אחרי הסערה, החרם, הקאמבק, הניסיון לתיקון התדמית ושתי השביתות ששיתקו את הוליווד: גלובוס הזהב מוכן לצאת לדרך. היום (ב') הוכרזו באופן רשמי המועמדים לטקס גלובוס הזהב ה-81, הראשון שנערך לאחר פירוק איגוד העיתונאים הזרים בהוליווד והקמתו של גוף מצביעים גדול ומגוון יותר שיבחר את הסרטים והסדרות המצטיינים של השנה. בגוף החדש, שמונה למעלה מ-300 חברים, ישנה גם נציגות גדולה בהרבה מן העבר לעיתונאים ישראלים - לרבות חברי מערכת mako זוהר צלח ואלעד שלו.

בטקס, שייערך בבוורלי הילס ב-7 בינואר 2024 וישודר בישראל ב-yes, יושקו שני פרסים חדשים: "הישג קולנועי וקופתי", שאמור לחגוג את הסרטים הפופולריים ביותר של השנה (תוך הבנה שהחפיפה בינם לבין הסרטים המועמדים בקטגוריות הראשיות הולכת וקטנה), ו"הופעת הסטנדאפ הטלוויזיונית הטובה ביותר". בנוסף, מספר המתמודדים בכל קטגוריה הורחב מחמישה לשישה - למעט קטגוריית ההישג הקולנועי והקופתי החדשה, שם יהיו מועמדים שמונה סרטים. באותה קטגוריה, שנולדה כחלק מהניסיון למשוך קהלים חדשים לטקס הוותיק, זכאים להתמודדות רק סרטים שהכניסו למעלה מ-150 מיליון דולר בקופות, כש-100 מיליון דולר מתוכם הם מארצות הברית, או לחילופין רשמו נתונים אמינים וגבוהים בשירותי הסטרימינג השונים. את המועמדויות הציגו היום השחקן וילמר ולדראמה ("מופע שנות ה-70", NCIS") והקומיקאי סדריק דה אנטרטיינר ("חדשים בשכונה"), כשטרם ברור מי ינחה את הטקס בחודש הבא.

בגזרת הקולנוע, שני הלהיטים הגדולים של קיץ 2023 מככבים כהוגן גם ברשימת המועמדים: "ברבי" של גרטה גרוויג הוא השיאן עם 9 מועמדויות, כשצמוד אליו גם "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן עם 8. שני הסרטים מופיעים גם בקטגוריות המרכזיות של הטקס, כשעל פרס סרט הדרמה הטוב ביותר מתחרה "אופנהיימר" מול "רוצחי פרח הירח" של מרטין סקורסזה, "המאסטרו" של בראדלי קופר, "חיים שלמים" של סלין סונג, "אנטומיה של נפילה" הצרפתי מפסטיבל קאן וסרט השואה "אזור העניין". "ברבי", מצדו, ינסה לגבור על הקומדיות "אייר", "הצצה ליחסים", "מסכנים שכאלה" של יורגוס לנתימוס, "בדייה אמריקנית" ו"נשארים לחג" בדרכו לפסלון הנכסף.

מלבד קטגוריות הסרטים והבימוי - שם יתחרו סקורסזה, נולאן, גרוויג, לנתימוס, קופר וסונג על הסרטים שצוינו לעיל - כמה מהשמות הגדולים בהוליווד מועמדים בקטגוריות המשחק השונות: לאונרדו דיקפריו, לילי גלדסטון ורוברט דה נירו מועמדים על "רוצחי פרח הירח", מרגו רובי וראיין גוסלינג על "ברבי", אמה סטון, ווילם דפו ומארק רפאלו על "מסכנים שכאלה" ומאט דיימון על "אייר". בנוסף, ואחרי שחרכה את האולמות מסביב לעולם, כוכבת הפופ טיילור סוויפט התברגה גם ברשימת המועמדים לקטגוריית ההישג הקולנועי והקופתי החדשה, וזאת בזכות סרט ההופעה "טיילור סוויפט: The Eras Tour". מולו יתחרו, בין היתר, הסרטים "ברבי", "אופנהיימר", "ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש" ו"שומרי הגלקסיה: חלק 3".

