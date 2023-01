ההופעה האחרונה: עולם התרבות האמריקאי מתאבל על מותה הפתאומי של הזמרת ובתו של אלביס פרסלי, ליסה מארי פרסלי, שהלכה לעולמה הלילה (שישי) בבית החולים בלוס אנג'לס לאחר שלקתה בדום לב. את הופעתה הפומבית האחרונה עשתה פרסלי בטקס פרסי גלובוס הזהב רק יומיים לפני מותה, וניתן היה להבחין כי היא נראית מעט שברירית ולא במיטבה.

לטקס הגיעה פרסלי יחד עם אמה פרסיליה, כדי לתמוך בסרט "אלביס" אודות אביה שהיה מועמד לכמה מהפרסים המרכזיים. בריאיון שהעניקה לאחד מערוצי הטלוויזיה על השטיח האדום נראית פרסלי נשענת על ידיד שהגיע עמה לטקס, ג'רי שילינג. תוך כדי שהיא עונה לשאלות הכתב, תפסה פרסלי את שילינג ואמרה לו: "אני הולכת להחזיק את היד שלך".

לאחר מכן, פרסלי המשיכה להתייחס לסרט על אביה ולשחקן המגלם אותו, אוסטין באטלר, ואמרה: "יש משהו מצחיק וקומי באיך שהוא (אלביס) דיבר, אבל אוסטין באמת הצליח לתפוס את זה ולעשות את זה מדויק ולא קומי". בסרטון אחר מהטקס נראים ליסה מארי פרסלי ובאטלר הולכים זו לצד זה, ופרסלי נראית כמי שזקוקה למעט תמיכה.

Lisa Marie Presley was rushed to the hospital on Thursday after reportedly suffering cardiac arrest. Just two days ago, she appeared a bit unsteady on the red carpet at the #GoldenGlobes.



The latest: https://t.co/juXPWBQj4G pic.twitter.com/mxkEp98rSU — ExtraTV (@extratv) January 12, 2023

אותו ערב הסתיים באופן משמח ומרגש עבור משפחת פרסלי, כשאוסטין באטלר זכה בפרס השחקן הטוב בסרט דרמה על תפקידו כמלך הרוקנרול. הוא הודה מעל הבמה לבתו של הזמר האגדי ואמר: "ליסה מארי, פריסילה, אני אוהב אותך לנצח".

Austin Butler thanking Priscilla and Lisa Marie Presley two days ago is extra powerful now …RIP Lisa Marie

pic.twitter.com/Ln3lUzn5uS — Wu-Tang is for the Children (@WUTangKids) January 13, 2023

פרסלי הייתה בתו היחידה של אגדת הרוקנרול, היא נולדה ב-1 בפברואר 1968 בממפיס שבטנסי, תשעה חודשים לאחר חתונתם של אלביס ופריסילה, ועברה ללוס אנג'לס עם אמה בעקבות גירושיהם של הוריה ב-1973. "בתי היפה ליסה מארי עזבה אותנו", נפרדה אמה בהצהרה לתקשורת. "היא הייתה האישה הכי נלהבת, חזקה ואוהבת שהכרתי".

בגיל 9, לאחר מותו של אביה, הפכה ליורשת של עזבונו, ולאחר מות סבה בשנת 1979 ומות סבתה בשנת 1980, הפכה ליסה ליורשת היחידה של אחוזת גרייסלנד בה התגורר פרסלי. לאורך השנים היא הוציאה שלושה אלבומים שלא זכו להצלחה גדולה מחוץ לארה"ב, והפרסום הגדול לו זכתה באמת הגיע לאחר נישואיה למייקל ג'קסון ב-1994, בזמן שמלך הפופ היה בשיאו של המאבק המשפטי סביב פרשת הטרדות הילדים.