קלואי קרדשיאן, ג'יג'י ובלה חדיד, ג'ניפר לופז ועכשיו - רבל ווילסון וליאם המסוורת'. מה משותף לאנשים ברשימה הנאה הזאת? כולם נתבעו על ידי צלמים וסוכנויות צלמים לאחר שפרסמו תמונות באינסטגרם - תמונות שהם עצמם מופיעים בהן - מבלי לקבל רשות ממי שצילם את התמונה, ומבלי לתת קרדיט. השבוע הוגשה נגד ווילסון ("מסיבת רווקות", "פיץ' פרפקט") תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים על ידי סוכנות הצילום Xposure, מכיוון שהיא העלתה לאינסטגרם פוסט עם תמונות שצולמו על ידם ונמכרו בלעדית לדיילי מייל. התמונות הן של ווילסון ואן האת'וויי, והן צולמו על סט הסרט עם התרגום העברי המלבב "נוכלות עם סגנון". סכום התביעה הוא 150 אלף דולרים, ובנוסף הסוכנות דורשת שרבל לא תפרסם יותר תמונות בבעלותם. החדשות האלה מגיעות רק יום לאחר שפורסם שגם נגד הקולגה של ווילסון לסרט "כמה רומנטי", ליאם המסוורת', הוגשה תביעה דומה על ידי הסוכנות ספלאש. הסיטואציה במקרה שלו דומה להפליא - גם הוא פירסם תמונות שצולמו על סט צילומי הסרט, וגם הוא נתבע על סך של 150 אלף דולרים. נראה שסוכנויות הצילומים, ובעיקר צלמי הפפראצי, מקדמים יותר מאי פעם את המאבק על זכויות היוצרים שלהם. מלבד השמות שכבר הזכרנו, במהלך השנתיים החולפות נתבעו על אותו הרקע גם הדוגמנית אמילי רטאייקאוסקי, ג'סיקה סימפסון ו-50 סנט. כולם נתבעו על אותו הסכום - 150 אלף דולרים, מכיוון שזה הסכום המקסימלי הנהוג במקרה של הפרת זכויות יוצרים, אם כי הצלמים והסוכנויות יכולים לתבוע לקבל פיצויים גם בגין הוצאות משפטיות. בפיד האינסטגרם של ג'יג'י חדיד, אגב, נמצאו בעת הגשת התביעה נגדה יותר מ-50 תמונות שצולמו על ידי צלמים מקצועיים המיוצגים בסוכנויות מוכרות, שלא קיבלו תשלום או קרדיט על התמונות שצילמו. "הצלם הוא בעל זכויות היוצרים, לא משנה מי מופיע בה, ולמצולם אין שום זכות משפטית על התמונה כל עוד היא צולמה במקום ציבורי", הסביר עורך הדין בריאן סאליבן בכתבה של באזפיד שעסקה בנושא. רבל ווילסון ב"כמה רומנטי" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix בראיון ל-BBC, הסביר עורך הדין ניל צ'טג'רי שתחום הקניין הרוחני ברשתות החברתיות טומן בחובו "מורכבות עצומה" לאו דווקא בגלל הפרה מסוימת של סלב זה או אחר, אלא בגלל שכל פרסום בחשבון אינסטגרם או טוויטר יכול לגרור מאות ואלפי פרסומים מחדש, והתפוצה הרחבה הזו היא זו שמסכנת את פרנסתם של הצלמים. כשמדובר בתמונות שהופכות לפוסטים ממומנים (אם ג'יג'י חדיד היתה מתייגת בית אופנה שהלביש אותה בתמונת פפראצי, למשל), התביעות יכולות להגיע גם לסכומי פיצוי של מיליון דולרים. במקביל, ישנם צלמים שטוענים שההפך הוא הנכון, ושאין פסול בסלבס שמפרסמים תמונות מקצועיות של עצמם ברשתות החברתיות מבלי לשלם השימוש בהן. "זה צריך להחמיא לצלמים אם סלבס חושבים שהתמונה טובה מספיק בשביל להתפרסם ברשתות החברתיות שלהם", אמר צלם הפפראצי ג'יילס הריסון, שמצלם בין השאר לאתרי רכילות גדולים כמו TMZ, "אישית, אני מאמין שסוכנויות מרוויחות כל כך מעט כסף ממכירה ישירה של התמונות לגופים שונים, אז בעצם הן בעצם הידרדרו להטרדת סלבס בשביל להרוויח כסף". ישנם גם, כמובן, סלבס שהשיבו אש. ב-2018, תבע שחקן הפוטבול אודל בקהאם את סוכנות ספלאש בסכום של 12 מיליון דולרים בטענה שסחטו אותו ודרשו שישלם להם 40,000 דולרים על תמונה מקצועית שלו, שבקהאם פרסם בחשבון האינסטגרם שלו. בקהאם נימק את זכותו לפרסם את התמונה בזכות לפרטיות, אותה טען שסוכנות ספלאש הפרה. View this post on Instagram A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Sep 13, 2016 at 3:49pm PDT עבור רוב השמות הגדולים האלה, מדובר בסכום כסף שהם יכולים להרשות לעצמם להיפרד ממנו, וזאת בעיקר כי רוב התביעות לא מבשילות לדיון בבית משפט ומסתיימות בדרך כלל בהסכמי פשרה ופיצוי חלקי. "תשמעו על אנשים שמתפשרים על סכומים של 10,000-20,000 דולרים, וזה נראה כמו הרבה מאוד כסף, אבל ביחס לדיון משפטי זה לא כל כך הרבה - בטח בשביל הדמויות המוכרות האלה", הסביר עו"ד צ'טג'רי, שפירש גם כי רק סלבס עשירים במיוחד (הוא ציין את בנות משפחת קרדשיאן) יטרחו ללכת לבית משפט. עבור הסוכנויות מדובר, אם כך, במאבק משתלם: במקום תביעה גדולה אחת, הן ינהלו מספר גבוה של תביעות בסכומים נמוכים יחסית, ואלה יצטברו יחד לסכום משמעותי. {title}