רשימת המועמדים בקטגוריות הקולנוע

סרט הדרמה הטוב ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"אופנהיימר"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"חיים שלמים"

"אזור העניין"

סרט הקומדיה או הסרט המוזיקלי הטוב ביותר

"ברבי"

"מסכנים שכאלה"

"בדייה אמריקנית"

"נשארים לחג"

"הצצה ליחסים"

"אייר"

הישג קולנועי וקופתי

"ברבי"

"אופנהיימר"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

"שומרי הגלקסיה: חלק 3"

"האחים סופר מריו: הסרט"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"ג'ון וויק 4"

"טיילור סוויפט: The Eras Tour"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש" | צילום: באדיבות פורום פילם, יחסי ציבור

הבימוי הטוב ביותר

מרטין סקורסזה, "רוצחי פרח הירח"

כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

גרטה גרוויג, "ברבי"

יורגוס לנתימוס, "מסכנים שכאלה"

בראדלי קופר, "המאסטרו"

סלין סונג, "חיים שלמים"

התסריט הטוב ביותר

"ברבי"

"מסכנים שכאלה"

"אנטומיה של נפילה"

"רוצחי פרח הירח"

"חיים שלמים"

"אופנהיימר"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסרט דרמה

לילי גלדסטון, "רוצחי פרח הירח"

קארי מאליגן, "המאסטרו"

סנדרה הולר, "אנטומיה של נפילה"

אנט בנינג, "ניאד"

גרטה לי, "חיים שלמים"

קיילי ספאני, "פריסילה"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסרט דרמה

בראדלי קופר, "המאסטרו"

קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

לאונרדו דיקפריו, "רוצחי פרח הירח"

קולמן דומינגו, "רסטין"

אנדרו סקוט, "כולנו זרים"

בארי קיוגאן, "סלטברן"

"אופנהיימר" | צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, יחסי ציבור

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסרט קומדיה או סרט מוזיקלי

אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

מרגו רובי, "ברבי"

נטלי פורטמן, "הצצה ליחסים"

פנטזיה ברינו, "הצבע ארגמן"

ג'ניפר לורנס, "לא לוקחים קשה"

אלמה פויסטי, "עלים נושרים"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסרט קומדיה או סרט מוזיקלי

ג'פרי רייט, "בדייה אמריקנית"

פול ג'יאמטי, "נשארים לחג"

מאט דיימון, "אייר"

חואקין פיניקס, "בו מפחד"

טימותי שאלאמה, "וונקה"

ניקולס קייג', "האיש מהחלומות"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אמילי בלאנט, "אופנהיימר"

דניאל ברוקס, "הצבע ארגמן"

דאווין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

ג'ודי פוסטר, "ניאד"

רוזמונד פייק, "סלטברן"

ג'וליאן מור, "הצצה ליחסים"

שחקן המשנה הטוב ביותר

ראיין גוסלינג, "ברבי"

רוברט דה נירו, "רוצחי פרח הירח"

רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

מארק רפאלו, "מסכנים שכאלה"

ווילם דפו, "מסכנים שכאלה"

צ'ארלס מלטון, "הצצה ליחסים"

"רוצחי פרח הירח" | צילום: באדיבות פורום פילם, יחסי ציבור

הסרט הטוב ביותר שאינו בשפה האנגלית

"אנטומיה של נפילה" (צרפת)

"אזור העניין" (בריטניה)

"אחוות השלג" (ספרד)

"עלים נושרים" (פינלנד)

"קפיטאנו" (איטליה)

"חיים שלמים" (ארצות הברית)

סרט האנימציה הטוב ביותר

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

"המשאלה"

"הנער והאנפה"

"אלמנטלי"

"סוזומה"

"האחים סופר מריו: הסרט"

הפסקול הטוב ביותר

"מסכנים שכאלה"

"אופנהיימר"

"הנער והאנפה"

"אזור העניין"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

"רוצחי פרח הירח"

השיר המקורי הטוב ביותר

"?What Was I Made For" - בילי אייליש ופיניאס ("ברבי")

"Addicted to Romance" - ברוס ספרינגסטין ("היא באה אליי")

"Dance The Night" - קרוליין איילין, דואה ליפה, מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"Road to Freedom" - לני קרביץ ("רסטין")

