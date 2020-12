הזמרת FKA טוויגס, בת זוגו לשעבר של השחקן שיה לה-באף, הגישה במהלך סוף השבוע תביעה נגדו, לפיה הוא תקף אותה מינית ופיזית וגרם לה למצוקה רגשית. האשמותיה של הזמרת, שטוענת גם כי השחקן הדביק אותה באופן מכוון במחלת מין, הוגשו לבית המשפט העליון בלוס אנג'לס, ולה-באף מצדו מסר כי הוא "מתבייש בכך וצר לי על כל מי שפגעתי בו". כעת, לה-באף מתמודד עם האשמה נוספת כלפיו, הפעם מצדה של הזמרת סיה.

לה-באף ו-FKA טוויגס הכירו לראשונה על הסט של "האני בוי", סרטה של הבמאית הישראית עלמה הראל שצולם בשנת 2018. הזמרת מתארת את ימיהם הראשונים יחד כחיוביים, כולל "הבעות חיבה מופרזות" שגרמו לו לזכות באמון שלה. רק שתוך זמן מה, היא מספרת, מערכת היחסים בין השניים החלה להדרדר, והגיעה עד לכדי גילויי אלימות מצד לה-באף. במוקד האשמותיה של FKA טוויגס, שפורסמו לראשונה בניו יורק טיימס, ניתן למצוא תקרית מהשנה שעברה במהלכה השחקן, לטענתה, איים לרסק את הרכב בו הסיע את השניים במידה שהזמרת לא תתוודה בפניו על אהבתה. FKA טוויגס טוענת כי היא התחננה מלה-באף שיעמוד בצד הדרך, וכשזה קרה - הוא יצא מהרכב, תקף אותה והטיח אותה על הדלת. "אני רוצה להעלות מודעות". FKA טוויגס | צילום: Dave Benett/Getty Images for Burberry

התקרית המתוארת התרחשה לאחר טיול של בני הזוג, במהלכו לה-באף חנק את הזמרת באחד מהתקפי הזעם שלו. "אני רוצה להעלות מודעות לשיטות בהן מתעללים משתמשים כדי לשלוט בך", הסבירה. בתגובה שמסר למגזין, לה-באף הסביר כי "אני לא יכול להגיד לאף אחד איך ההתנהגות שלי גרמה לו להרגיש. אין לי תירוצים לאלכוהוליזם ולתוקפנות שלי. התעללתי בעצמי ובכל מי שסביבי במשך שנים. יש לי היסטוריה של פגיעה באנשים הכי קרובים אליי. אני מתבייש בכך וצר לי על כל מי שפגעתי בו". לאחר פרסום התביעה, גם הסטייליסטית קרוליין פו, אקסית אחרת של לה-באף, הצטרפה להאשמות נגדו וטענה כי הוא התעלל בה במהלך הזוגיות ביניהם ונגח בה עד שדיממה.

בנוסף לפו ו-FKA טוויגס, במהלך הלילה הצטרף שם נוסף לרשימת המתלוננות נגד השחקן: הזמרת סיה. הזמרת העלתה לחשבון הטוויטר שלה ציוץ בו כתבה: "גם אני נפגעתי רגשית על ידי שיה, הוא שקרן פתולוגי שהונה אותי אל תוך מערכת יחסים בטענה שהוא רווק. אני מאמינה שהוא מאוד חולה ויש לי חמלה גם כלפיו וגם כלפי הקורבנות שלו. רק שתדעו, אם את אוהבת את עצמך - תישארי בטוחה, תישארי רחוקה". בציוץ נוסף, סיה כתבה: "אני אוהבת אותך, FKA טוויגס. זה מאוד אמיץ מצדך ואני מאוד גאה בך".

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1