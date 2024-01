עונת הפרסים מגיעה לשיאה: אחרי עוד שנה של קולנוע משובח, תעשייה שלמה המתינה במתח - והיום (ג') הוכרזו באופן רשמי המועמדות והמועמדים בטקס האוסקר ה-96. את הטקס, שייערך ב-10 במרץ בלוס אנג'לס (ויועבר בשידור חי גם ב-yes) ינחה בפעם הרביעית המגיש האמריקאי ג'ימי קימל, שהגיש גם את הטקס של השנה שעברה את המועמדויות הציגו היום השחקנים זאזי ביטס ("אטלנטה") וג'ק קווייד ("הבנים").

בשיאה של המלחמה, ההכרזה היום סיפקה חדשות טובות גם לקהל הישראלי - עם מועמדות לסרט המקומי "מכתב לחזיר" בבימויה של טל קנטור, בקטגוריית סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר. סרטה של קנטור, העוסק בניצול שואה שקורא מכתב לחזיר שהציל את חייו במציאות (ובקרוב ישודר אף הוא ב-yes), הוא הסרט הישראלי הראשון שמועמד בקטגוריה הזו.

הישג מכובד נוסף נרשם גם לזכותו של הבמאי הישראלי גיא נתיב - שסרטו האמריקאי "גולדה" על ראשת ממשלת ישראל לשעבר, בכיכובה של הלן מירן, מועמד בקטגוריית האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר. מנגד, נציג ישראל הרשמי לאוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי, "7 ברכות", נשר מהתחרות בשלב מוקדם יותר.

שיאן המועמדויות בטקס, עם לא פחות מ-13 נציגויות בקטגוריות השונות (כשהשיא של כל הזמנים עומד על 14), הוא "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן אודות אבי פצצת האטום. בקטגוריית הסרט הטוב ביותר מתחרה "אופנהיימר" בעמיתו לשבירת הקופות בקיץ, "ברבי", וגם בסרטים "בדייה אמריקנית", "אנטומיה של נפילה", "נשארים לחג", "רוצחי פרח הירח", "המאסטרו", "חיים שלמים", "מסכנים שכאלה" ו"אזור העניין". שלושה מתוך עשרת הסרטים הללו בוימו על ידי נשים ("ברבי", "אנטומיה של נפילה" ו"חיים שלמים"), במה שנחשב לשיא היסטורי בקטגוריה.

עם זאת, בקטגוריית הבימוי הטובה ביותר הוענקה מועמדת רק לאישה אחת - ז'וסטין טרייה על "אנטומיה של נפילה" הצרפתי - שתתחרה בנולאן, מרטין סקורסזה ("רוצחי פרח הירח"), יורגוס לנתימוס ("מסכנים שכאלה") וג'ונתן גלייזר ("אזור העניין"). בקטגוריות המשחק מועמדות ומועמדים שמות נחשבים כמו אמה סטון, בראדלי קופר, קיליאן מרפי, ג'ודי פוסטר, רוברט דה נירו ורוברט דאוני ג'וניור, ואפילו ראיין גוסלינג על תפקידו בתור בובת הפלסטיק קן בסרט "ברבי" (שזיכה את קן בנציגות גם בקטגוריית השיר המקורי). הקולגה של גוסלינג לסרט, השחקנית מרגו רובי, נשארה מחוץ לרשימת המועמדים הסופית.

"אופנהיימר" | צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, יחסי ציבור

המועמדים לטקס האוסקר ה-96:

הסרט הטוב ביותר

"בדייה אמריקנית"

"אנטומיה של נפילה"

"ברבי"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"חיים שלמים"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

הבימוי הטוב ביותר

ז'וסטין טרייה, "אנטומיה של נפילה"

מרטין סקורסזה, "רוצחי פרח הירח"

כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

יורגוס לנתימוס, "מסכנים שכאלה"

ג'ונתן גלייזר, "אזור העניין"

השחקנית הראשית הטובה ביותר

אנט בנינג, "ניאד"

לילי גלדסטון, "רוצחי פרח הירח"

סנדרה הולר, "אנטומיה של נפילה"

קארי מאליגן, "המאסטרו"

אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

"מסכנים שכאלה" | צילום: באדיבות פורום פילם, יחסי ציבור

השחקן הראשי הטוב ביותר

בראדלי קופר, "המאסטרו"

קולמן דומינגו, "רסטין"

פול ג'יאמטי, "נשארים לחג"

קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

ג'פרי רייט, "בדייה אמריקנית"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אמילי בלאנט, "אופנהיימר"

דניאל ברוקס, "הצבע ארגמן"

אמריקה פררה, "ברבי"

ג'ודי פוסטר, "ניאד"

דאוויין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר

סטרלינג קיי בראון, "בדייה אמריקנית"

רוברט דה נירו, "רוצחי פרח הירח"

רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

ראיין גוסלינג, "ברבי"

מארק רפאלו, "מסכנים שכאלה"

"ברבי" | צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, יחסי ציבור

התסריט המקורי הטוב ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"המאסטרו"

"הצצה ליחסים"

"חיים שלמים"

התסריט המעובד הטוב ביותר

"בדייה אמריקנית"

"ברבי"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

סרט האנימציה הטוב ביותר

"הילד והאנפה"

"אלמנטלי"

"נימונה"

"חלום של רובוט"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

הסרט התיעודי הטוב ביותר

"בובי וויין: הנשיא של כולם"

"הזיכרון הנצחי"

"ארבע אחיות"

"לגבור על הנמר"

"20 ימים במריופול"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

"קפיטאנו" (איטליה)

"ימים מושלמים" (יפן)

"אחוות השלג" (ספרד)

"חדר המורים" (גרמניה)

"אזור העניין" (בריטניה)

"אזור העניין" | צילום: יחסי ציבור

הצילום הטוב ביותר

"הרוזן"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

העריכה הטובה ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"רוצחי פרח הירח" | צילום: באדיבות פורום פילם, יחסי ציבור

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר

"גולדה"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אחוות השלג"

המוזיקה המקורית הטובה ביותר

"בדייה אמריקנית"

"אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

השיר המקורי הטוב ביותר

"The Fire Inside" - דיאן וורן ("חריף אש")

"I'm Just Ken" - מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"It Never Went Away" - ג'ון בטיסט ודן ווילסון ("ג'ון בטיסט: סימפוניה אמריקאית")

"Wahzhazhe (A Song for My People)" - סקוט ג'ורג' ("רוצחי פרח הירח")

"?What Was I Made For" - בילי אייליש ופיניאס ("ברבי")

הסאונד הטוב ביותר

"היוצר"

"המאסטרו"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"אופנהיימר"

"אזור העניין"

"המאסטרו" | צילום: Jason McDonald/Netflix, יחסי ציבור

האפקטים החזותיים הטובים ביותר

"היוצר"

"גודזילה מינוס אחד"

"שומרי הגלקסיה: חלק 3"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"נפוליאון"

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר

"אחרי"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"הסיפור המופלא של הנרי שוגר"

"Red, White and Blue"

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר

"מכתב לחזיר"

"Ninety-Five Senses"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

"Pachyderme"

"המדים שלנו"

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"חנות התיקונים האחרונה"

"Nai Nai & Wài Pó"