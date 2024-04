ההפגנות האנטי-ישראליות נמשכו גם הלילה (בין חמישי לשישי, שעון ישראל) ונרשמו עימותים בין מפגינים ושוטרים בכמה אוניברסיטאות. בהפגנה שנערכה באוניברסיטת פרינסטון הונפו דגלי חיזבאללה. בתיעוד מניו יורק נראים מפגינים פרו-פלסטינים "כובשים" את אחת האוניברסיטאות.

לפחות 20 מפגינים פרו-פלסטיניים נעצרו באוניברסיטת בלומינגטון באינדיאנה, בעימותים עם המשטרה. עשרות נעצרו גם בהפגנה באוניברסיטת אוהיו (OSU), שם אף תועדה אלימות. סך הכול מתחילת גל המחאה הנוכחי נעצרו יותר מ-400 מפגינים בקמפוסים ברחבי ארה"ב.

מעצרים של מפגינים פרו-פלסטינים באוניברסיטת בלומינגטון, אינדיאנה

בתיעוד אחד של המחאות נראים עשרות מפגינים פרו-פלסטינים חלקם רעולי פנים ש"כבשו" את המכון הטכנולוגי לאופנה בניו יורק (FIT) "בסולידריות עם המפגינים באוניברסיטת קולומביה". בין הפורעים, גם חברי קבוצת נטורי קרתא האנטי-ציוניים. הם התבצרו במקום וכמה נעצרו.

באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בבירה, קבע הנשיא אלן גרנברג כי הצבת מאהל המחאה של המפגינים הפרו-פלסטינים בשטח הציבורי של הקמפוס "מפר את מדיניות האוניברסיטה". בשל כך, הוא פנה למשטרת וושינגטון הבירה בבקשה לסייע לפנות את המתחם.

במקביל, התקיימה הלילה הפגנת תמיכה בישראל באוניברסיטת קולומביה. המפגינים התאספו מול מאהל המחאה הפרו-פלסטיני, הניפו דגלי ארה"ב וישראל וקראו "להחזיר את כל החטופים הביתה". זאת לאחר העימותים הקשים שאירעו במקום בימים האחרונים ובצל המחאה הגואה בקמפוס.

מהומות קשות נרשמו גם באוניברסיטת אמורי באטלנטה, ג'ורג'יה.

#BREAKING: Chaotic Scenes Unfold as Protesters Clash with Police as they Attempt to Storm and Occupy a building at Emory University with Pellet Balls and Tear Gas Deployed

עימותים בין סטודנטים התומכים בחמאס וסטודנטים המתנגדים לו באוניברסיטת קליפורניה (UCLA).

הפגנה אנטי-ישראלית באוניברסיטת פנסילבניה.

JUST IN: Pro-Palestinian protests underway at University of Pennsylvania in Philadelphia. (UPenn)



