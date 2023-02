מבקרת ביריד אומנות עכשווית במיאמי, שברה בסוף השבוע, בטעות, פסל יקר ערך של האומן הפופולרי ג'ף קונס. מדובר בפסל של בלון בצורת כלב בצבע כחול מטאלי, אחת מהעבודות המזוהות ביותר עם האומן, שעל פי הערכות ערכה מגיע ל-42 אלף דולר.

התקרית המביכה ארעה במהלך אירוע VIP בגלריית Bel-Air Fine Art: "ברגע שהפסל התנפץ כולם התאספו, זה היה כמו תאונת דרכים שמושכת קהל סקרנים על הכביש הראשי", סיפר לניו יורק טיימס סטיבן גמסון, אומן ואספן אומנות שנכח במקום. "לפני ששמתי לב מה קורה, מצאתי את עצמי אוסף חתיכות של הפסל מהרצפה עם מטאטא", הוסיף.

