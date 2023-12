השחקן אלק בולדווין נקלע הלילה (שלישי) לעימות סוער עם מפגינים אנטי-ישראלים בניו יורק, לאחר שסירב לגנות את ישראל. התקרית אירעה במנהטן, באזור תחנת הרכבת גרנד סנטרל, שם התקיימה הפגנה פרו-פלסטינית נגד פעולות ישראל ברצועת עזה.

Pro-Palestinian protestor to actor Alec Baldwin “You work in Hollywood. So do you condemn Israel?” The antisemitism is dripping from the question. No wonder Baldwin lost his temper. pic.twitter.com/ERAcnTIBnB — Heidi Bachram ️ (@HeidiBachram) December 19, 2023

בולדווין ככל הנראה חלף במקום במקרה, כשעל פי הדיווחים בתקשורת האמריקאית המפגינים החלו להתגודד סביבו ודרשו שיענה האם הוא תומך בפלסטין. בתיעודים שפורסמו מהאירוע נראה הכוכב ההוליוודי אומר כי הוא "תומך בשלום בעזה". בשלב מסוים חלק מהמפגינים החלו לקלל את השחקן, ולהתקרב אליו עד לכדי כך שהמצב כמעט והתפתח לעימות פיזי.

"תסתום את הפה המ***ן שלך, אין לך בושה", נראה אחד המפגינים צועק לעבר בולדווין באחד התיעודים. בתיעוד נוסף נראה בולדווין נשאל באגרסיביות על ידי אחד המפגינים מה עמדתו בנושא המלחמה בעזה, ועונה: "בגלל שאני מהוליווד? אתה שואל שאלות מטומטמות, שאל אותי שאלה חכמה".

בהמשך מפגינים השמיעו קריאות גם בנושא תקרית הירי שבה הואשם בולדווין, ובה נהרגה הצלמת הלינה האצ'ינס. "אתה הרגת מישהי, נכון? אתה רוצח", נשמע אחד המפגינים קורא לעבר השחקן, ומפגין אחר צעק לבולדווין שהקריירה שלו "מתרסקת". שוטרים שהיו במקום ליוו את בולדווין מהמקום.

בניו יורק פוסט דווח כי מקור המקורב לבולדווין מסר שהשחקן זכה לגישה "אגרסיבית" מצד המפגינים. "אלק היה בדרכו ללמד שיעורי משחק בהתנדבות. הוא לא התכוון להגיע להפגנה ולא היה מעורב באירוע בשום צורה", אמר אותו גורם, לפי הניו יורק פוסט. "פנו אליו באגרסיביות שוב ושוב. המשטרה התערבה כדי למנוע עימות נוסף כדי שהוא יוכל לעשות את דרכו לכיתה בשלום".