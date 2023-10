בבוקר שלאחר הפיצוץ המסיבי אתמול (שלישי) בבית החולים בעזה, מסתמן כי מרבית כלי התקשורת הגדולים בעולם חזרו בהם מההאשמות החמורות והשגויות נגד ישראל באחריות לעניין. למרות הכחשה חד-משמעית של דובר צה"ל, וריבוי תיעודי וידאו המוכיחים כי שיגור כושל של רקטה גרמה לפיצוץ הקשה, מעדיפים האתרים הגדולים להדגיש: "ישראל והפלסטינים מחליפים האשמות באחריות לאירוע".

בשעות הראשונות לאחר הפיצוץ אתמול פורסמו כותרות גדולות בכל רחבי העולם על אחריותה לכאורה של ישראל לפיצוץ בבית החולים, תוך שהאתרים השונים, בהם ניו יורק טיימס, גרדיאן, סקיי ניוז, CNN ואחרים, ציטטו את הודעת משרד הבריאות בעזה שהאשימה את ישראל בתקיפה מכוונת. בעקבות הודעת דובר צה"ל, שעות לאחר האירוע, חזרו בהם האתרים מההאשמות הגורפות נגד ישראל.

דובר צה"ל תוקף את כלי התקשורת העולמיים על אימוץ הגרסה השקרית של חמאס

Media outlets around the globe were quick to run Hamas’ headlines—without fact checking.



We now know that an Islamic Jihad rocket aimed at Israel misfired and hit the hospital in Gaza. pic.twitter.com/DzJgsbxS4i — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

"תקיפה בבית חולים בעזה הביאה למותם של מאות פלסטינים", נכתב ברויטרס. "ישראל מאשימה כי הפיצוץ נגרם בשל שיגור כושל של רקטה על ידי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, שדוחה את הטענות. גורמים פלסטיניים רשמיים אומרים שישראל תקפה מן האוויר את בית החולים, ומשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית מאשים את ישראל ב'טבח'".

"אחרי פיצוץ שהרג מאות בבית חולים בעזה, חמאס וישראל מחליפות האשמות", נכתב בכותרת הראשית באתר של סוכנות הידיעות AP. "בחמאס טוענים שמדובר בתקיפה אווירית ישראלית, בעוד שהצבא הישראלי טוען שמדובר ברקטה שנורתה שלא כהלכה על ידי חמושים פלסטינים".

Conclusion:



A missile launched by a Palestinian group exploded mid-air (Reason unknown) and one piece fell on the hospital causing an explosion.



The geolocation and timing of the footage is conclusive.



More information will be added to this thread.



11/X pic.twitter.com/jDJn4OZJLO — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 17, 2023

"גורמי חמאס אומרים שהאתר הופצץ מן האוויר על ידי ישראל, והרג 500 בני אדם, אולם הצבא הישראלי מאשים חמושים פלסטינים", נכתב בכותרת ב-BBC. "מאות נהרגו בפיצוץ בבית חולים בעזה, לפי גורמים פלסטיניים", נכתב בכותרת הראשית של ניו יורק טיימס. "גורמים רשמיים בישראל ובעזה מאשימים אחד את השני בפיצוץ". בדף הבית של האתר נכתבה תחילה הטענה הפלסטינית, לפיה הסיבה לפיצוץ היא תקיפה ישראלית, ורק בהמשך נכתבה טענת צה"ל על שיגור כושל פלסטיני.

גם באתרים הראשיים של וושינגטון פוסט ו-CNN נוקטים גישה דומה, עם כותרת כללית על מאות הרוגים בפיצוץ בבית החולים בעזה, ובהמשך נטען לחילופי האשמות בין ישראל והפלסטינים. בעמוד השער של העיתון "פייננשיאל טיימס" נכתב: "משרד הבריאות בעזה אומר שמאות נהרגו בתקיפה אווירית ישראלית על בית חולים".

The failed rocket launch is looking more and more like the culprit in the attack on the hospital.



This video shows the impact a few moments after an interception. https://t.co/ZDFjdXOfQ9 — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) October 17, 2023

בעמוד השער של העיתון גרדיאן נכתב: "חשש למאות הרוגים בתקיפה בבית חולים בעזה". על שער הדיילי מייל נכתב: "האימה בבית החולים: את מי להאשים? גורמים בעזה טוענים שתקיפה אווירית ישראלית בבית החולים הרגה לפחות 500, אבל ישראל מתעקשת שהפיצוץ נגרם על ידי שיגור כושל של לוחמי ג'יהאד".

בעוד מרבית האתרים הגדולים בעולם חזרו בהם מההאשמה הגורפת נגד ישראל – אתר ערוץ אל-ג'זירה הקטרי, אשר תומך בחמאס באופן נלהב, ממשיך בקו השקרי ומאשים את ישראל. "בתמונות: תקיפה אווירית ישראלית על בית החולים הערבי אל-אהלי הרג כ-500 בני אדם".