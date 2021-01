כשמגיש הטלוויזיה המיתולוגי דיוויד לטרמן הודיע על פרישתו מהמסך, זה היה מפתיע - אבל לא מפתיע כמו זקן העבות שצץ לו על הפנים כמה חודשים אחר כך. פסק זמן ארוך מהזרקורים, כזה שמאפשר למישהו או מישהי לשנות באופן משמעותי את המראה שלהם, מגיע בדרך כלל אחרי סוף הקריירה שלהם, אבל במקרה של הקומיקאי, השחקן והמנחה האהוב דרו קארי, הקורונה נתנה לו הזדמנות לעבור מהפך סודי ועדיין לא לצאת לגמלאות.

בעוד קארי מוכר עבור הקהל הישראלי בעיקר בתור היוצר, הכותב והכוכב של "המופע של דרו קארי" משנות התשעים, האמריקאי הממוצע מן הסתם מכיר אותו גם בזכות מופעי הסטנדאפ שהעלה, הסרטים בהם התארח (לרוב בתפקיד עצמו) ו"The Price is Right", השעשועון המצליח אותו הוא מנחה מאז שנת 2007. ומאחר שהקורונה השביתה כהוגן גם את השעשועון בהנחייתו - אפשר להבין את ההפתעה של רבים מהצופים, שראו אותו מתארח ביום ראשון האחרון בסיקור ליגת ה-NFL של רשת CBS, עם זקן ארוך ומראה שונה לחלוטין מזה שהם התרגלו אליו. עשה את הלטרמן. קארי בימים מגולחים יותר | צילום: Michael Bezjian/WireImage via GettyImages

בעקבות המגפה, ההופעות של קארי על המסך די התמעטו בשנה החולפת - והוא נצפה לאחרונה עם שיער שופע וזקן קצר בהרבה, כשגם אז היה מדובר בשינוי לא מבוטל מהמראה הקבוע שלו. ועדיין, ההופעה הטרייה של קארי הצליחה לגרום לחלק נכבד מהצופים לנהור לטוויטר ולדבר על המהפך, בין אם הוא נגרם כתוצאה ממהלך מכוון ובין אם בסך הכל מדובר בתולדה של הסגר הארוך ועצלות כללית.

"אם הם לא היו כותבים את השם שלו", הודה אחד הגולשים, "לא הייתי מבין (שזה הוא)". "אני מסרבת להאמין שזה דרו קארי", כתבה גולשת נוספת, ואחר תהה "מתי דרו קארי הצטרף לתכנית להגנת עדים?". "דרו קארי נראה כאילו הוא נכנס לתחרות כפילים של דיוויד לטרמן, והוא רוצה לזכות. מאוד", העיר גולש אחר, בזמן שגולש אחד דווקא תהה "מתי הוא התחיל להיראות כמו סנטה קלאוס?". "אם לא הייתי שומע את הקול שלו", סיכם אחד הצופים, "לא הייתם יכולים לשכנע אותי שזה דרו קארי".

#drewcarey - had they not put the name up and played "Cleveland Rocks", woulda had no clue. pic.twitter.com/iOrLCFvF8T — David S (@moparguy10) January 17, 2021

If I hadn't heard his voice you couldn't have convinced me that was Drew Carey. — Nathan A. Stine (@stinerman67) January 17, 2021