"I'm Just Ken" - מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"Peaches" - ג'ק בלאק, אהרון הורבאת', מייקל ג'לניק, אריק אוזמונד וג'ון ספייקר ("האחים סופר מריו: הסרט")

"אזור העניין" | צילום: יחסי ציבור

רשימת המועמדים בקטגוריות הטלוויזיה

סדרת הדרמה הטובה ביותר

"1923"

"הכתר"

"הדיפלומטית"

"יורשים"

"האחרונים מבינינו"

"תוכנית הבוקר"

סדרת הקומדיה או הסדרה המוזיקלית הטובה ביותר

"הדוב"

"טד לאסו"

"בית הספר היסודי אבוט"

"חבר המושבעים"

"רק רוצחים בבניין"

"בארי"

"הדוב" | צילום: באדיבות דיסני+, יחסי ציבור

הסדרה המוגבלת, האנתולוגיה או סרט הטלוויזיה הטובים ביותר

"עצבים"

"שיעורים בכימיה"

"דייזי ג'ונס והסיקס"

"כל האור שאיננו רואים"

"פארגו"

"שותפים למסע"

הופעת הסטנדאפ הטלוויזיונית הטובה ביותר

ריקי ג'רווייס, "ארמגדון"

כריס רוק, "זעם סלקטיבי"

טרבור נואה, "איפה הייתי"

איימי שומר, "איש קשר למקרה חירום"

שרה סילברמן, "Someone You Love"

וונדה סייקס, "בדרנית"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה

שרה סנוק, "יורשים"

בלה רמזי, "האחרונים מבינינו"

קרי ראסל, "הדיפלומטית"

הלן מירן, "1923"

אימלדה סטונטון, "הכתר"

אמה סטון, "הקללה"

"יורשים" | צילום: Macall B. Polay/HBO, באדיבות HOT ,yes וסלקום TV, יחסי ציבור

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה

פדרו פסקל, "האחרונים מבינינו"

קיראן קולקין, "יורשים"

ג'רמי סטרונג, "יורשים"

גארי אולדמן, "סוסים איטיים"

בריאן קוקס, "יורשים"

דומיניק ווסט, "הכתר"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת קומדיה או סדרה מוזיקלית

איו אדבירי, "הדוב"

נטשה ליון, "פוקר פייס"

קווינטה ברונסון, "בית הספר היסודי אבוט"

רייצ'ל ברוסנהאן, "גברת מייזל המופלאה"

סלינה גומז, "רק רוצחים בבניין"

אל פנינג, "קתרינה"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת קומדיה או סדרה מוזיקלית

ג'רמי אלן ווייט, "הדוב"

ג'ייסון סודייקיס, "טד לאסו"

ביל היידר, "בארי"

סטיב מרטין, "רק רוצחים בבניין"

מרטין שורט, "רק רוצחים בבניין"

ג'ייסון סיגל, "שרינקינג"

"טד לאסו" | צילום: אפל TV פלוס, יחסי ציבור

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה

ברי לארסון, "שיעורים בכימיה"

אלי וונג, "עצבים"

ריילי קיאו, "דייזי ג'ונס והסיקס"

אליזבת' אולסן, "אהבה ומוות"

רייצ'ל וייס, "תאומות המריבה"

ג'ונו טמפל, "פארגו"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה

סטיבן יאון, "עצבים"

ג'ון האם, "פארגו"

מאט בומר, "שותפים למסע"

סם קלאפלין, "דייזי ג'ונס והסיקס"

וודי הרלסון, "שרברבי הבית הלבן"

דיוויד אוילאו, "אנשי חוק: באס ריבס"

שחקנית המשנה הטובה ביותר בטלוויזיה

מריל סטריפ, "רק רוצחים בבניין"

האנה וודינגהם, "טד לאסו"

אליזבת' דביקי, "הכתר"

אבי אליוט, "הדוב"

כריסטינה ריצ'י, "הצהובות"

ג'יי סמית'-קמרון, "יורשים"

שחקן המשנה הטוב ביותר בטלוויזיה

מת'יו מקפדיין, "יורשים"

ג'יימס מרסדן, "חבר המושבעים"

אבון מוס-בכרך, "הדוב"

אלן ראק, "יורשים"

אלכסנדר סקארסגארד, "יורשים"

בילי קרודופ, "תוכנית הבוקר"