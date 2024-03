ביום רביעי שעבר קיבלנו תמונות ראשונות מ"העורב", החידוש לסרט משנת 1994 שמבוסס על קומיקס באותו השם, והפך לסרט קאלט. בסרט המקורי כיכב ברנדון לי, בנו של ברוס לי, בתפקיד הראשי - והלוק שלו, שכלל מעיל עור שחור ואיפור פנים לבן, הפך לאייקוני.

לנעליו של לי, שגילם את אריק דרייבן ונהרג על הסט של הסרט בשל שימוש בכדורים אמיתיים במקום כדורי סרק, ייכנס לא אחר מאשר ביל סקארסגארד (סרטי "זה"), ובתמונות ראשונות מהסרט - נחשף הלוק שלו - מה שגרם למעריצים לזעום.

"זה מסכם את דור ה-Z. אריק דרייבן שלהם הוא ביל סקראסבלה, כשלדור שלי היה את ברנדון לי. אין השוואה. ברנדון לי מתהפך בקברו", צייצה גולשת אחת" ואחר הוסיף: "אני מקבל וייבים של הג'וקר של ג'ארד לטו, שזה לא טוב בכלל". גולש נוסף אף קרא להחרים את הסרט: "בואו נחרים את החיקוי הרדוד הזה שנעשה בשביל מילניאלס". גם רושל דייוויס, שגילמה בסרט המקורי את שרה מור, הדמות הנשית המרכזית, יצאה נגד הלוק של סקארסגארד בחידוש והגיבה ל-TMZ במילה אחת: "Yuck".

Let's boycott this shallow copy made for millennials — Colt Severs (@ColtSevers3) February 29, 2024

This sums up gen Z...their Eric Draven is Bill Skarsblah...while mine had Brandon Lee. There is no comparison! Brandon is turning in his grave. #thecrow pic.twitter.com/TvCy2gD3iZ — Eliza (@Elizadmatb) February 29, 2024

"העורב" מספר על גבר שחוזר מהמתים כדי לנקום ברוצחיו ורוצחי אהובתו. הסרט המקורי זכה למעמד של קאלט, הרבה בגלל מותו של ברנדון לי במהלך צילומים בצפון קרוליינה. השחקן נורה למוות באקדח שהוטען בכדורים חיים במקום בכדורי סרק, כשנותרו שלושה ימי צילום בלבד. בסופו של דבר הושלמו צילומי הסרט עם כפיל פעלולים ובעזרת החלפת פנים דיגיטלית.