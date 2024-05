רוברט דה נירו תקף מפגינים? לא בדיוק: שורת עמודי בידור ישראליים, וכן אתרים מקומיים הנחשבים לרוב לאמינים, פרסמו היום (ד') תיעוד ובו נצפה השחקן האמריקאי רוברט דה נירו צועק ברחוב בניו יורק. בסרטון עצמו כלל לא ברור מה ההקשר להתפרצות הזעם של כוכב הקולנוע, ואם הוא צועק על אדם אחד או קבוצת אנשים - שכן אלה נמצאים מחוץ לפריים. אף על פי כן, אותם כלי תקשורת החליטו כי מדובר במתקפה של דה נירו נגד מפגינים פרו-פלסטיניים.

הגלגול הוויראלי של הסרטון יצא לדרך בשעות הבוקר, עם פרסומו בעמוד ה-X (לשעבר טוויטר) באנגלית של ארגון הימין "אם תרצו". בשעות אחר הצהריים אותו תיעוד הגיע גם לעמודי הבידור באינסטגרם ובטיקטוק - וכן למספר אתרי חדשות מקומיים. הוא אף זכה לתהודה נוספת עם הפצתו בעמודים של מספר מובילי דעת קהל, בהם רני רהב וינון מגל. אצל כולם, בלי יוצא מן הכלל, אותה התפרצות של דה נירו הוצגה כתגובה להפגנה פרו-פלסטינית שנתקל בה.

אך למרות הקביעות באותם אתרים כי דה נירו "הביע תמיכה בלתי מסויגת בישראל" או כי "על פי דבריו משתמע שמדובר במפגינים פרו-פלסטיניים שפרצו את המחסומים" - בשום שלב בסרטון השחקן לא מתייחס למלחמה, לישראל, לעזה, ליהודים או למפגינים כלשהם. בתרגום שהוצמד לסרטון, שככל הנראה הופץ לראשונה על ידי "אם תרצו", נכתב בין היתר כי דה נירו אמר ש"הם אמרו שהם יעשו את זה שוב (7 באוקטובר)", כשאותה תוספת שמופיעה בסוגריים כלל לא נאמרת על ידו.

בדיקה זריזה ברשת מגלה כי התיעוד נלקח מצילומי "Zero Day", סדרה חדשה של נטפליקס בכיכובו של דה נירו שמצטלמת בימים אלה בניו יורק - וכי הוא הופץ ברשת כבר יומיים קודם לכן. העובדה שמדובר בצילומי סדרה מסבירה מדוע דה נירו עוטה מעיל רשמי של הממשל האמריקאי (הוא מגלם בה את נשיא ארצות הברית) וכן את הימצאותו של השחקן ג'סי פלמונס בקרבת מקום. ולמרות שחלק מכלי התקשורת העלו את הסברה שלפיה המפגינים הפרו-פלסטינים הפריעו לצילומי הסדרה, אין לטענה הזו שוב ביסוס עובדתי. למעשה, בסרטון ניתן להבחין בעובדת הפקה שעומדת בסמוך לדה נירו ואוחזת טאבלט, ככל הנראה בעודה עוברת על התסריט לסדרה ובודקת אם הטקסטים שהשחקן מדקלם נאמנים לו.

"This is not a movie! This is Real!" Robert De Niro was filmed in New York yelling, "Let's go, get serious!" while on set for his new Netflix series, "Zero Day."