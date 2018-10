View this post on Instagram

מדהים אותי הפער הגדול בין האינטליגנציה הגבוהה, החדות, הרהיטות והקריירה המוקדמת של בנימין נתניהו לבין הבטלה והשעמום של יאיר נתניהו: כשבגיל 27 אבא שלו כבר היה אחרי פיקוד על צוות בסיירת מטכ”ל במבצעים נועזים, יאיר נתניהו חי על חשבון הציבור, משועמם, נמצא בבטלה ומתבטא בסוג של טירוף. אין ספק שאת הגנים שלו הוא קיבל מהאמא @b.netanyahu