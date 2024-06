בשבוע שעבר תמונה של כריס אוונס חותם על פצצה הפכה ויראלית – בטענה שאותו נשק עליו חתם הכוכב הוא נשק ישראלי - שמיועד לשימוש בעזה. "כריס אוונס חותם על פצצה שתהרוג תינוקות", צייץ גולש בטוויטר והוסיף: "הוא בטח הוסיף 'בכבוד רב' או 'נשיקת מוות' מקפטן אמריקה. בדמות הוא מציל את העולם בטייץ, במציאות הוא מפציץ תינוקות". גם השחקן ג'ון קיוזאק, שמרבה לתקוף את ישראלי והאף הואשם באנטישמיות, העלה את התמונה וצירף את הכיתוב: "אלוהים אדירים".

CHRIS EVANS SIGNS A BOMB THAT WILL KILL BABIES HE HAD TO WRITE “SINCERELY YOURS” or "DEATH KISS from CAPTAIN AMERICA" IN FICTION HE SAVES THE WORLD IN HIS TIGHTS IN REALITY HE BOMBARDS THE WORLD OF BABIES pic.twitter.com/RN5xBRKEYc