בן אל הגיע לדירה הנעולה, הזמין משטרה, והשוטרים הגיעו ואמרו לו ללכת משם ולעזוב אותם במנוחה. מיד לאחר מכן אורטל פרסמה את הציטוט מאביו של בן אל, והוא ציטט את גיסו של רוב קרדשיאן, בסגירת מעגל קוסמית של טרלול ברשתות החברתיות (ולא ניכנס בכלל למה שעובר על קניה ווסט בטוויטר). ככה נראית רכילות ראויה לשמה. לא היינו צריכים אפילו את הקינוח בבית המשפט כדי לפלוט אנחה כבדה. וואו, זה סיפור קשוח. רכילות מטלטלת באמת, כמו פעם, כמו בחו"ל. אני ממש לא בא להכריז שתם זמנם של כתבי הרכילות, להיפך, אנחנו צריכים אותם יותר מתמיד כדי לא להפקיר את ההגה סופית לידי הסלבס והיח"צנים. הם גם אלה שגילו את הסיפורים המלאים והפרטים הכי מעניינים, כמו הזמנת המשטרה לדירה הנעולה, את השמועות הראשונות על הפרידה, והיו הראשונים ששזרו את כל החוטים בחקירת "המקרה המוזר של דוגמנית האינסטגרם מניו יורק". והרשתות החברתיות עדיין יכולות לעשות משהו כדי לקיים את אותה הבטחה נושנה לאותנטיות לא מתווכת. לא כדי להקל על מלאכתם של כתבי הרכילות (הם מסתדרים מעולה, תודה רבה), אלא בשביל להעשיר ולשכלל אותה. הסלבס יכולים לפלוש לפרטיות של עצמם בחופשיות, להעלות רמזים על ניאופים ופעולות לא חוקיות שאם היו מתפרסמים במדור רכילות היו נענים במכתב תביעה, ולנהל קשרים אישיים מול חלון הראווה של האינסטגרם. הבעיה היא שעד כה קיבלנו בישראל רק את הצד המשויף והפרסומאי של מהפכת הרשתות החברתיות, ואנחנו רוצים לקבל קצת מה"בלי פילטרים" שהבטיחו לנו; קצת מיץ ביבים היישר מהתקף זעם של סלב לורידים שלנו. ככל שהיה קשה לעקוב אחרי סיפור הפרידה של בן אל ואורטל, חייבים להודות שהם חלוצים בתחומם, הראשונים להביא לנו רכילות אינסטגרמית באיכות של אמריקה. תודה לכם, זוג יפה וחסר כל יכולת לשלוט במה שאצבעותיו מקלידות. מי ייתן ותדעו ימים רגועים יותר. ואם לא, מי ייתן ותחליטו לשתף הכל בסטורי ולספק לנו עוד קצת הנאה אפלה. לקינוח, בגלל שהייתם ילדים טובים והגעתם עד הסוף, קבלו כמה אייטמים יפים של ליאורה האייקונית. לא נגענו: * עינת שרוף בהודעה בהולה לליאורה: "אהלן, אני בפנמה בהופעה ולקחו אותי לטיול בכפר של אינדיאנים ולימדתי אותם לשיר בציבור את השיר 'כל העולם כולו גשר צר מאוד'. רוצה תמונה?" והעולם שותק. * אסף אמדורסקי השתרך עם מצלמת אייטיז (לא עדיף אייפון?) אחרי זוגתו שתחיה, דנה פרימן, שממש ממש מנסה להיות המלכה מיכל אמדורסקי, וממש ממש לא הולך לה. * מזנון הכנסת, יום ראשון בבוקר. יו"ר האופוזיציה, ציפי לבני, מבקשת ביצה קשה, נעמדת בקופה ונותנת שלושה ביסים גדולים. המוכרת כל כך נהנתה, עד שוויתרה על התשלום. * אניטה פללי שוב פחלצה כלב. {title}





