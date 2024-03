הלילה (בין ראשון לשני) התקיים בהוליווד טקס האוסקר ה-96. לצד הזכיות, המחאות והנאומים הפוליטיים – היה גם ביצוע אחד בלתי נשכח של ראיין גוסלינג. כוכב "ברבי", שהיה מועמד לפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר בו זכה רוברט דאוני ג'וניור, סחף את הקהל ואת חבריו לקאסט עם ביצוע מחשמל ל-I’m Just Ken - הלהיט הענק מ"ברבי".

גוסלינג, שלבש חליפה וכפפות בצבע ורוד, החל את הביצוע כשישב בקהל מאחורי מרגו רובי שכיכבה לצדו בסרט המדובר, ולא הצליחה להפסיק לצחוק. הביצוע המרהיב של גוסלינג, שרפרר לנאמבר המיתולוגי Diamonds Are a Girl's Best Friend של מרילין מונרו בסרט "גברים מעדיפים בלונדיניות", כלל הופעות אורח על הבמה של מארק רונסון, שכתב את השיר יחד עם אנדרו וייאט, ושל סלאש, הגיטריסט האגדי של להקת גאנז אנד רוזס.

Ryan Gosling performs 'I'm Just Ken' at the #Oscars pic.twitter.com/GsM5iYehJh — Culture Crave (@CultureCrave) March 11, 2024

גוסלינג שיתף גם חלק מהקהל בביצוע כשנתן לכמה קולגות שלו לשיר איתו, ביניהן במאית "ברבי" גרטה גרוויג והקולגה מ"לה לה לנד" אמה סטון. "אני חושב שהשמלה שלי נקרעה בזמן הביצוע מרוב התרגשות, אבל איך שירדתי מהבמה אחרי הזכייה מיהרו לתפור אותה חזרה ועכשיו הכל נפלא", התלוצצה השחקנית. "נדהמתי כל כך מראיין וממה שהוא עשה והנאמבר הזה פוצץ את המוח שלי – ואז דברים קרו".

לא רק סטון התלהבה מהביצוע – אלא גם הגולשים. "יש לו יותר כריזמה מלכל כוכב פופ שחי", צייץ גולש אחד ב-X (טוויטר לשעבר) ואחר הוסיף: "הביצוע של ראיין גוסלינג ל-I'm Just Ken ראוי לאוסקר בפני עצמו"

Ryan Gosling has more stage presence than any male pop star alive pic.twitter.com/m29gGrF7Af — Sam Stryker (@sbstryker) March 11, 2024

Ryan Gosling’s Oscars performance of “I’m Just Ken” itself deserves an Oscar pic.twitter.com/vZ9dMosMT8 — Armand Domalewski (@ArmandDoma) March 11, 2024

I’m Just Ken היה כמובן מועמד לפרס לשיר הטוב ביותר, אך הפסיד את הפרס לשיר אחר מ"ברבי" - ?What Was I Made For של בילי אייליש ואחיה פיניאס. בכך, הפכה אייליש בת ה-22 לאדם הצעיר ביותר אי פעם שזוכה בשני פרסי אוסקר (הקודם היה על שיר הנושא לסרט "לא זמן למות" מבית ג'יימס בונד), כשמיד אחריה ניצב כעת אחיה בן ה-26.

הזוכה הגדול של הטקס הנוצץ היה "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן, שאחרי ששבר קופות מסביב לעולם חזר הביתה עם שבעה פרסים - לרבות פרס הסרט הטוב ביותר ופרס הבימוי.