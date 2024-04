כוכב הקולנוע הצרפתי ז'ראר דפרדייה נעצר בחשד שתקף מינית שתי עובדות בסט צילומים, כך דווח היום (שני) בתקשורת הצרפתית. בן ה-75, מהשחקנים הצרפתים המוכרים בעולם, נלקח לחקירה בגין החשד למעשים במהלך צילומים של שני סרטים שונים, ולאחר מכן הושאר במעצר.

הסרטים שבהם לפי החשד דפרדייה תקף מינית הם The Green Shutters, שיצא לאקרנים בשנת 2022, ו-The Magician and the Siamese שיצא בשנת 2015. גורם בחקירה אישר בשיחה עם ה"דיילי מייל" הבריטי כי השחקן נחקר בגין שני מקרים שאירעו בשנים 2021 ו-2014. כוכב הקולנוע מכחיש את ההאשמות.

ז'ראר דפארדיה | צילום: עודד קרני

דפרדייה עומד בפני חשדות נוספים ולא מעט תלונות נגדו שהצטברו במהלך השנים. בין היתר הוא עומד בפני אישום בגין אונס בשנת 2018 של השחקנית שרלוט ארנולד בביתו בפריז. לפי הדיילי מייל, מצלמות אבטחה תיעדו את המעשה. דפרדייה טוען להגנתו שזה היה בהסכמה, אך תיק החקירה שבתחילה נסגר נפתח מחדש והבשיל לכדי כתב אישום נגדו.

בדצמבר האחרון שחקנית העבר הצרפתייה עמנואל דבוור, מראשונות המתלוננות נגד דפרדייה, שמה קץ לחייה בגיל 60. השחקנית שהופיעה בסרט "דנטון" בחרה לסיים את חייה ערב שידור תחקיר טלוויזיוני אודות ההאשמות נגד השחקן.