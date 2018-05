האם ראיתם את האישה הזאת? אתם מכירים אותה כמלניה טראמפ, אבל יש מצב ששכחתם כי היא לא נראתה בציבור כבר תקופה ארוכה.

"אני רואה שהתקשורת עובדת שעות נוספות בתהייה איפה אני ומה אני עושה. היו בטוחים שאני בבית הלבן עם משפחתי, מרגישה מצוין ועובדת קשה בשם הילדים והאנשים האמריקאים", כתבה אתמול טראמפ בטוויטר, אחרי תקופה של כחודש במהלכה צייצה רק אחת לכמה ימים. ואכן, התקשורת האמריקאית, ואחריה גם העולמית, הביעה עניין רב בהיעדרה של טראמפ, שלא צולמה או נראתה באירוע ציבורי מאז ה-10 במאי.

ב-14 במאי דיווח הבית הלבן שטראמפ צפויה לעבור תסחוף - ניתוח לטיפול בגידולים סרטניים בכליות. במסגרתו, מוחדר צנתר אל כלי דם באזור המפשעה ודרך הצנתר מוזרק חומר שסותם חלק מאספקת הדם לכליה, מה שאמור למנוע את התפשטות הגידול. זה נשמע דרמטי, אולם זמן ההתאוששות מהניתוח נחשב קצר יחסית (רופאים מומחים סיפרו לאתר "Time" שרוב המטופלים משוחררים לביתם אחרי יום או יומיים) והבית הלבן טען במפורש שמצבה של טראמפ שפיר ושהיא לא בשום סוג של סכנה. למרות זאת, כאמור, מלניה ירדה למחתרת, וגרמה לאתרים ועיתונים רבים בארצות הברית לתהות מה היתה הסיבה האמיתית להיעלמותה. מי ירצה לברוח מזה - מלניה טראמפ | צילום: Mark Wilson; ; GettyImages IL

הדוברת של טראמפ התעקשה שמלניה עובדת במרץ על תכנון הפיקניק הנשיאותי לרגל יום העצמאות של ארצות הברית, שייערך ביולי. אולם באתר הרכילות "Radar" פורסם שטראמפ נסעה לניו ג'רזי יחד עם בנה, בארון, כדי לסעוד את אמה בת ה-72 שנפלה למשכב. תאוריה אחרת גורסת שהטיפול הרפואי של טראמפ היה למעשה ניתוח קוסמטי, כזה שזמן ההחלמה שלו ארוך יותר מתקופת ההתאוששות אחרי תסחוף, מה שעלול להסביר גם את הימנעותה מצילומים. תאוריה עוד פחות סלחנית טוענת שמלניה פשוט הרימה ידיים והחליטה לעזוב את בן זוגה. אם אתם לגמרי רוצים להיסחף, מעריצי הריאליטי "המירוץ לדראג של רופול" טוענים שהעונה הבאה של התוכנית מצטלמת כרגע, ומלניה בטח נעדרת מהבית הלבן כדי להשתתף בצילומים. זה שהתוכנית מיועדת למלכות דראג לא צריך לעצור אותה.

Right around the same time that season 11 of Drag Race is filming... interesting https://t.co/8LtzlIB4Sp