קוונטין טרנטינו, שנצפה בשנה האחרונה יותר בבתי קפה ברחבי תל אביב מאשר בטלוויזיה האמריקנית, התארח הלילה (שלישי-רביעי) בתוכנית של ג'ימי קימל. בריאיון, שנועד לקדם את ספרו החדש "היו זמנים בהוליווד" (Once Upon a Time in Hollywood), שמבוסס על הסרט שלו תחת השם הזה שיצא ב-2019, סיפר הבמאי על החיים בישראל, כאן הוא גר לסירוגין עם אשתו דניאלה פיק.



"הרעיון היה שנעביר כמה חודשים בתל אביב, ואז כמה חודשים בלוס אנג'לס - ואז הקורונה הגיעה", סיפר טרנטינו עם החיוך הציני האופייני. "ואז, שלושה-ארבעה חודשים הפכו לתשעה חודשים ולשנה". כמי שחי כאן בתקופה הזו, הבמאי הרעיף מחמאות על ישראל בטיפול במגפה ואמר: "הייתי מעדיף שלא להיות מחוץ למדינה שלי למשך שנה בלי שיש לי שליטה על זה, אבל אם זה כבר קורה - לפחות במדינה שהתמודדה עם קורונה בצורה הכי טובה".

הבמאי בן ה-58, סיפר על האבהות ועל הבן שלו ושל פיק, ליאו. לשאלה האם הם קראו לו על שם ליאונרדו דיקפריו, ענה: "כמעט לא קראנו לו ככה כדי שאנשים לא יחשבו שקראנו לו על שמו. לא שיש בזה משהו לא בסדר, כן?". אחרי התשובה המושלמת שגרמה לקימל המנחה ולקהל שהכיל לא מעט מעריצים שלו לצחוק, הוא סיפר על הסיבה האמיתית שבשמה ניתן השם. "הוא קרוי על שם סבה של אשתי, דניאלה, וגם כי הוא היה האריה הקטן שלנו. זה מה שחשבנו עליו".

"הוא לא בדיוק מדבר", הוסיף טרנטינו על בנו. "אבל הוא כן יודע להגיד מה הוא רוצה. בינתיים יש מילה אחת בלבד שהוא אומר, וזו המילה 'אבא'", אמר במבטא כבד והסביר שזו המילה העברית ל"Dada". "בדרך כלל כשהוא אומר את זה הוא מתכוון אליי". טרנטינו סיפר שבינתיים מספיק מילים בעברית כדי לקיים שיחה בסיסית, ואמר שהאבהות מקרבת אותו לשפה. "הוא צופה בתוכניות הילדים בטלוויזיה הישראלית, ואני לומד איתו - אה! 'Cat' זה חתול! 'Horse' זה סוס! 'Cow' זה פרה!'".

הספר אמור לצאת לחנויות בארצות הברית ואונליין ביום שלישי הבא. ב"היו זמנים בהוליווד", הוא ממשיך לחקור את סיפוריהם של ריק דלטון, קליף בות' ושרון טייט, הדמויות בסיפור שגולמו על ידי לאונרדו דיקפריו, בראד פיט ומרגו רובי. בריאיון לקימל סיפר טרנטינו כי בתור ילד קרא הרבה ספרים על בסיס סרטים, "סרטים שאפילו לא ראיתי. מאוד אהבתי את זה".