בעוד כחודשיים (לפחות בארה"ב), הזמרת סיה תוכל להוסיף לרזומה שלה את התואר "במאית קולנוע". "Music", דרמה מוזיקלית חדשה בה סיה משמשת גם כמפיקה, תסריטאית והזמרת מאחורי כל השירים, מתהדרת בקאסט לא-בלתי-מכובד - המועמדת לאוסקר קייט הדסון, כוכב "המילטון" לזלי אודום ג'וניור והרקדנית הצעירה מאדי זיגלר, המוכרת בזכות הקליפים הרבים של סיה בהם השתתפה - ונראה היה שהזמרת תתקשה לאכזב. רק שאז הגיע הטריילר הסרט, ומה שהיה עשוי להיות פרויקט מעורר השראה התגלה כאסון יחצ"ני של ממש.

בסרט, הדסון וזיגלר מגלמות שתי אחיות-למחצה. זוּ (הדסון) היא אישה בוגרת הנמצאת בתהליך גמילה מסמים, בעוד מיוזיק (זיגלר) היא צעירה הנמצאת על הספקטרום האוטיסטי. רק שזיגלר עצמה, יש לציין, כלל לא נמצאת על הספקטרום, והעובדה כי היא לוהקה לגלם דווקא את התפקיד הזה הכעיסה לא מעט מעריצים וארגונים. סיה, מצדה, הסבירה כי "למעשה ניסיתי לעבוד עם בחורה צעירה ויפה על הספקטרום, אבל החוויה הייתה לא נעימה לה ומלחיצה" וכי "ללהק מישהו ברמת התפקוד (של הדמות) היה אכזרי ולא נחמד, אז קיבלתי החלטה שנעשה את המיטב שנוכל כדי לייצג באהבה את הקהילה. ניסיתי". אך למרות כל ההסברים שלה, הגינויים והקריאות לביטול הסרט נותרו בעינם - והסרט החדש הוגדר כפוגעני עוד לפני שבכלל יצא.

השבוע, במסגרת ראיון לתחנת טלוויזיה אוסטרלית, סיה נשאלה על הסערה סביב הליהוק של זיגלר והמשיכה להגן על הבחירה שלה ללהק שחקנית שאיננה על הספקטרום לתפקיד. הזמרת הסבירה כי "אין שום דרך בה הייתי יכולה להשתמש" באדם עם "רמת התפקוד" הנדרשת לתפקיד, וזאת משום ש"אני הייתי צריכה רקדנית, בשביל החיים המדומיינים של הדמות". הספקטרום האוטיסטי, מיותר לציין, כולל לא מעט אנשים שדווקא כן מסוגלים לבצע פעולות פיזיות הנדרשות במסגרת ריקוד.

במטרה להסביר עוד יותר את הכוונה שלה, סיה הדגישה כי "Music" - שיתלווה גם אל אלבום חדש של הזמרת הנושא את אותו השם - איננו "סרט דוקומנטרי", וכי "קייט היא לא סוחרת סמים ולזלי אודום ג'וניור לא באמת מגאנה". הכעס של מרבית הגולשים, יש להניח, לא נובע מכך שכל דמות צריכה להיות מגולמת על ידי שחקן עם סיפור חיים זהה, אלא בגלל שבמסגרת הליהוק של זיגלר, סיה נמנעה מליהוק של אדם שאכן נמצא על הספקטרום האוטיסטי, ומשתייך לקהילה שכמעט ולא זוכה לייצוג על המסך.

המתקפות על סיה, כך נראה, לא נעצרות לבינתיים: "אני יודעת שהתפקיד נכתב במקור עבור מאדי אבל אם סיה הייתה מלהקת שחקן אוטיסט זה היה הופך את הכוריאוגרפיה להרבה יותר משמעותית", כתבה אחת הגולשות, "היא לא אמורה להיות בעד חופש הביטוי וחגיגה של כל ההבדלים?". "בסופו של יום, סיה הייתה יכולה להתמודד עם זה הרבה יותר טוב", הוסיפה, "אם נשים בצד את הסרט, לא הייתה לה שום סיבה לכתוב על שחקנים אוטיסטים ולומר להם שהם לא מתאימים לתפקיד". "אפילו מאדי בגיל 11 הבינה שהסרט הזה היה בעייתי", הסבירה גולשת אחרת, "זה מעציב אותי בגלל שהשירים של סיה עזרו לי ולכל כך הרבה אחרים בזמנים קשים".

במקביל, שמה של סיה נקשר כרגע בשערורייה נוספת, במסגרתה השחקן שיה לה-באף מואשם על ידי כמה מבנות הזוג שלו לשעבר בהתעללות מינית, פיזית ורגשית. הזמרת הצטרפה גם היא לשורת המתלוננות, וסיפרה כי "אני נפגעתי רגשית על ידי שיה, הוא שקרן פתולוגי שהונה אותי אל תוך מערכת יחסים בטענה שהוא רווק. אני מאמינה שהוא מאוד חולה ויש לי חמלה גם כלפיו וגם כלפי הקורבנות שלו". במסגרת הראיון החדש, סיה אף הודתה כי לה-באף היה אמור במקור להיות כוכב הסרט החדש שלה, במקום הדסון (השחקן השתתף כבר בקליפ שלה בעבר), וכי היא שינתה את דעתה לאחר שנחשפה לאפשרות ללהק את הדסון.

i know the role was essentially written for maddie but sia casting an autistic actor would probably make the choreography more powerful if anything... isn’t she generally for freedom of expression and celebrating differences anyway?

with Autism Speaks, a fear-mongering organisation which wants ‘cure’ Autism like it’s a disease (which it’s NOT). It makes me so sad because Sia’s songs helped me and so many others through some really tough times.